1. Football – Ligue 2 : Saint-Etienne est fixé

La Commission de Discipline de la LFP a rendu son verdict et pénalisé l'AS Saint-Etienne de six points de pénalité dont trois avec sursis, et six matches à huis-clos dont deux avec sursis pour les débordements survenus lors du barrage face à l'AJ Auxerre. La rencontre avait été marquée par l'envahissement du terrain par des supporters stéphanois en colère et des jets de fumigènes vers les tribunes. Les sanctions à l'encontre des Verts prendront effet lors de la saison 2022-2023, que le club disputera en Ligue 2.

2. Basketball – NBA : L'élu, c'est Banchero !

Il n'était pas forcément le favori, mais c'est bien lui le roi de la draft. Paolo Banchero, l'ailier fort révélé à Duke la saison passée, a été choisi en première position par Orlando sous les yeux de Kylian Mbappé, présent à la cérémonie. Chet Holmgren et Jabari Smith, longtemps annoncé comme le favori pour être le choix numéro un, sont partis en deuxième et troisième position, respectivement à Oklahoma City et Houston. Le Français Ousmane Dieng, âgé de 19 ans, a été drafté en 11e position par les New York Knicks avant d'être tradé à Oklahoma City.

3. Athlétisme – Championnat des Etats-Unis : La catastrophe pour Richardson

Grosse sensation à Eugène ! Sha'Carri Richardson a échoué à se qualifier pour le 100 m des Mondiaux sur la même piste en se ratant dès sa première course aux Championnats des Etats-Unis, qui font office de tournoi qualificatif. Celle qui faisait partie des prétendantes possibles à l'or aux Mondiaux dans l'épreuve reine a été éliminée avec le 23e temps toutes séries confondues. Fred Kerley s'est illustré avec la meilleure performance mondiale de l'année en courant le 100 mètres en 9.83 secondes.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football – Mercato : Selon L'Equipe, le PSG est entré en négociations avec Lens pour recruter Seko Fofana, le milieu de terrain du club artésien.

Football – Mercato : L'Equipe indique par ailleurs que Marie-Antoinette Katoto, la star des Bleues et du PSG, a décidé de prolonger son contrat avec le club de la capitale.

Natation – Mondiaux : Eliminé dans un premier temps, le Français Maxime Grousset s'est finalement qualifié pour la finale du 50m nage libre après un barrage.

Natation – Mondiaux : Les Américains ont été sacrés sur le 4x200m. La France a dû se contenter de la 7e place.

Voile – Route du Rhum : La décision judiciaire dans le litige opposant le navigateur François Gabart et le groupe Kresk, propriétaire du bateau SVR-Lazartigue, à la classe Ultim dont ils dépendent pour participer à l'épreuve, sera rendue le 21 juillet.

La vidéo de rattrapage

Bruno Armirail est le roi des rouleurs en France. Le coureur de la Groupama-FDJ (28 ans) s'est imposé ce jeudi lors du chrono à Cholet, sur 44 bornes. Voici son finish, puis celui du tenant du titre (ainsi déchu), Benjamin Thomas (Cofidis, 3e à 24"). Entre les deux hommes, Rémi Cavagna (Quick-Step Alpha Vinyl, 2e à 30") complète le podium.

Armirail couronné : son arrivée et celle de Thomas

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Rugby – Top 14 : Castres ou Montpellier, qui pour succéder à Toulouse ?

C'est le grand soir pour Castres et Montpellier , qui se retrouvent au Stade de France pour la finale du Top 14. Un duel indécis entre les deux équipes qui ont bouclé la saison aux deux premières places du classement. Qui succédera à Toulouse et soulèvera le Bouclier de Brennus ? Réponse à partir de 20h45 !

2. Tennis : Bonzi, Cornet et Garcia visent une place en finale

Benjamin Bonzi n'est plus qu'à une marche de la finale à Santa Ponsa. Pour y accéder, le Français doit s'imposer face au Grec Stefanos Tsitsipas, classé 6e à l'ATP. A Bad Hombourg, il y aura forcément une Tricolore pour jouer le titre. Reste à savoir qui de Caroline Garcia ou Alizé Cornet sortira vainqueur de ce duel franco-français en demi-finale, à partir de 18h. A suivre aussi, les demi-finales du tournoi ATP d'Eastbourne, Cressy-Draper et Fritz-De Minaur, en direct sur Eurosport à partir de 15h

3. Natation – Mondiaux : Wattel et Hénique en quête de médaille

Maxime Grousset ne sera pas le seul Français en finale ce vendredi à Budapest. Juste avant sa finale sur le 50m nage libre (18h09), les Bleus auront deux autres chances de médailles sur le 50m papillon dames avec Mélanie Hénique et Marie Wattel, qualifiées pour la finale avec respectivement les 3e et 6e chrono des demi-finales. Une finale programmée à 18h02.

Et aussi…

Fabio Quartararo et Johann Zarco sur les essais libres du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP (9h55 et 14h10), l'équipe de France qui joue la première place de son groupe contre l'Italie à l'Euro U19 (17h30), le rallye WRC du Kenya (à partir de 7h00) et le Grand Slam d'Oulan Bator en judo, à vivre en direct sur Eurosport à partir de 11h00 !

