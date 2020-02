Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Les cadors tiennent leur rang, seul l'Ajax trébuche

Arsenal dit merci à Alexandre Lacazette. L'attaquant français a permis aux Gunners de s'imposer sur la pelouse de l'Olympiakos (0-1) en 16es de finale aller. Même score en faveur de l'AS Rome face à La Gantoise. L'Inter a pris une option plus solide encore sur les huitièmes en dominant Ludogorets sur sa pelouse 0-2. L'Ajax Amsterdam a en revanche subi la loi de Getafe, décidément une des surprises de la saison en Europe, et devra renverser aux Pays-Bas le 2-0 du match aller. Autre buteur français du soir, Anthony Martial n'a pu empêcher le match nul de Manchester United à Bruges (1-1).

2. Tennis - ATP Marseille : Auger-Aliassime a sorti Herbert dans un des plus beaux matches du début de saison

Si jamais vous n'aviez pas encore vu Felix Auger-Aliassime à l'œuvre, vous avez été servi jeudi. Le Canadien a dominé le Tricolore Pierre-Hugues Herbert au 2e tour de l'Open 13 au terme d'un match magnifique, durant lequel tout a été réuni : le spectacle, la qualité de jeu et la dramaturgie. "P2H" a notamment eu trois balles de match. La surprise du soir est venue du qualifié biélorusse Egor Gerasimov, vainqueur de David Goffin, 10e joueur mondial en deux sets.

3. Football : Mario Balotelli accusé de viol sur mineur durant son passage à Nice

Nice-Matin en fait sa Une du jour. L'attaquant italien Mario Balotelli est accusé de viol sur une mineure, âgée de 16 ans lors des faits en 2017, alors qu'il évoluait avec l'OGC Nice. Les faits auraient eu lieu dans la soirée qui avait suivi la qualification des Aiglons au tour préliminaire de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam. L'ex-buteur du Gym se défend et se dit victime de chantage et de tentative d'extorsion, assurant que les rapports étaient consentis. Deux enquêtes seraient en cours en Italie.

Nous avons aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Fin de saison pour la star Kyrie Irving, qui va se faire opérer de l'épaule droite ont annoncé les Brooklyn Nets. Le coup est rude pour la franchise new-yorkaise alors que son autre recrue star de l'été Kevin Durant se remet toujours d'une rupture du tendon d'Achille lors des dernières finales.

Tennis : Nouvelle frayeur pour Dominic Thiem, finalement vainqueur en trois sets de Jaume Munar à Rio (6-7 (5), 6-3, 6-4) pour le compte du deuxième tour.

Moto : Malgré l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement en Chine, les organisateurs du Grand Prix de Thaïlande ont décidé de maintenir l'épreuve qui aura lieu le 22 mars prochain.

Basketball - NBA : Reprise sur les parquets la nuit dernière et nouveau record en carrière pour Trae Young, auteur de 50 points dans la victoire surprise des Atlanta Hawks sur le Miami Heat (129-124). Pas de problème pour Milwaukee, toujours en tête à l'Est après sa victoire confortable à Detroit (106-126). Philadelphie a pour sa part eu besoin d'un grand Joel Embiid (39 points, 16 rebonds) pour dominer Brooklyn après prolongation.

Golf - Championnat du Mexique : Rory McIlroy a pris les commandes du premier des quatre tournois annuels du World Golf Championships, à l'issue du 1er tour.

Football : Le sélectionneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, l'Ivoirien Ibrahim Kamara a été limogé, a annoncé jeudi la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Handball - Starligue : Battu ce jeudi soir à Chambéry (27-24), Montpellier a enchaîné une quatrième défaite consécutive en championnat de France.

Rugby - Pro D2 : Perpignan s'est repris en s'imposant contre Biarritz (18-22) dans l'enceinte d'Aguilera jusqu'ici imprenable.

Basketball - Euroligue : L'ASVEL s'est de nouveau incliné sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée (77-68) et ne compte plus que deux victoires d'avance sur la dernière place.

La vidéo de rattrapage

Titularisé au centre lors des deux premiers matches du Tournoi, Gaël Fickou sera cette fois-ci aligné à l'aile face au Pays de Galles, samedi (17h45). Ce n'est pas une première en bleu pour le joueur du Stade Français, et c'est un choix logique pour Raphaël Poulain.

Vidéo - Fickou à l'aile, la vie est belle 01:55

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Avant la Juve, Lyon doit redresser la tête (à partir de 19h00)

L'OL patine en championnat à l'heure de retrouver la Ligue des champions et un huitième de finale brûlant contre la Juventus Turin. A près quatre matches sans victoires en Ligue 1, les hommes de Rudi Garcia peuvent réagir à Metz (20h45). Avant les Gones, Nice et Brest ouvriront le bal de cette 26e journée.

2. Tennis - ATP Marseille : La cité phocéenne prend des accents canadiens (à partir de 15h00)

Huit joueurs en quart de finale et trois Canadiens, Marseille sourit aux Nord-Américains. Denis Shapovalov affrontera Alexander Bublik avant un intriguant Pospisil - Tsitsipas et Auger-Aliassime - Gerasimov en dessert. Au milieu de tout cela, le choc du jour verra s'affronter la tête de série N.1 Daniil Medvedev avec le dernier Français en lice Gilles Simon.

3. Ski - Coupe du monde : Une nouvelle gagnante en descente (10h00) ?

Six descentes, six vainqueurs : le plateau est grand ouvert cette saison chez les dames. Mikaela Shiffrin ? Absente pour une durée indéterminée. Viktoria Rebensburg qui avait remporté la dernière à Garmisch pour son premier succès en carrière sur la spécialité ? Blessée au genou jusqu'à la fin de la saison. Plus régulière (3 podiums) mais pas encore au sommet de la boite cette saison en descente, Federica Brignone partira avec le dossard 1 à Cran-Montana pour peut-être une septième skieuse au palmarès en 2019-2020.

Regardez cet événement sur Eurosport Player

4. Cyclisme : Ruta del sol, Alpes-Maritimes et du Var, Algarve Antalya… De la petite reine jusqu'à plus soif

Si vous aimez le vélo, vous allez vous régaler ce vendredi avec quatre rendez-vous à suivre. Nairo Quintana et Thibaut Pinot se donnent notamment rendez-vous au Tour des Alpes-Maritimes et du Var après la victoire du Colombien la semaine passée sur le Tour de La Provence. La Ruta del sol promet aussi du beau spectacle avec Jakob Fuglsang en leader du général. Enfin, le Tour d'Algarve et le Tour d'Antalya vont également animer la journée.