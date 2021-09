Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Foot - Ligue des champions : Lille battu et dernier

Après avoir concédé deux penalties qui ont permis au jeune international allemand Karim Adeyemi (19 ans) de briller, et malgré un but de Burak Yilmaz, Lille s'est incliné ce mercredi face au RB Salzbourg (2-1) . Après son nul inaugural face à Wolfsburg, le champion de France ne compte qu'un point en deux matches, et pointe à la dernière place de son groupe. C'est la 20e défaite du LOSC en C1, sur 40 matches.

Omnisport Sadik : "Les Trophées sont une demande des acteurs de terrain, des clubs et du territoire" IL Y A 7 HEURES

José Fonte lors de Salzbourg-Lille. Crédit: Getty Images

2. Foot - Ligue des champions : Ronaldo sauve MU, la Juve s'offre Chelsea, Barcelone coule

Record, décharge émotionnelle, intégration : Pourquoi Ronaldo est le joueur ultime de la C1

3. Tennis - Indian Wells : Djokovic fait l'impasse

Pas de Rafael Nadal, pas de Roger Federer, et désormais, pas de Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial serbe a annoncé sur Twitter qu'il ne s'alignerait pas sur le Masters 1000 d'Indian Wells , qui débute le 7 octobre. "Je suis désolé de ne pas pouvoir voir mes fans à Indian Wells et jouer dans le désert, mon endroit préféré. J'espère vous voir l'année prochaine !", a tweeté le quintuple vainqueur du tournoi (2008, 2011, 2014, 2015 et 2016).

Ce qu'on a aussi retenu pour vous

Foot : D'après sa fille, la légende du foot brésilien Pelé, péré d'une tumeur au côlon au début du mois, D'après sa fille, la légende du foot brésilien Pelé, péré d'une tumeur au côlon au début du mois, s'apprête à sortir de l'hôpital

Rugby - Top 14 : Le deuxième ligne castrais Ryno Pieterse Le deuxième ligne castrais Ryno Pieterse a écopé d'une suspension de douze semaines , pour son plaquage dangereux sur le demi de mêlée de l'UBB Maxime Lucu.

Handball - Ligue des champions : Le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain a arraché le nul ce mercredi soir à Flensburg (27-27) . Avec une seule victoire en trois rencontres, les coéquipiers de Mikkel Hansen sont 4es du groupe B.

Le tweet record

La vidéo de rattrapage

Parker : "Manager de l'OL dans 10 ans ? On verra"

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Foot - Ligue Europa/Ligue Europa Conférence : Lyon et Monaco pour confirmer, l'OM et Rennes pour décoller

Vainqueurs lors de la première journée de C3, l'OL et Monaco ont déjà l'occasion de prendre une belle option sur la qualification ce jeudi, en s'imposant respectivement face à Bröndby et sur la pelouse de la Real Sociedad (18h45). L'OM, en revanche, doit se lancer après son nul inaugural : le choc bouillant face à Galatasaray, premier du groupe E, promet quelques étincelles. En Ligue Europa Conférence, Rennes voudra s'appuyer sur son bon match contre Tottenham pour battre le Vitesse Arnhem (21h).

Gerson et Jorge Sampaoli (Marseille) face au Lokomotiv Moscou Crédit: Getty Images

2. Tennis - ATP Sofia : Paire et Monfils en lice

Les Bleus sont de sortie à Sofia ce jeudi. Dès 11h, Benoît Paire affronte au 2e tour l'Australien James Duckworth, 56e à l'ATP. Gaël Monfils, lui, aura l'occasion de prendre sa revanche sur Ilya Ivashka (45e mondial), son tombeur au premier tour des Jeux Olympiques de Tokyo.

Benoit Paire Crédit: Getty Images

3. Handball - Ligue des champions : un gros choc pour le MHB

Voilà une affiche qui promet : le Montpellier Handball reçoit ce jeudi le THW Kiel, le club allemand le plus titré, quatre fois vainqueur de la Ligue des champions. Après un démarrage difficile (un nul et une défaite), les Montpelliérains, doubles vainqueurs de la compétition, doivent se lancer sous peine de voir déjà la qualification s'éloigner.

Omnisport Madrid sous le choc, Paris sous le charme : l’actu sur un plateau HIER À 04:49