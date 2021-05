Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Le faux pas de trop pour le PSG ?

C’est peut-être dimanche soir, sur la pelouse du Roazhon Park, que le PSG a vu ses derniers espoirs de sacre national s’envoler. Opposés à un Stade Rennais engagé dans la lutte pour la 5e place, les Parisiens n’ont pu faire mieux que match nul (1-1). Si Neymar avait ouvert le score juste avant la pause - sur un penalty très généreux -, les joueurs de Mauricio Pochettino n’ont pas su se mettre à l’abri et Sehrou Guirassy a égalisé de la tête à une vingtaine de minutes de la fin. Paris, qui a terminé à dix suite à l’expulsion de Presnel Kimpembe, compte désormais trois points de retard sur Lille à deux journées du terme de la saison.

2. Tennis - Masters 1000 de Madrid : Zverev, trois ans après

Malgré trois finales disputées, Alexander Zverev n’avait plus triomphé en Masters 1000 depuis 2018, à Madrid. C’est de nouveau dans la capitale espagnole que le joueur allemand a pu lever le bras ce dimanche, après avoir renversé Matteo Berrettini (6-7, 6-4, 6-3) à l’issue d’un combat ayant duré plus de deux heures et demie. De quoi permettre au numéro 6 mondial d’accroître son capital confiance, à trois semaines du début du tournoi de Roland-Garros.

3. Basket - NBA : Les Knicks surprennent les Clippers, Miami l’emporte à Boston

C’est un nouveau coup d’éclat dans la très belle saison des Knicks. Dimanche soir, la franchise new-yorkaise s’est imposée sur le parquet des Los Angeles Clippers (100-106) grâce, en grande partie, à Derrick Rose (25 points) et Reggie Bullock (24 points). Dans une confrontation directe entre prétendants aux playoffs, le Heat a réalisé une belle opération en allant décrocher la victoire chez les Celtics (124-130). Ces derniers, qui ont pu compter sur un Evan Fournier retrouvé (30 points), auront l’occasion de prendre leur revanche dès mardi soir. Portés par un grand Anthony Davis (42 points), les Lakers ont disposé des Suns (123-112).

Football - Liga : Accroché par le FC Séville (2-2), le Real Madrid a raté l’occasion de ravir la première place à l’Atlético.

Handball - Ligue européenne : Les joueuses de Nantes ont été sacrées en dominant Siofok en finale (36-31). C’est la première fois qu’un club français remporte cette compétition.

Football - Serie A : Rien ne va plus pour la Juventus Turin, giflée sur sa pelouse par l’AC Milan (0-3). Au classement, les Bianconeri glissent au 5e rang.

Golf - PGA : Vainqueur du Wells Fargo Championship, Rory McIllroy a décroché son premier titre USPGA depuis un an et demi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Cyclisme - Tour d’Italie : Les sprinteurs devront se méfier des puncheurs

Au lendemain du succès de Tim Merlier (Alpecin-Fenix) à Novare , les sprinteurs pourraient avoir une nouvelle opportunité de se montrer ce lundi. Mais c’est loin d’être gagné d’avance, car les prétendants à la victoire devront se méfier des 80 derniers kilomètres, particulièrement piégeux avec notamment trois ascensions répertoriées. Positionné à une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, le sprint bonifications de Guarene, en côte (2,6km à 7,1%) ressemble d’ailleurs à une belle rampe de lancement pour puncheurs ambitieux.

2. Tennis - Masters 1000 de Rome : Paire, Humbert et Mannarino entrent en scène

Après le Masters 1000 de Madrid, la saison sur terre battue se poursuit du côté du Foro Italico de Rome. En attendant le retour à la compétition de Gaël Monfils (prévu mardi), trois Français seront sur les courts romains ce lundi. Benoît Paire affrontera Stefano Travaglia, tandis qu’Ugo Humbert défiera Jannik Sinner. Adrian Mannarino sera pour sa part opposé à Hugo Dellien.

