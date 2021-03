Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

Football - Ligue des champions : Lewandowski absent 4 semaines, out pour Paris

Les défenseurs parisiens doivent être rassurés : Robert Lewandowski, touché au genou droit, sera absent 4 semaines et manquera donc la double confrontation face au PSG . Un absent de taille pour le Bayern, dont la force de frappe offensive est incarnée par le Polonais et ses statistiques affolantes. Alors, qui pour le remplacer ? Un certain Eric-Maxim Choupo-Moting peut-être ?

Robert Lewandowski Crédit: Getty Images

Football - Qualif Coupe du monde 2022 : Le Portugal souffre, la Belgique en pleine forme

Aérien et génial comme Cruyff, Bryan Gil incarne le futur de l'Espagne

Tennis - ATP Miami : Tsitsipas et Medvedev passent en quarts

Les promesses sont au rendez-vous. Sans crampes au jambe cette fois-ci, Daniil Medvedev s’est qualifié pour les quarts en dominant Frances Tiafoe (6-4, 6-3) avant de retrouver Roberto Bautista-Agut en quarts. Yannik Sinner est aussi au rendez-vous des quarts, tout comme la surprise Sebastian Korda, 87e mondial, tombeur de Diego Schwartzman (6-3, 4-6, 7-5). Tout en bas du tableau, Tsitsipas et Hurkacz risquent d’offrir un alléchant quart.

Football - Ligue des champions : La nouvelle formule dévoilée le 19 avril

L'UEFA décidera le 19 avril du format de la Ligue des champions après 2024, soit la réforme la plus radicale de sa compétition reine depuis vingt ans, objet d'intenses tractations en coulisses depuis plusieurs mois. L'instance a confirmé mardi qu'elle discuterait mercredi de "l'avenir des compétitions de clubs au-delà de 2024" mais contrairement à ce qu'espéraient nombre d'acteurs du foot, "une décision officielle sur ce sujet ne sera prise qu'à la réunion suivante", soit le 19 avril, ajoute l'UEFA.

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Toujours privés de Joël Embiid, les Sixers ont subi la loi de Denver (10-95) et d’un Jamal Murray déchaîné (30 points). Défaite des Clippers face à Orlando (103-96) tandis que les Suns continuent leur bonhomme de chemin en dominant Atlanta (117-110).

Football américain - NFL : Chaque équipe disputera 17 matches lors de la prochaine saison régulière, au lieu 16 jusqu'ici, a annoncé mardi la NFL, qui espère voir des stades remplis malgré la pandémie coronavirus. Une conséquence, notamment, du record des droits télévisés et de streaming record signés le 18 mars dernier.

Football - Qualif CAN : Le match Sierra Leone-Bénin prévu mardi, décisif pour la qualification à la CAN, a été "annulé" et aucune nouvelle date fixée, après que six cas positifs au Covid-19 dans l'équipe béninoise ont été détectés au dernier moment, entraînant un imbroglio, a indiqué un responsable sierra-léonais.

Handball - Ligue Européenne : Les handballeurs de Montpellier se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue européenne (C2) en s'imposant mardi en Suisse contre Schaffhouse 32 à 25 en 8e de finale retour, et affronteront Berlin pour une place au Final 4.

Dans l'œil du cyclone après ses prestations sans relief et désengagées, Benoît Paire est dans le collimateur de l’ATP et de certains suiveurs du tennis. Faut-il sanctionner le Français ? Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau ont évoqué son cas dans Dip Impact.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Football - Qualif Coupe du monde 2022 : Des Bleus, et Mbappé, attendus au tournant

Après un nul décevant face à l’Ukraine et une victoire face au Kazakhstan, c’est une Bosnie portée par Miralem Pjanic qui reçoit les Bleus ce mercredi (20h45). Victoire obligatoire, avec la manière si possible, histoire de finir cette trêve sur une bonne note et se projeter l’esprit tranquille sur l’Euro. Décevant sur ces deux derniers matches et attendu comme titulaire dans l’axe, Kylian Mbappé sera l’individualité à surveiller

Kylian Mbappé à la veille de Bosnie - France Crédit: Getty Images

2. Football – Euro U21 : Les Bleuets pour se qualifier

En posture favorable dans le groupe C, les Bleuets devront battre l’Islande ce mercredi (18h) pour s’assurer d’une place dans le tableau final. Pour eux, cela va un peu mieux . Mais les espoirs de titre ont été quelque peu douchés par les prestations inégales des hommes de Sylvain Ripoll. A corriger très vite, sous peine d’une mauvaise surprise.

3. Tennis : Comment Djokovic, Nadal et Federer vont affronter la retraite ?

Même si elle peut revêtir des formes très différentes, la manière dont un champion met fin à sa vie sportive est toujours l'aboutissement d'un processus intérieur long et souvent douloureux. A l'heure où chacun guette avec angoisse le moment où le Big Three quittera la scène, focus sur cet intrigant voyage intérieur jalonné de pièges et d'émotions.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Crédit: Eurosport

4. Cyclisme - A travers les Flandres : Van der Poel et Alaphilippe pour se régler

A quatre jours du Tour des Flandres, le peloton s'offre une ultime répétition générale mercredi. Parmi les engagés, le tenant du titre et l'épreuve mais aussi du "Ronde", Mathieu Van der Poel, et le champion du monde, Julian Alaphilippe. Histoire de se tester une dernière fois , et si possible, de marquer les esprits. A suivre à partir de 15h sur Eurosport.fr et Eurosport 1.

5. Formule 1 : Le pilotage d’Hamilton décrypté

Conduite sur le fil du rasoir pour entrer plus vite dans les virages et limiter les pertes d'adhérence, aggressivité rare dans les dépassements ou derrière la voiture de sécurité : Pedro de la Rosa et Berny Maylander ont apporté récemment des témoignages édifiants sur les qualités qui permettent à Lewis Hamilton de faire la différence depuis ses débuts en Grand Prix

