Benzema sauveur, orgie de Ligue 1 et duel de leaders : l'actu sur un plateau

Trois jours après avoir été battu par Lyon (0-1), le PSG s’est remis la tête à l’endroit. Les Parisiens ont dominé Lorient mercredi soir (2-0) et restent à un point derrière le leader lillois, vainqueur à Dijon un peu plus tôt (0-2). L’OL, qui restait sur cinq victoires d’affilée, a été repris dans les derniers instants par Brest (2-2) et chute à la 3e place. Fin de série également pour Marseille, qui s’est incliné à Rennes (2-1).