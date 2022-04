Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - Playoffs NBA : Curry et les Warriors impressionnent, Embiid domine, Brunson surprend

Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole ont pris feu tous en même temps, dans les 5 dernières minutes du troisième quart-temps, pour aider les Warriors à écraser les Nuggets (126-106) et mener 2-0 dans leur série. Les Raptors, après avoir subi au premier match ont tenté de durcir le ton contre le Sixers mais Joel Embiid a été intraitable (31 points et 11 rebonds), Philadelphie mène donc désormais 2-0 après cette nouvelle victoire (112-97). Et enfin les Mavericks égalisent contre le Jazz à domicile 1-1 grâce à un Jalen Brunson en très grande forme (41 points).

2. Football - Liga : Barcelone sombre encore

Quatre jours après son élimination en Ligue Europa par l'Eintracht Francfort , le FC Barcelone a été battu à domicile par Cadix (0-1) lundi soir, pour le compte de la 32e journée. La première victoire de l'histoire de Cadix au Camp Nou. Les Blaugranas, qui restaient sur 15 matches sans défaite en championnat d'Espagne, se sont inclinés sur un but de Lucas Pérez (47e). Ils stagnent à la deuxième place, à égalité avec Séville et l'Atlético.

3. Cyclisme - Giro : Romain Bardet sera bien de la partie

Alors que pour sa deuxième année au sein du Team DSM, Romain Bardet avait annoncé qu'il ne disputerait pas un deuxième Giro de suite, l'Auvergnat a changé ses plans. Bardet sera bien au départ du Tour d'Italie qui s'élancera de Budapest le vendredi 6 mai pour s'achever Vérone le dimanche 29 du même mois. Ses explications sur son revirement seront à retrouver dans une interview sur le site d'Eurosport à 9h.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Alors que Naples tenait une précieuse victoire dans l'optique du Scudetto, elle a laissé l'AS Rome revenir dans la partie et finalement égaliser à la fin du temps réglementaire (1-1), lundi. Les Napolitains restent à quatre longueurs du leader Milan, tandis que Rome piétine au cinquième rang.

Football - Liga : Fin de saison pour Joao Felix et peut-être pour Thomas Lemar. Tous deux ont été remplacés à la mi-temps du match contre l'Espanyol Barcelone dimanche (victoire 2-1) et souffrent de lésions musculaire à la cuisse gauche.

Tennis - ATP Barcelone : Tommy Robredo met un terme à sa carrière. L'Esagnol, ancien numéro 5 mondial, a disputé le dernier match professionnel de sa vie avec sa défaite en deux sets contre Bernabe Zapata Miralles (6-1, 6-1).

Escrime, fleuret - Mondiaux : Les fleurettistes françaises ont remporté l'épreuve par équipes de la Coupe du monde à Belgrade lundi soir. Les hommes sont arrivés troisièmes.

Le podcast à écouter ce matin

La vidéo de rattrapage

En ce moment, le Championnat du monde de snooker est diffusé sur Eurosport. En 16e de finale, Robertson, le numéro 3 mondial, a realisé un century : marquer plus de 100 points d'affilé, pour mener de trois breaks (manches). Revivez sa performance. La suite de la rencontre et les autres 16e de finale seront à suivre à partir de 11h en direct vidéo sur Eurosport.

Le century de Robertson

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Premier League : Derby de tous les dangers

Le "Derby of England" aura lieu ce lundi (21h) entre Liverpool, qui veut tout gagner pour tenter d'accrocher le titre, et United, qui veut accrocher l'Europe. Malheur au perdant dont les objectifs sportifs en prendront un coup, en plus de subir la colère des fans très attachés à cette rencontre.

2. Basketball - Playoffs NBA : Le Heat, les Grizzlies et les Suns pour confirmer

Memphis, Miami et Phoenix ont tous les trois remportés leur premier match du premier tour des playoffs. Les trois franchises vont vouloir confirmer, toujours devant leur public, pour lancer parfaitement leurs séries. Miami Heat - Atlanta Hawks (1h30), Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves (2h30) et Phoenix Suns - New Orleans Pelicans (4h30) seront à suivre cette nuit.

3. Tennis - ATP Barcelone : Encore des Français

Si la journée de lundi n'a pas souri aux Bleus, il en reste encore en lice dans ce premier tour. Ugo Humbert entrera en piste contre Pablo Andujar à 12h30 et Manuel Guinard l'imitera à la même heure contre Hugo Dellien. À noter les entrées dans la compétition de Ruud (14h), Schwartzman (15h30) et Norrie (17h). Le tout bien évidemment diffusé en direct sur les chaînes d'Eurosport.

4. Cyclisme - Tour des Alpes

Au lendemain de la belle victoire du Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team), la 2e étape du Tour des Alpes ce mardi va balader les coureurs de Primiero/San Martino di Castrozza à Lana (154,1 km). Trois longues ascensions sont au programme dont le Passo Rolle et son sommet, situé à 1 984 mètres d'altitude, le plus haut de cette édition 2022.

