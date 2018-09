Ligue 1, claques, Bleues : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris s'éclate, l'OL et l'OM se placent

Tiens, le podium de la Ligue 1 est déjà en place. Le PSG était déjà le maître absolu et la rotation d'effectif de Thomas Tuchel ne l'a pas empêché de la confirmer avec une nette victoire contre Reims (4-1), la septième en autant de journées, sous les yeux de Michael Jordan. Derrière lui, à une distance déjà conséquente (8 points), on retrouve désormais les deux Olympiques. Lyon, facile vainqueur à Dijon sous l'impulsion de ses recrues (0-3), et Marseille, qui a fait preuve d'une belle force de caractère pour venir à bout de Strasbourg (3-2).

2. Football - Liga : Barcelone craque, le Real coule

Si les cadors de la L1 sont à la fête, ceux de la Liga ont chacun pris une belle claque. Après un coup de tonnerre à Leganés, où Barcelone a concédé sa première défaite de la saison en championnat face à la lanterne rouge (2-1), l'orage s'est abattu sur le Real Madrid, balayé sur le terrain de sa bête noire, le FC Séville (3-0). Lui aussi battu pour la première fois en championnat, le club merengue a manqué l'occasion de prendre la tête du classement, toujours occupée par le Barça. Vous voulez une troisième sensation ? Le but génial de Pablo Fornals pour Villarreal à Bilbao (0-3).

3. Basketball - Coupe du monde féminine : La France brille et jouera les quarts

Les Bleues ont fait parler la poudre. Emmenée par Sandrine Gruda et Endy Miyem, la France a signé une victoire éclatante sur la Turquie (78-61) en barrages et jouera les quarts de finale de la Coupe du monde féminine. Les Tricolores ont parfaitement réagi après leur défaite face au Canada. Elles affronteront la Belgique pour une place dans le dernier carré.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Coupe de la Ligue anglaise : Eden Hazard s'est offert un petit chef-d'œuvre pour permettre à Chelsea de renverser Liverpool dans le money-time (2-1). Tottenham a vaincu Watford aux tirs au but (2-2, 4-2 t.a.b.) tandis que West Ham a été sans pitié pour Macclesfield Town (8-0).

Football - Serie A : La Juve a poursuivi son sans-faute avec une sixième victoire en six matches. La Vieille Dame a dominé Bologne (2-0) grâce à des buts de Paulo Dybala et Blaise Matuidi. Javier Pastore a brillé lors du succès de la Roma face à Frosinone (4-0).

La joie de Blaise Matuidi et Paulo DybalaGetty Images

Football - Bundesliga : Oui, ça jouait aussi en Allemagne. Et même très bien du côté du Borussia Dortmund, étincelant face à Nuremberg (7-0). Le BVB, deuxième du classement, revient à deux longueurs du Bayern Munich.

Volley - Mondial 2018 : Le Brésil est sur une voie royale vers les quarts de finale après avoir renversé une situation compromise pour s'imposer devant 3-2 devant la Russie (20-25, 21-25, 25-22, 25-23, 15-12). De son côté, la Serbie a été impressionnante face à l'Italie (25-15, 25-20, 25-18).

La vidéo de rattrapage

Veillée d'armes avant un week-end de folie à Guyancourt. L'occasion idéal pour présenter les huit têtes d'affiche de l'événement de cette fin de semaine, la Ryder Cup.

Vidéo - Huit têtes d'affiche au milieu du gratin mondial 02:18

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions féminine : L'OL et Paris n'ont plus qu'à conclure

La route vers les huitièmes de finale est dégagée mais il faut encore arriver au bout. Lyon et le PSG sont en situation favorable avant de recevoir respectivement Avaldsnes (18h30) et Sankt Pölten (19h00) en 16e de finale retour. Les Lyonnaises s'étaient imposées en Norvège (0-2) et les Parisiennes en Autriche (1-4) à l'aller.

2. Tennis - ATP Shenzhen : Un duel Goffin-Murray

Belle affiche ce jeudi à Shenzhen. Le Belge David Goffin, tête de série numéro un, fait son entrée dans le tournoi face à un drôle de client : Andy Murray. Le Britannique, ancien numéro un mondial tombé à la 311e place du classement ATP, avait profité de l'abandon du Chinois Zhizhen Zhang pour passer le premier tour. La rencontre devrait débuter aux alentours des 12h30.

1. Rugby - Pro D2 : Ce jeudi, c'est derby !

La 6e journée va débuter sur les chapeaux de roue avec un alléchant derby entre Biarritz et Bayonne. De quoi faire vibrer tout le Pays basque à partir de 20h45.