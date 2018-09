Leveaux, Ngapeth, Tsonga, Monaco-Atlético, Liverpool-PSG : L'actu du 18 septembre sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Leveaux sur le retour. "Je reviens parce que je kiffe la natation. Mon but, c’est la médaille d’or olympique à Tokyo." Direct, net et précis, tout Amaury Leveaux résumé en deux phrases. Le nageur français, retraité des bassins en 2013, a décidé de renfiler son maillot de bain pour s'offrir encore quelques sensations fortes. Le détenteur du record du monde du 100m en petit bassin (44"94) ne compte pas se cacher à l'heure de signer son come-back. "Je ne veux pas être méchant, mais il y a qui sur 50 m en France ?"

2. Les Bleues sur le bon chemin. Les basketteuses françaises n'étaient pas loin d'un bel exploit : battre les Américaines en amical. Mais les quintuple championnes olympiques en titre, invaincues depuis 12 ans en match officiel, ont fini par l'emporter 77-60 hier soir à Antibes. L'exploit de 2014, leur dernière victoire contre les États-Unis à Paris en amical, n'était pas loin.

Leur bilan en phase de préparation : sept victoires et deux défaites : contre les États-Unis et l'Espagne. Aux Canaries, elles commenceront leur quête d'un premier podium mondial depuis 1953 contre la Corée du Sud samedi prochain.

3. La C1 sur le qui-vive : Alors que débute ce soir la Ligue des champions, il est bon de rappeler que l’édition 2018-2019 sera la plus fermée de l’histoire, avec cinq pays qui se taillent la part du lion en termes de participants. Merci la réforme, lancée en catimini cet été par les puissants du Vieux Continent.

Paradoxalement, si les écuries sur la ligne de départ sont les mêmes qu’à l’accoutumée, les favoris sortent moins du lot que les années précédentes. "Et si la C1 échouait entre les bras d’un vainqueur inédit ?", se demande Maxime Dupuis. A LIRE > Fermée comme jamais, ouverte comme rarement

Ce que nous avons aussi retenu pour vous

Equitation - Jeux Mondiaux : L'équipe de France de concours complet a réussi ses Jeux 2018 en décrochant sa qualification pour les JO-2020 de Tokyo et une médaille de bronze par équipes, lundi à Tryon aux USA. Devant elle : la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Tennis - ATP Metz : Jo-Wilfried Tsonga, pour son retour à la compétition après sept mois d'absence en raison d'une opération au ménisque gauche, s'est incliné en double. Associé à Ugo Humbert, il a perdu 7-5, 4-6, 8-10 au super tie-break face à Radu Albot et Nikoloz Basilashvili.

Tennis - WTA Guangzhou : Alizé Cornet a été sèchement battue par l'Américaine Jennifer Brady (6-0, 6-3) au 1er tour.

Football - Ligue 2 : Le leader Metz a poursuivi sa marche en avant en allant s'imposer à Béziers 3-1, lundi au Stade de la Méditerrannée, en match décalé de la 7e journée, et caracole toujours.

Foot - Premier League : Southampton et Brighton ont fait match nul 2-2, lors de la dernière rencontre du Championnat d'Angleterre et restent donc 13e et 14e au classement avec cinq points.

Foot - Serie A : La SPAL, victorieuse de l'Atalanta Bergame 2-0 grâce à un doublé de Petagna, a doublé Naples pour devenir dauphine de la Juventus Turin après la 4e journée du Championnat d'Italie.

Foot - Ligue des champions : "Si vous n'êtes pas intelligents, la seule expérience ne vous aidera pas à l'avenir. C'est comme une vache qui voit passer les trains tous les jours pendant dix ans, et si vous demandez à la vache quand le prochain train va repasser, elle sera incapable de vous donner la bonne réponse. En football, c'est la même chose". Signé Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham, en déplacement à l'Inter Milan.

La vidéo de rattrapage

Le match entre Caen et Lyon a donné lieu à une polémique autour de Ferland Mendy, qui n'a pas été exclu par l'arbitre de la rencontre Johan Hamel, suite à une faute entraînant un penalty. Pour notre consultant et ancien arbitre international Bruno Derrien, le joueur lyonnais aurait dû recevoir un 2e carton jaune synonyme d'expulsion.

Le tweet qui vous raconte une histoire

Sept étoiles, un ours au pied d'un arbre et des bandes rouge et blanc : à première vue, difficile de comprendre tous les symboles qui figurent sur le blason de l'Atlético Madrid. On vous explique sa signification.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP Metz : Aujourd'hui dès 11h, l'Open de Moselle va battre son plein avec pas moins de 5 Français sur le pont : Constant Lestienne et Kenny de Schepper, issus des qualifications, lanceront la journée. Le jeune Ugo Humbert prendra le relais face à l'Australien Bernard Tomic. Puis vers 18h, ce sera le grand retour de Jo-Wilfried Tsonga face à l'Allemand Peter Gojowczyk, avant que Pierre-Hugues Herbert ne ponctue la journée face au Moldave Radu Albot.

> Deux têtes d'affiche, de la jeunesse et un grand retour : Metz ne manquera pas d'intérêt

2. Volley - Championnat du monde : Un gros match attend la France à 19h30 face au Canada pour le compte du premier tour. Victoire obligatoire sous peine de voir se terminer les chances d'aller plus loin dans la compétition.

3. Football - Ligue des champions : Oyez, oyez, revoilà la Coupe aux grandes oreilles. Ce soir, les premiers matches de phase de poule débarquent dès 18h55 avec deux affiches : Inter-Tottenham et Barcelone-PSV. Puis la seconde vague arrivera à 21h avec deux clubs français au menu : Monaco face à l'Atlético d'Antoine Griezmann...

... et le PSG qui ira à Anfield pour affronter Liverpool. Acouphènes et poils qui se redressent garantis.