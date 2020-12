Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket - NBA : Les Clippers font tomber le champion, Brooklyn s'offre Golden State en ouverture

Sportifs de l'année 2020 - Monde Nadal, le réconfort et le record IL Y A 19 HEURES

C'est reparti ! Soixante-douze jours seulement après l'issue des Finales 2020, la NBA a repris ses droits. Le choc d'ouverture entre Brooklyn et Golden State a tourné à l'avantage des Nets (126-99) avec un duo Kevin Durant (22 points), de retour an et demi après sa rupture du tendon d'achille, et Kyrie Irving (26 points) brillant pendant que Stephen Curry était maladroit (20 points à 7/21). Dans le deuxième match de la nuit, les Clippers se sont offerts le champion en titre, les Lakers (116-109). Paul George a été énorme (33 points), Kawhi Leonard excellent (26 points). LeBron James (22 points, 5 rebonds, 5 passes) et Anthony Davis (18 points, 7 rebonds) n'ont rien pu faire.

2. Football - Ligue 1 : Raymond Domenech de retour 27 ans après ?

Depuis 15 jours et l'éviction de Christian Gourcuff, Waldemar Kita s'est mis en quête de l'entraîneur qui pourrait relancer un FC Nantes, 15e de Ligue 1 et qui n'a plus gagné depuis le 15 novembre. Selon les informations de 20 minutes, le président nantais aurait jeté son dévolu sur… Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur des Bleus (2004-2010) n'a plus entraîné en Ligue 1 depuis 1993 et la fin de son aventure lyonnaise.

3. Football - Liga : Le Barça s'amuse, Messi mieux que Pelé

Le FC Barcelone a trouvé une belle cohérence mardi soir sur la pelouse du Real Valladolid (0-3). Disposés avec une défense à 3, les Catalans ont encore été menés par Lionel Messi, passeur décisif mais aussi buteur. Une réalisation qui lui permet d'effacer Pelé des tablettes avec 644 buts dans un seul club. Grâce à ce succès, le Barça revient à huit points du leader, l'Atlético de Madrid, qui compte un match de moins.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Très rapidement réduite à 10, la Juventus Turin a lourdement chuté sur sa pelouse contre la Fiorentina (0-3). Sa première défaite de la saison en championnat.

Football - League Cup : Manchester City n'a laissé aucune chance à Arsenal (1-4) pour se qualifier pour le dernier carré. Un nouveau revers qui prolonge la crise dans la maison londonienne.

Rugby - Top 14 : Castres a bien mené 21-6 mardi soir face à Brive mais ce sont bien les Corréziens qui se sont imposés grâce à une deuxième période de feu (24-25). Brive sort ainsi de la zone rouge où se trouve désormais… le CO.

Ski Alpin - Madonna di Campiglio : Henrik Kristoffersen est bien de retour. Le Norvégien s’est imposé en slalom mardi soir devançant son compatriote Sebastian Foss-Solevaag et Alex Vinatzer. Clément Noël a pris une belle 5e place juste devant JB Grange et Alexis Pinturault, à égalité.

C'était du grand Kristoffersen : sa deuxième manche énorme qui lui offre la victoire

Voile - Vendée Globe : Désormais lancés à travers le sud du Pacifique, les skippers du Vendée Globe continuent de se livrer à une lutte acharnée, particulièrement en tête, où Charlie Dalin grignote peu à peu son retard sur Yannick Bestaven.

Le tweet éblouissant

La vidéo de rattrapage

A Llanelli, le RC Toulon a commis une erreur de débutant...

Ce que vous ne devez surtout pas rater aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Lille, Lyon ou le PSG, qui finira l'année en tête ?

Encore un petit effort pour la Ligue 1. Les dix matches de la 17e journée ont lieu ce mercredi avec cinq affiches à 19h et cinq autres, dont Lyon-Nantes, Montpellier-Lille, PSG-Strasbourg et Angers-Marseille à 21h. C'est donc sur les coups de 23 heures que l'on saura qui va passer les fêtes en tête du classement. Il faudrait pour le PSG que Lille et Lyon fassent une contre-performance. Du côté de Marseille, on tentera de tuer la mauvaise série dans l'œuf.

Memphis Depay (OL) Crédit: Getty Images

2. Football - Liga : Le Real pour la passe de six ?

Même si tout n'est pas réglé dans le jeu, ça va mieux dans la maison madrilène. Le revers en Ligue des champions face au Shakhtar Donetsk a été suivi par cinq victoires de rang. Les coéquipiers de Karim Benzema ont l'occasion, face à Grenade (7e) de passer la sixième et de revenir à hauteur du leader, l'Atlético de Madrid, qui comptera deux matches de moins. Ce sera en début de soirée (19h45).

Karim Benzema (Real Madrid) Crédit: Getty Images

3. Football - Serie A : Le Milan, leader intraitable ?

L'AC Milan peut-il passer les fêtes de fin d'année en étant invaincu en Serie A ? Les coéquipiers de Zlatan Ibrahimovic, toujours absent sur blessure, l'espèrent fortement mais l'ultime obstacle, la Lazio Rome (8es) ne vient pas en victime expiatoire (20h45). Plus tôt l'Inter Milan aura affronté l'Hellas Vérone (18h30). Un succès des Nerazzurri, qui restent sur six victoires consécutives en championnat, contraindrait les Rossoneri à en faire de même pour conserver la tête.

Omnisport Benzema, Saliba, reprise NBA, Ali-Frazier : l’actu sur un plateau HIER À 06:05