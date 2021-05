Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Kane veut quitter Tottenham

Coup de tonnerre en Angleterre, où Sky Sports News révèle que le buteur emblématique de Tottenham Harry Kane a demandé le transfert à son club. Attaquant redoutable et leader incontesté des Spurs, l'international anglais pourrait rebondir à Chelsea ou, plus probablement, dans un des deux clubs de Manchester.

2. Natation - Euro 2021 : Les Bleues en bronze sur le relais 4x100m

Emmené par Charlotte Bonnet, le relais 4x100 m féminin a apporté à l'équipe de France sa première médaille de la semaine, en bronze, aux Championnats d'Europe de natation, lundi à Budapest, et sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo est à portée de main.

Marie Wattel a également décroché son billet pour la finale du 100 m papillon lors de la session nocturne de lundi.

3. Tennis - ATP Genève : Paire a rendu les armes face à Koepfer

L'aventure s'arrête (déjà) pour Benoît Paire à Genève. Opposé à l'Allemand Dominic Koepfer, le Français a été battu en trois sets (6-7 (8), 7-6 (5), 6-4) après un match un peu fou. L'Avignonnais a notamment manqué 17 balles de break au cours de la rencontre.

On a aussi retenu pour vous

Basket - Jeep Elite : Monaco, leader du championnat de France de basket, s'est imposé lundi face à Nanterre (90-67), tout comme ses deux poursuivants au classement, Dijon et Villeurbanne. Ce succès a permis aux joueurs de la Roca Team de conserver leur place de leader.

Handball - Ligue des champions : Le PSG Handball a annoncé lundi soir qu'il y aurait bien une jauge de 800 personnes à Coubertin pour le quart retour contre Kiel.

Rugby - Top 14 : Noa Nakaitaci, sorti peu avant la mi-temps lors du match Lyon-Brive (24-7) de la 24e journée de Top 14 de rugby souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche a fait savoir l'AFP.

Football : La Fédération française de football (FFF) prévoit de supprimer prochainement une vingtaine de postes dans le cadre d'un plan social, La Fédération française de football (FFF) prévoit de supprimer prochainement une vingtaine de postes dans le cadre d'un plan social, a appris l'AFP

Football - Copa Libertadores : River Plate a enregistré six nouveaux cas de Covid-19, qui s'ajoutent aux 15 déjà existants, et risque de ne pas disposer de suffisamment de joueurs pour affronter l'équipe colombienne Independiente Santa Fe.

La vidéo de rattrapage

Pas de Giro ce mardi. C'est l'heure de la première journée de repos pour le peloton après dix journées de course. L'occasion de revoir la très belle victoire de Peter Sagan lors de la 10e étape . Et justement, en parlant de Sagan, Cédric Vasseur a confié à Bistrot Vélo lundi que tout était possible concernant une arrivée du Slovaque chez Cofidis...

Sagan chez Cofidis ? "Tout est possible, il a le même agent que Viviani..." répond Vasseur

Sa victoire lors de la 10e étape décryptée par Jacky Durand dans sa palette

La Palette à Jacky : Malgré Sagan, la Team Emirates a bien joué le coup et ça a failli marcher

A ne pas rater ce lundi

1. Football - Euro 2020 : Deschamps livre sa liste des 26 (20h20)

C'est l'événement de ce mardi. Didier Deschamps dévoilera à 20h20 sa liste des 26 pour la compétition. Si les contours de cette liste sont plus ou moins connus, reste encore quelques tickets à déterminer. Le journal L'Equipe évoque dans son édition de mardi que Didier Deschamps n'écarterait plus la possibilité de prendre Karim Benzema. Ce serait probablement la plus grosse surprise d'une annonce de groupe pour une grande compétition. Nous avons d'ailleurs listé les différentes surprises des listes des Bleus.

La rédaction a voté : voici nos 26 Bleus pour l'Euro

2. Tennis - ATP 250 Genève et Lyon : C'est l'heure du nouveau retour pour Federer, six Bleus sur le pont à Lyon (A partir de 10h30, 15h00 pour Federer)

Belle journée de tennis. Roger Federer va effectuer son deuxième retour sur le circuit lors du 2e tour de l'ATP 250 de Genève. Placé en 3e rotation sur le central, le Bâlois affrontera un autre vétéran, l'Espagnol Pablo Andujar à partir de 15h00 (ou plus tard selon le scénario des autres rencontres).

A Lyon, si la journée de lundi a été maussade pour les Bleus, mardi sera peut-être beau. Six Tricolores sont sur le pont : Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Benjamin Bonzi, Richard Gasquet, Grégoire Barrère et Arthur Rinderknech.

Chez les dames : Kristina Mladenovic jouera son 16e de finale contre la Russe Anna Kalinskaya à Belgrade.

"Je m'en souviendrai toute ma vie" : Il y a 15 ans, Nadal gagnait un match culte contre Federer

3. Football - Ligue 2 : Début du barrage Ligue 1 relégation (20h45)

Grenoble et le Paris, 4e et 5 de Ligue 2, se jouent un ticket pour affronter le Toulouse FC en barrage de promotion Ligue 2 / Ligue 1 ce soir. La rencontre se fera sur un seul match.

4. Football - Premier League, Serie A : un alléchant Chelsea - Leicester décisif pour la Ligue des champions

Début de la 37e journée en Angleterre avec quatre rencontres dont un très alléchant Chelsea - Leicester, que les joueurs de Liverpool ne manqueront sous aucun prétexte dans leur quête de Ligue des champions.

En Serie A, la Lazio joue un match en retard face au Torino.

5. Notre page en direct

Consultez tous les horaires et les compétitions à suivre sur notre pagée dédiée : Scores en direct

