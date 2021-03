Christophe Galtier a pesté contre le match nul de son équipe contre Strasbourg (1-1), qu'il a qualifié de "miracle" , mais Lille a gardé ses trois points d'avance en tête du championnat sur Lyon à l'issue de cette soirée de dimanche car l'OL n'a pas plus avancé à Marseille (1-1), à l'issue d'un match tendu.

Au but de Karl Toko-Ekambi (21e), Arkadiusz Milik a répondu sur penalty (44e) et Lucas Paqueta a été expulsé, provoquant l'agacement de Juninho, le directeur sportif de l'OL. Au classement : Lille (59 points) mène devant le PSG (57) et l'OL (56) tandis que l'OM est 7e (39).