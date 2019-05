Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Toronto aux portes de l'histoire

Un vent de folie souffle sur le Canada. Toronto n'est plus qu'à une victoire de la première finale NBA de son histoire après avoir remporté le match 5 de sa série face à Milwaukee dans la salle des Bucks (99-105). Le héros des Raptors s'appelle une nouvelle fois Kawhi Leonard, auteur de 35 points dont 13 dans le dernier quart-temps. C'est la première fois cette saison que les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, auteur de 24 points, enchaînent trois défaites de rang cette saison. Cela tombe au plus mauvais moment pour la meilleure équipe de la saison régulière. Samedi, Toronto aura une occasion en or de mettre fin à leurs rêves. Et d'écrire sa propre histoire.

2. Tennis - Roland-Garros : Pour Djokovic, ce ne sera pas une partie de plaisir

Le tirage au sort du tournoi messieurs de Roland-Garros n'a pas été des plus cléments avec Novak Djokovic. Le Serbe, numéro un mondial, fera face à un véritable parcours du combattant dans une partie de tableau qu'il partagera notamment avec Dominic Thiem, Alexander Zverev et Juan Martin del Potro. Cela s'annonce moins compliqué pour Rafael Nadal, même si l'Espagnol a hérité de Roger Federer dans la partie basse. Pour les Français, cela s'est plutôt bien passé. En particulier pour Gaël Monfils, en mesure d'atteindre la deuxième semaine.

Novak Djokovic en finale du Masters de Rome 2019Getty Images

3. Tennis - Roland-Garros : Un chemin de croix pour Osaka

A l'instar de Djokovic, Naomi Osaka pouvait espérer un meilleur tirage au sort dans le tournoi dames. Si la Japonaise aura un premier tour abordable contre la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, elle peut notamment s'attendre à un deuxième tour délicat face à Jelena Ostapenko ou Victoria Azarenka. La suite éventuelle ne s'annonce pas plus reposante pour la numéro un mondiale, placée dans la partie de tableau de Caroline Garcia, Simona Halep et Serena Williams, entre autres. A noter une confrontation franco-française pour Kristian Mladenovic face à Fiona Ferro au 1er tour.

Nous avons aussi retenu pour vous

Tennis - ATP Genève : L'Allemand Alexander Zverev s'est qualifié pour les demi-finales en s'imposant difficilement devant le Bolivien Hugo Dellien, 92e mondial, en trois manches (7-6, 3-6, 6-3).

Tennis - ATP Lyon : Félix Auger-Aliassime a battu l'Américain Steve Johnson en trois sets (6-4, 2-6, 6-4). Le prodige canadien affrontera Nikoloz Basilashvili, tombeur de Jo-Wilfried Tsonga, en demi-finale.

Football - Bundesliga : Le Vfb Stuttgart a été tenu en échec à domicile par l'Union Berlin (2-2) en match aller des barrages de promotion/relégation Le retour aura lieu lundi à Berlin.

Basketball - LFB : Les filles de Lyon Asvel ont remporté leur premier titre de championnes de France avec une victoire face à Montpellier (75-61), deux ans après le rachat du club par Tony Parker.

Basketball - NBA : Les Golden State Warriors ont annoncé que Kevin Durant, blessé au mollet droit depuis le début du mois de mai, avait peu de chances d'être rétabli pour le début de la finale.

La vidéo de rattrapage

Arrivé au PSG il y a six ans, après un passage à l'AS Rome, Marquinhos serait dans le viseur d'un géant italien. Et le Brésilien ne serait pas contre un retour en Italie, selon la Gazzetta. Voici le Mercato Buzz.

Vidéo - Le PSG est prévenu : Marquinhos ouvre la porte à un colosse italien 02:34

Ce que vous ne manquez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Le maintien comme dernier enjeu

La saison de Ligue 1 tire sa révérence avec un duel à quatre dans la course au maintien comme enjeu majeur de la 38e et dernière journée. Dijon (19e), Caen (18e) et Amiens (17e) accueillent respectivement Toulouse, Bordeaux et Guingamp tandis que Monaco (16e) sera en déplacement à Nice. Mais il y aura d'autres raisons de suivre ce dernier opus, comme la course au titre de meilleur passeur ou même celle qui concerne le Soulier d'or… Coup d'envoi des rencontres à 21h05.

Edinson Cavani et Kylian Mbappé lors de PSG - Dijon, le 18 mai 2019 au Parc des Princes.Getty Images

2. Cyclisme - Tour d'Italie : Ça va grimper dur !

C'est l'heure des grimpeurs sur le Tour d'Italie. La 13e étape entre Pinerolo et Cesora Reale donnera lieu à la première arrivée au sommet de cette 102e édition au Giro. Le verdict tombera au Lago Serru, à plus de 2200 mètres d'altitude, au terme d'un parcours de 196 kilomètres qui promet d'être dantesque. Et de livrer des enseignements importants pour le classement général, dominé par le Slovène Jan Polanc (UAE Team Emirates) avec 4'07" d'avance sur son compatriote Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Départ de l'étape à 11h35. A suivre aussi, le début du Tour de l'Ain qui marque le retour à la compétition de Thibaut Pinot.

3. Tennis - ATP Lyon/WTA Strasbourg : Festival tricolore avant Roland ?

Des Français jouent leur place en finale ce vendredi. À Lyon, Benoît Paire affrontera l'Américain Taylor Fritz pout tenter de confirmer sa belle victoire face à Denis Shapovalov en quart de finale. Début de la rencontre prévu à 14h30. À Strasbourg, il y a aura au moins une Française pour jouer le titre puisque Caroline Garcie sera opposée à sa compatriote Chloé Paquet en demi-finale, à partir de 14h00. À suivre aussi, les demi-finales du tournoi de Genève et notamment le duel entre l'Allemand Alexander Zverev et l'Argentin Federico Delbonis (14h00).