1. Basketball - NBA : Curry et les Warriors matent Doncic et les Mavericks

2. Football - Ligue Europa : Trapp et Francfort au bout du rêve

Une finale à suspense et à la fin, ce sont les Allemands qui ont gagné. L'Eintracht Francfort s'est offert le titre au détriment des Glasgow Rangers au bout d'une séance de tirs au but (1-1, 5-4 ap. t.a.b). L'ancien gardien du Paris Saint-Germain Kevin Trapp a été l'un des héros de la soirée puisqu'il a sauvé les siens en fin de prolongation avant de stopper la tentative d'Aaron Ramsey aux tirs au but.