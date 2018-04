Ligue des champions, Joshua-Wilder, Tour du Pays Basque : l'actu sur un plateau du 3 avril 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Boxe : Joshua-Wilder, ça se précise

Anthony Joshua a clamé haut et fort sa volonté d'en découdre avec Deontay Wilder, après avoir battu Joseph Parker samedi pour s'offrir les ceintures WBA, IBF, WBO et IBO des lourds. Et le clan de l'Américain s'est dit prêt à accepter le défi lancé par le Britannique. "Nous pensons qu'Anthony Joshua tient sa parole. Deontay accepte le défi", a déclaré Shelly Finkel, co-manager de Wilder, champion WBC depuis 2015, au quotidien britannique Daily Telegraph. Les deux boxeurs pourraient s'affronter dès cet été dans deux combats pour l'unification des quatre ceintures de champion du monde des lourds. La balle est désormais dans le camp du clan Joshua.

Anthony Joshua vs Joseph ParkerAFP

2. Football - Ligue 2 : Lens respire un bon coup

L'opération maintien semble en bonne voie pour Lens. Les Artésiens ont mis un terme à une série de cinq matches sans victoire à domicile en dominant Châteauroux à Bollaert-Delelis (2-1), en clôture de la 31e journée. Des buts de Walid Mesloub et Souleymane Diarra ont permis aux Lensois de signer une victoire très précieuse dans la course au maintien. Les Sang et Or occupent désormais la 14e place du classement avec six points d'avance sur le barragiste, Quevilly Rouen Métropole. Châteauroux, septième, a pour sa part manqué l'occasion de revenir à trois points du podium.

3. Football - Coupe du monde 2026 : Le Maroc monte au créneau

La Fédération marocaine de football a contesté le système de notation et les critères techniques de la FIFA pour la sélection du pays organisateur du Mondial 2026. Elle s'inquiète de "l'équité" du processus et déplore l'ajout, "48 heures avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature", de nouveaux critères techniques qui ne figuraient pas dans les prescriptions initialement transmises par le FIFA pour le système de notation. Le Maroc est en concurrence avec la candidature conjointe des Etats-Unis, du Canada et du Mexique. L'organisateur de la Coupe du monde 2026 sera connu le 13 juin, à la veille de l'ouverture du Mondial russe.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Transferts : le Bayern Munich a annoncé par la voix de son dirigeant Karl-Heinz Rummenigge qu'il allait lever l'option d'achat pour James Rodriguez, prêté par le Real Madrid, pour une somme totale de 55 millions d'euros.

Tennis - WTA Charleston : la Française Alizé Cornet (N.14) a franchi le 1er tour en s'imposant facilement devant l'Ukrainienne Kateryna Bondarenko (6-1, 6-2). Elle affrontera la Slovène Polona Hercog au 2e tour.

Rugby : l'ex-manager du Stade Français Greg Cooper, rentré en janvier en Nouvelle-Zélande, officiellement pour raisons personnelles, a été nommé nouvel entraîneur en chef des Mitsubishi Sagamihara Dynaboars, club japonais de deuxième division.

Hockey sur glace - NHL : les frères jumeaux Daniel et Henrik Sedin, coéquipiers aux Vancouver Canucks depuis 18 ans et champions olympiques en 2006 avec la Suède, ont annoncé leur retraite dans une lettre commune, à 37 ans.

La vidéo de rattrapage

Nairo Quintana qui craque, Julian Alaphilippe qui s'impose… Il s'est passé des choses sur la 1re étape du Tour du Pays Basque. Si vous avez manqué ça, voici une séance de rattrapage.

Vidéo - Quintana qui craque et Alaphilippe qui gagne : le résumé de la 1re étape 02:36

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : Place aux quarts !

Les choses sérieuses vont vraiment commencer en Ligue des champions avec les quarts de finale. Double tenant du titre, le Real Madrid de Zinédine Zidane se déplace sur le terrain de la Juventus Turin pour une affiche prestigieuse et prometteuse. De son côté, le Bayern Munich va défier l'un des invités surprise ce stade de l'épreuve, le FC Séville, dans l'ambiance toujours bouillante du stade Sanchez-Pizjuan. Coup d'envoi des deux rencontres à 20h45.

Vidéo - Au printemps, CR7 enclenche toujours le "mode ouragan" 01:08

2. Cyclisme - Tour du Pays Basque : On rentre dans le vif du sujet

Julian Alaphilippe défend son maillot de leader sur la 2e étape, un tracé bosselé de 166,7 kilomètres entre Zarautz et Bermeo. Avec quatre difficultés répertoriées au classement des grimpeurs, dont une de première catégorie, et la montée de San Pelaio dans les derniers kilomètres avant l'arrivée, le parcours devrait convenir aux spécialistes de la montagne et aux puncheurs. Cela promet une belle course en perspective. Elle débutera à 13h19 et elle sera à suivre en direct sur Eurosport.

3. Tennis - WTA Charleston : Garcia entre en piste

Exemptée du premier tour, Caroline Garcia fait son entrée dans un tournoi dont elle est tête de série N.1. La Française affronte L'Américaine Varvara Lepchenko, une joueuse contre laquelle elle n'a encore jamais joué jusqu'ici. Début de la rencontre pas avant 16h00.