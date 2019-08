Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Argentine : Messi suspendu trois mois

Après ses critiques formulées contre la Confédération sud-américaine (Conmebol) lors de la dernière Copa America en juillet, Lionel Messi a été suspendu trois mois en sélection nationale, comme annoncé tard vendredi. La Pulga ne disputera donc aucune rencontre en sélection avant novembre prochain mais sera éligible pour la campagne de qualifications des siens pour le Mondial 2022, qui débutera en mars prochain. La star du Barça écope également de 50 000 dollars d'amende. Pour rappel, Messi avait explosé après s'être fait expulser lors du match pour la troisième place contre le Chili (2-1). "On en a marre de la corruption, des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle", avait-il notamment lancé.

2. Tennis - ATP 500 Washington : Paire accrocheur… puis corrigé

Fin de parcours pour Benoît Paire à Washington. Après s'être hissé en quarts de finale grâce à un succès contre John Isner, le dernier Français en lice a pris la sortie aux portes du dernier carré dans la nuit de vendredi à samedi, face au Grec Stefanos Tsitsipas (7-5, 6-0). D'abord accrocheur, le 30e joueur mondial a totalement explosé dans la seconde manche, remportée en 34 minutes par la tête de série N. 1.

Le 6e joueur mondial retrouvera Nick Kyrgios pour une affiche alléchante sur le papier en demi-finale. L'Australien s'est défait du Slovaque Norbert Gombos (6-3, 6-3) alors que, plus tôt dans la soirée, Kyle Edmund et Marin Cilic ont pris la porte, respectivement face à Peter Gojowczyk (6-3, 4-6, 6-3) et Daniil Medvedev (6-4, 7-6). Du côté de Los Cabos, c'est passé pour Pella et Albot.

3. Football - Transferts : Dario Benedetto s'annonce à Marseille

Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Dario Benedetto à l'Olympique de Marseille est sur le point d'être officialisé. Dans une interview accordée à Fox Sports Argentina, l'attaquant de Boca Juniors a confirmé la nouvelle lui-même : "Je voyage demain (samedi), vers 12h, direction la France", a-t-il assuré. A 29 ans, l'Argentin va évoluer dans son premier club européen.

Dario BenedettoGetty Images

On a aussi retenu pour vous

Tennis -WTA Washington : Pour la cinquième fois en 2019, la Française Kristina Mladenovic a buté sur le plafond des quarts de finale, contre la qualifiée russe Anna Kalinskaya, en trois sets (6-4, 4-6, 6-2).

Tennis - Masters 1000 Montréal : Rafael Nadal partagera la partie haute du tableau avec Stefanos Tsitsipas et Kei Nishikori. Dominic Thiem est dans la partie basse avec Alexander Zverev.

Football - Transferts : Allan Saint-Maximin s'est engagé pour six ans du côté de Newcastle. L'OGC Nice devrait récupérer un peu plus de 20 millions d'euros dans l'opération.

Football - Ligue 2 : L'AJ Auxerre a remporté son premier match de la saison face au Mans (2-0) alors que le promu Chambly a enchaîné un deuxième succès de rang sur la pelouse de l'US Orléans (1-0). En National, le Gazélec Ajaccio a décidé de boycotter son premier match face au Red Star pour protester contre le repêchage de Sochaux en Ligue 2.

WRC - Rallye de Finlande : Matti Latvala a confirmé lors de l'ES 11 sa place de leader. Matti Latvala (à 1"2) et Esapekka Lappi (à 2"4) sont juste derrière. Sébastien Ogier n'est que 7e, loin des temps du quatuor de tête au général.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - L'insolent Kyrgios balance une bouteille sur la chaise de l'arbitre : "Elle m'a glissé des mains" 00:45

Le tweet qui fait mal aux reins

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Trophée des Champions : PSG - Rennes comme apéritif

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, le Trophée des Champions va, comme chaque saison, assurer la douce transition avec la fin des matchs amicaux, même si toutes les écuries n'en ont pas fini à ce niveau-là. L'enjeu pour Paris comme pour Rennes est évidemment de décrocher un titre. Mais le club francilien pourrait également nourrir une envie de revanche après s'être incliné aux tirs au but face aux Bretons lors de la finale de la dernière Coupe de France. Coup d'envoi à 13h30 heure française, la rencontre se disputant en Chine. Avec Kylian Mbappé mais sans Neymar.

2. Cyclisme - Clasica San Sebastian : Alaphilippe pour défendre son titre

Après sa cinquième place au Tour de France, Julian Alaphilippe est déjà de retour. Et pas pour faire de la figuration. Au Pays-Basque (11h30), le Français de la Deceuninck-Quick Step tentera de défendre son titre dans un parcours qui conviendra encore aux puncheurs. Au menu notamment, trois ascensions de sept ou huit kilomètres à 5-6% de moyenne. Egan Bernal (Ineos) sera également présent alors que d'autres profiteront de Tour de Pologne, qui débute ce samedi (3-9 août) pour préparer la Vuelta (24 août-15 septembre). Des événements à suivre sur Eurosport.

3. Formule 1 - Grand Prix de Hongrie : Quelle grille de départ ?

Lewis Hamilton (Mercedes) a dominé les essais libres 1 avant que Pierre Gasly (Red Bull) ne signe le meilleur chrono des essais libres 2, vendredi. Place désormais aux libres 3 (12h00) puis qualifications (15h00) au Hungaroring, où plusieurs pilotes sont en quête de revanche avant la trêve estivale... et après un Grand Prix d'Allemagne totalement fou il y a une semaine. Lewis Hamilton et Valtteri Bottas (Mercedes) occupent toujours les deux premières places du classement des pilotes après onze GP.