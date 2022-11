1. Football – Coupe du Monde : Une liste de 25, pas de Clauss

Didier Deschamps a changé son fusil d'épaule. Pour le Mondial, les Bleus joueront à quatre derrière, abandonnant de fait les pistons les plus chevronnés au bord de la route. Jonathan Clauss est la victime principale de la liste révélée par Didier Deschamps , tandis que Lucas Digne, Mike Maignan, Wissam Ben Yedder ou Moussa Diaby disparaissent au pire moment possible. Edouardo Camavinga, Olivier Giroud , Ferland Mendy, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté seront de la partie.