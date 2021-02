Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Fin d'aventure pour Lille

Des efforts qui n'ont pas payé. Déjà battu à domicile par l'Ajax (1-2) à l'aller, Lille s'est incliné sur le même score à la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam jeudi soir, stoppant là sa campagne européenne en 16e de finale. Moins à l'aise que dans la peau du leader de Ligue 1, le LOSC a réagi trop tard (Yazici, 78e sp) à l'ouverture du score de Klaassen (15e), et n'y a cru que 10 minutes, le temps pour (Neres, 88e) de porter le coup de grâce.

Si Arsenal est venu à bout de Benfica (3-2) avec un doublé d'Aubameyang (1-1 à l'aller au Portugal), les Glasgow Rangers ont encore déferlé sur les Belges d'Antwerp (4-3 à l'aller, 5-2 au retour). Pour les surprises, il fallait être au stade Diego Armando-Maradona, où les Espagnols de Grenade ont cédé face à Naples (2-1) sans dilapider leur avantage de l'aller (2-0), ou à Hoffenheim, où les Norvégiens de Molde ont dominé les Allemands (0-2) après un match nul chez eux (3-3).

Le tirage au sort des 8e de finale, pour la première fois depuis 2014 sans club allemand, a lieu ce vendredi, à 13h00.

2. Basketball - NBA : Giannis remporte le duel face à Zion, les Nets passent la 8e

Superbe confrontation entre Giannis Antetokounmpo (38 points) et Zion Williamson (34) et victoire finalement des Milwaukee Bucks contre les New Orleans Pelicans (129-125), cette nuit. Les Brooklyn Nets ont eux décroché leur huitième victoire de suite en battant le Orlando Magic (129-92).

Leaders à l'Est, les Sixers de Philadelphie ont disposé de Dallas (111-97) tandis que les LA Clippers, deuxièmes à l'Ouest, ont subi la foudre à Memphis (122-94).

3. Gymnastique : Suicide d'un entraîneur après son inculpation

John Geddert, 63 ans, entraîneur de l'équipe des Etats-Unis championne olympique en 2012, s'est suicidé quelques heures après son inculpation jeudi pour "travail forcé" et agressions sexuelles sur des athlètes de son club du Michigan. Plus tôt dans la journée, le coach avait été poursuivi pour abus physiques, verbaux et sexuels sur une vingtaine de jeunes femmes qui s'entraînaient dans son club Twistars, près de Lansing.

4. Handball - Ligue des champions : Le PSG et Nantes ratent le coche

Auteur d'une première période catastrophique (19-10), le PSG a échoué de justesse dans sa remontée à Flensbourg (28-27), pour le compte de la 13e et avant-dernière de la phase de groupes. Le club de la capitale, qui restait sur cinq victoires, voit ainsi s'éloigner les deux premières places du groupe A.

Nantes méritait également mieux également face aux Allemands de Kiel (24-24), champions d'Europe en titre, après avoir longtemps menés au tableau d'affichage. Le "H" reste sixième du groupe B avec l'assurance de disputer les huitièmes de finale.

Football - Ligue 1 : Selon la Provence, l'Olympique de Marseille a accepté de payer à l'Atlético Mineiro la clause dans le contrat de Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin, qui était lié avec son club jusqu'à la fin de l'année, peut maintenant rejoindre la formation olympienne. Il devrait arriver dans les prochains jours avec plusieurs adjoints.

Brésil : Flamengo a été sacré champion pour la 8e fois malgré une défaite chez le FC Sao Paulo (2-1), car son rival, l'Internacional, s'est contenté d'un nul contre les Corinthians (0-0).

Serie A : La Juventus Turin a annoncé une perte de 113,7 millions d'euros au premier semestre 2020/21, soit plus du double de celui enregistré sur la même période 2019/2020 (50,3 millions d'euros).

Tennis - ATP Montpellier : Grégoire Barrère, 113e mondial, s'est fait sortir sèchement par Roberto Bautista Agut (N.1), 6-0, 6-3, au 2e tour.

Golf : Tiger Woods, opéré pour de graves blessures à une jambe après un accident de voiture mardi, a été transféré dans un prestigieux établissement médical de Los Angeles pour la suite de ses soins.

Cyclisme - Règlement : L'UCI a publié les sanctions relatives au jet de bidon hors zone ou adoption de la "position Mohoric" sur le tube horizontal du vélo, à partir d'avril. Ce sera l'exclusion immédiate dans les courses d'un jour, une pénalité de 30 secondes à la 1re infraction dans les courses par étapes, puis 2 minutes à la 2e et la mise hors course à la 3e.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd'hui

1. Tennis - ATP : Trois Français pour des demies

A Singapour, Adrian Mannarino joue contre le Roumain Radu Albot en deuxième rotation sur le central après Alexei Popyrin - Matthew Ebden, programmé à 7h00, pour une place en demi-finale. Même objectif pour Ugo Humbert à Montpellier : le dernier Tricolore en lice affronte Roberto Bautista Agut (N.1) à 19h00, avec la motivation supplémentaire de venger son compatriote Grégoire Barrère, étrillé par l'Espagnol jeudi. A Cordoba enfin, Benoît Paire se mesure à Federico Coria sur le central, après le premier match prévu à 18h30.

2. Rugby - Top 14 : Un coup à jouer pour le RCT

Toulon reçoit Bayonne, avant dernier du championnat, en match en retard de la 14e journée à 20h45, avec la possibilité de prendre place dans les quatre premiers.

3. Rugby - Coupe du monde 2023 : A vos agendas

World Rugby annonce à partir de midi le calendrier du Mondial 2023 organisé en France, qui verra notamment les Bleus affronter les All Blacks dès la phase de poule.

4. Formule E : C'est parti pour le Mondial

Ce vendredi, l'ePrix de Diriya entre dans l'histoire de la catégorie électrique pour deux raisons : c'est la première course du nouveau Championnat du monde, et la première épreuve de la discipline en nocturne. Un pari déjà réussi au vu des premiers essais. Qualification à 14h, course à 19h30.

5. Football - Ligue 1 : Rennes pour redémarrer

Sans succès en Championnat depuis le 17 janvier, le Stade Rennais espère battre Nice (16e) ce soir (21h) pour le compte de la 27e journée, afin de sortir du groupe de quatre qui compte 38 points, à savoir Metz, Marseille et Montpellier, et ainsi continuer d'espérer accrocher une 5e place en fin de saison, synonyme qualification en Ligue Europa.

