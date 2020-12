Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Formule 1, saison 2021 : Lewis Hamilton en passe de prolonger chez Mercedes

La fin d'un faux suspense ? L'écurie Mercedes a diffusé sur ses réseaux sociaux des déclarations sans équivoque de Lewis Hamilton : "Je veux toujours être là l'année prochaine", confie le septuple champion du monde britannique. L'officialisation de sa prolongation est plus proche que jamais. Il devrait donc bien tenter de réaliser le grand 8, ce qu'aucun autre pilote n'est parvenu à accomplir.

Hamilton, le halo, Gasly... Nos tops de la saison 2020

2. Football, The Best : La FIFA dévoile les coulisses du vote des joueurs et sélectionneurs

Alors que Robert Lewandowski a été nommé meilleur joueur de l’année 2020 jeudi soir, la FIFA a, comme à son habitude, publié le détail des votes pour ce trophée "The Best". Avec quelques surprises à retenir parmi les choix des stars du ballon rond. Ainsi, si Cristiano Ronaldo a placé Lionel Messi sur son podium personnel, l'Argentin n'a pas rendu la pareille au Portugais, lui préférant Neymar, Kylian Mbappé et le vainqueur final.

3. Football, Premier League : Guidé par Pogba et Martial, Manchester United se replace

Grâce à un Anthony Martial buteur sur une passe décisive de Paul Pogba et à un doublé de Marcus Rashford, Manchester United a pris le meilleur sur la pelouse de Sheffield United (2-3) ce jeudi. Un succès qui permet aux Red Devils, 6es avec un match en moins, de revenir à 5 points de Liverpool.

On a aussi retenu pour vous

Formule 1, saison 2021 : Selon les informations du quotidien néerlandais De Telegraaf, Red Bull a décidé de miser sur Sergio Pérez pour la saison prochaine en remplacement d'Alex Albon, qui va donc être débarqué de son baquet après une saison et demie.

Basket, NBA : Les Warriors de Golden State l'ont emporté 113-109 face aux Sacramento Kings en match de pré-saison, Stephen Curry a notamment inscrit 29 points. Dans les autres résultats de la nuit, les Memphis Grizzlies et les Houston Rockets ont respectivement dominé Atlanta et San Antonio sur le même score (128-106), Minnesota s'est imposé sur le fil face à Dallas (129-127), les Charlotte Hornets ont pris le meilleur sur Orlando (123-115) et les Pistons sur Washington (97-86).

Football, Serie A : L'AS Rome s'est imposée sans forcer à domicile contre le Torino (3-1) pour se hisser au pied du podium à quatre longueurs du leader, l'AC Milan, en clôture de la 12e journée de Serie A jeudi.

Rugby, Champions Cup : L’EPCR a annoncé ce jeudi soir qu’en raison de plusieurs joueurs cas contacts avérés de Bath, la rencontre de ce week-end face à La Rochelle était annulée.

Omnisport, suspension de la Russie : Le directeur de l'Agence mondiale antidopage (AMA) Olivier Niggli a salué "la décision extrêmement forte" de suspendre la Russie des grandes compétitions internationales pendant deux ans prise par le Tribunal arbitral du sport (TAS) qui a ainsi validé l'enquête de l'instance.

Voile, Vendée Globe : Charlie Dalin (Apivia) est passé en deuxième position de la course, doublant Thomas Ruyant (LinkedOut), retardé la veille par une voie d'eau, selon un dernier pointage vendredi matin.

Le tweet hommage

La vidéo de rattrapage

Paul Pogba est au centre de notre "Mercato Buzz" : le Français se dirigerait vers un retour à la Juventus Turin selon la presse anglaise.

Si Manchester perd Pogba, United a sa petite idée pour le remplacer

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Ski alpin, Coupe du monde : Ces dames à Val d'Isère, ces messieurs à Val Gardena

La Coupe du monde se poursuit ce vendredi sur nos antennes avec la descente féminine à Val d'Isère (10h30). La Slovaque Petra Vlhova, en tête du classement général de la Coupe du monde, se testera pour la première fois en vitesse. Johan Clarey et les Français ont eux rendez-vous à Val Gardena pour un Super-G (11h45).

2. Biathlon, Hochfilzen : Les Françaises à la relance

Alors que leurs homologues masculins ont manqué le podium jeudi, Anaïs Chevalier, Julia Simon et les autres ont rendez-vous à Hochfilzen pour le sprint féminin (14h15). Il s'agira pour elles de se montrer plus précises au tir que les semaines précédentes.

3. Handball, Euro 2020 : Les Bleues à la conquête d'une médaille face à la Croatie

Tenantes du titre, les handballeuses françaises ont rendez-vous face aux Croates en demi-finale du championnat d'Europe au Danemark (18h). Favorites pour rallier la finale, elles s'assureront une médaille (or ou argent) en cas de succès.

