Ligue Europa, OKC, GP d'Australie, Pro D2 : L'actu sur un plateau du vendredi 26 octobre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue Europa : Les Français à la peine

L'Europe n'a pas souri aux clubs français, cette semaine. Encore hier soir, aucun des trois clubs français en Ligue Europa n'a gagné. L'OM a chuté à domicile face à la Lazio Rome (1-3) et dit quasiment adieu à la qualification. Rennes, pourtant à 11 contre 10, a concédé un revers en toute fin de match contre le Dynamo Kiev (1-2). Plus tôt dans la soirée, Bordeaux s'était incliné sur le même score sur le terrain du Zenit Saint-Pétersbourg (2-1).

Le duel entre Martin Caceres (Lazio Rome) et Jordan Amavi (Marseille) en Ligue EuropaGetty Images

Oklahoma City pensait tenir sa première victoire de la saison, jeudi face à Boston, mais ce sont bien les Celtics qui l'ont emporté (101-95) sur le fil. Encore en tête à moins de deux minutes du terme, Russell Westbrook et les siens ont craqué dans le money time. Les Celtics ont réussi l'exploit dans le sillage d'un excellent Jayson Tatum (24 points, 6 rebonds).

3. Rugby – Pro D2 : Brive prend la tête (pour l'instant)

Brive a pris la première place de la Pro D2 en battant Montauban (15-3), jeudi, en ouverture de la 9e journée, et compte deux points d'avance sur Mont-de-Marsan, en déplacement à Provence Rugby vendredi. Longtemps bousculés, les Corréziens ont assuré le service minimum au terme d'un affrontement âpre.

On a aussi repéré pour vous

MotoGP – Grand Prix d'Australie : Vinales annonce la couleur. Maverick Vinales (Yamaha Factory) est venu en Australie pour gagner et il l'a montré dès les premiers essais libres, en réalisant le meilleur temps de la première séance, cette nuit.

Handball – Qualifications Euro 2020 : Les Bleus commencent bien. Même sans Nikola Karabatic, blessé pour six mois, l'équipe de France a parfaitement lancé sa campagne de qualification en étrillant la Lituanie (42-27) à Aix-en-Provence.

Tennis – ATP Bâle : Federer rejoint Simon en quart. Chez lui à Bâle, Roger Federer s'est qualifié pour les quarts de finale sans forcer face à Jan-Lennard Struff (6-3, 7-5). Il affrontera le Français Gilles Simon.

Tennis – ATP Vienne : Monfils bat Isner. Gaël Monfils a battu l'Américain John Isner (6-4, 6-4) et s'est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera vendredi l'Espagnol Fernando Verdasco.

Football – Ligue Europa : Milan chute, les Espagnols cartonnent. L'AC Milan a perdu son premier match européen de la saison face au Bétis Séville (1-2), nouveau leader du groupe F. Séville (6-0 contre Akhisarspor) et Villarreal (5-0 contre Vienne) ont réalisé les scores de la soirée.

Le tweet qui donne le cap

La vidéo de rattrapage

Oui, on est bien en Australie...

Vidéo - Après le cygne et la mouette, le wallaby s'est aussi invité en bord de piste 00:17

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Formule 1 – GP du Mexique : Hamilton ne compte pas la rater, celle-là

Deuxième chance pour Lewis Hamilton : le Britannique va de nouveau tenter d'être sacré champion du monde ce week-end au Mexique. Une septième place pourrait suffire au pilote Mercedes, déjà sacré au Mexique l'année dernière. Les essais libres 1 sont prévus à 17 heures, les libres 2 à 21 heures.

2. Football – Ligue 1 : Un Nîmes-ASSE pour commencer

Début de la onzième journée de Ligue 1 ce vendredi avec une affiche séduisante entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Etienne (21h). L'ASSE peut provisoirement recoller avec Montpellier et l'OM, troisième et quatrième. Nîmes espère renouer avec une victoire en championnat qui lui échappe depuis plus de deux mois (3-1 contre l'OM, le 19 août dernier).

Faut-il s'attaquer à l'icône Perrin ?