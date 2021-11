CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Ligue des champions : Lille renversant

Ad

Très belle opération pour le LOSC. Au bout d'un match qui était pourtant bien mal embarqué pour eux, les Lillois se sont imposés à Séville (1-2) ce mercredi lors de la quatrième journée de la phase de groupes . Avec ce succès, le premier des Dogues dans cette campagne européenne, le club nordiste grimpe à la deuxième place de sa poule.

Omnisport Paire éliminé, Djokovic fait son entrée, Lille pour (enfin) gagner : l'actu sur un plateau HIER À 06:00

2. Tennis – Rolex Paris Masters : Djokovic, retour compliqué

On imagine que Novak Djokovic avait espéré un retour plus simple, près de deux mois après sa défaite en finale de l'US Open. Mais Marton Fucsovics, finalement battu en trois manches (6-2, 4-6, 6-3), s'est accroché et lui a bien compliqué la vie. Le numéro un mondial attend désormais son adversaire en 8es de finale, ce sera Adrian Mannarino ou Gaël Monfils, qui a battu Miomir Kecmanovic (4-6, 7-5, 6-3).

Et Djokovic s’est libéré : le résumé de son entrée en lice balbutiante

3. Basket, NBA : Miami enchaîne, les Lakers souffrent et Gobert engrange

Miami est allé chercher une sixième victoire en sept matches en battant les Mavericks (125-110). Pendant ce temps-là, LeBron James (30 pts, 10 pds), Anthony Davis (27 pts, 9 rbds) et Russel Westbrook (27 pts, 9 rbds, 7 pds) ont guidé les Lakers au succès contre les Houston Rockets (119-117). Dans le sillage de Chris Paul (14 pts, 18 pds), les Suns ont battu les Pelicans (112-100) alors que Utah a dominé les Sacramento Kings (119-113) avec une nouvelle moisson pour Rudy Gobert (12 pts mais 20 rebonds et 4 contres).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, Ligue des champions : Pour la troisième fois en quatre matches de C1, Cristiano Ronaldo a marqué en fin de match (90e+3). Son doublé offre cette fois le match nul aux Red Devils sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (2-2).

Baseball, MLB : Les Braves d'Atlanta ont remporté les Séries mondiales de la MLB en s'imposant lors du sixième match décisif 7-0 aux dépens des Astros, à Houston. C'est la deuxième fois que la franchise est sacrée depuis qu'elle s'est installée en Géorgie, après le titre de 1995.

Football : Raphaël Varane, tout juste revenu d'une blessure aux adducteurs, est de nouveau sorti prématurément en raison d'un pépin physique contre l'Atalanta à Bergame en Ligue des champions.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Gaël Monfils a eu du mal à y parvenir, mais il est venu à bout de Miomir Kecmanovic, ce mardi au 1er tour du tournoi parisien. "La Monf" a fait plaisir au public d’un Bercy conquis. Voici le résumé de sa victoire, acquise sur le score de 4-6, 7-5, 6-3, en vidéo. Au prochain tour, Monfils jouera contre son compatriote français, Adrian Mannarino.

Le diesel Monfils a communié avec le public : le résumé de son succès

LE TWEET "FRENCHIE DU JOUR"

LES PODCASTS A REECOUTER

Les Fous du Volant

Belle Trace

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD'HUI

1. Tennis - Rolex Paris Masters : Encore un joli programme

Si le jeune Hugo Gaston va lancer la journée contre Pablo Carreno Busta à 11h00, il y aura notamment un duel 100% français entre Gaël Monfils et Adrian Mannarino ce mercredi à Bercy, alors que la nouvelle pépite espagnole Carlos Alcaraz s'offre lui un alléchant choc 100% années 2000 avec le jeune Italien Jannik Sinner (20 ans). Alexander Zverev et Daniil Medvedev seront eux attendus de soirée contre Dusan Lajovic et Ilya Ivashka. Des chocs à suivre sur Eurosport.

2. Football, Ligue des champions : sans Messi, le PSG doit convaincre à Leipzig

Sans Lionel Messi, le Paris SG peut effectuer un pas important vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en cas de succès sur le terrain du RB Leipzig, mercredi (21h00). En tête de leur groupe après trois journées, les coéquipiers de Marquinhos connaissent jusque-là un parcours sans grande turbulence, excepté le match nul inaugural à Bruges (1-1).

(Avec AFP)

Omnisport Début du Masters 1000 de Paris, l'OM au top, Harden voit triple : l'actu sur un plateau 01/11/2021 À 06:07