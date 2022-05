CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football – Ligue des champions : renversant, Liverpool retrouve la finale

On a bien cru pendant 45 minutes que Liverpool allait être du mauvais camp du come-back en demi-finale cette fois. Villarreal a refait son retard du match aller en première période, avant que les Reds ne reprennent le dessus en ne finisse par s'imposer en Espagne (2-3) grâce à trois buts inscrits en 13 minutes. La formation anglaise se qualifie pour sa 10e finale de C1.

"On a vu les failles de Liverpool… et surtout sa capacité à les corriger"

Un an après la Superligue : "Merci Villarreal !"

2. Tennis – Masters 1000 Madrid : Djokovic écarte Monfils et va retrouver Murray, Alcaraz réussit son premier test

SI Gaël Monfils espérait profiter d'un Novak Djokovic encore en rodage, c'est raté. Le Français a été battu pour la 18e fois de sa carrière par ne N.1 mondial, et sans discussion (6-3, 6-2). Le Serbe aura le droit à un tour suivant à des retrouvailles. Andy Murray a surpris Denis Shapovalov en fin de soirée (6-1, 3-6, 6-2), et affrontera Djokovic pour la première fois depuis cinq ans sur le circuit.

Djokovic facile contre Monfils : les meilleurs moments en vidéo

3. Basketball – NBA : Memphis et Boston égalisent, Morant éblouissant

Dans une ambiance irrespirable au FedEx Forum, les Memphis Grizzlies ont évité une deuxième déconvenue dans leur antre. La franchise du Tennessee a dominé Golden State (106-101) dans un nouveau match âpre dont Ja Morant a été l'étincelle. Le meneur des Grizz' a signé une performance exceptionnelle en égalant son record en carrière (47 points, assortis de 8 rebonds et 8 passes) tout en se montrant décisif dans les dernières minutes.

Boston a eu bien moins de mal à mater le champion Milwaukee (109-86) pour revenir à 1-1 dans ces demi-finales de conférence.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football – Coupe du monde 2022 : A l'occasion de la conférence mondiale du Milken Institute à Los Angeles, Gianni Infantino a indiqué que travailler sur les chantiers du Mondial qatari, qui auraient provoqué la mort de milliers de personnes, avait donné de la "dignité" et de la "fierté" aux travailleurs migrants. Des propos qui ont suscité la polémique, voire l'indignation.

Tennis – WTA Madrid : L'Ukrainienne Anhelina Kalinina (37e) s'est qualifiée pour son premier quart de finale aux dépens de la vainqueur du dernier US Open Emma Raducanu (11e), en trois sets 6-2, 2-6, 6-4. Pour une place dans le dernier carré, Kalinina affrontera la Suissesse Jil Teichmann (35e), tombeuse de la Kazakhe Elena Rybakina 6-3, 6-1.

Volley – Championnat de France : Les volleyeuses du Cannet se sont imposées au bout du suspense et au tie break 3 sets à 2 contre Mulhouse, et se trouvent à une victoire d'un premier titre de championnes de France.

Basket – Betclic Elite : Boulogne-Levallois, leader du championnat de France, s'est incliné sur le parquet de Cholet mercredi soir et entrouvrent la porte à Villeurbanne et Monaco, alors que Dijon et Limoges se sont rapprochés des play-offs après la 32e journée.

Football - Premier League : Bournemouth a validé sa montée de la Championship, deuxième échelon du football anglais, à la Premier League en battant Nottingham Forest (1-0) mardi, deux ans après avoir quitté l'élite.

Nantes n'a rien pu faire face à Magdebourg et Damgaard

Le HBC Nantes n'est pas parvenu à renverser Magdebourg en quart de finale de la Coupe EHF. Déjà battu à l'aller sur son parquet (25-28), le club ligérien a une nouvelle fois subi la loi des Allemands. Les Nantais, privés de plusieurs élements, ont été menés de bout en bout ce mardi par Magdebourg, emmené par un grand Michael Damgaard.

CE QUE VOUS NE DEVEZ PAS MANQUER AUJOURD'HUI

1. Football – Ligue des champions : Real – City acte II, grand spectacle pour immense enjeu (21h00)

Le match aller nous a offert une rencontre que l'on n'est pas près d'oublier. Entre Manchester City et le Real Madrid, la balle est presque au centre après la victoire 4-3 des hommes de Pep Guardiola sur leurs terres. Mais au Bernabeu, là où le Real a déjà défait bien des scénarios, tout reste à faire. Le néo-champion d'Espagne misera une fois de plus sur un grand Karim Benzema pour rejoindre Liverpool en finale.

2. Tennis – Masters 1000 Madrid : Nadal fait son retour, Pouille – Tsitsipas en dessert (à partir de 12h00)

Le programme est alléchant mercredi à la Caja Magica de Madrid. Le deuxième tour du tournoi masculin offre de nombreuses affiches de qualité : Cilic – Zverev, Schwartzman – Dimitrov, Hurkacz – Davidovich Fokina ou encore Auger-Aliassime – Garin. Mais le public madrilène n'attend qu'une chose, le retour aux affaires de Rafael Nadal après un mois et demi d'absence. Le Majorquin affronte le Serbe Miomir Kecmanovic. Le tennis tricolore aura, lui, un œil sur Lucas pouille, invité par l'organisation et qui affronte Stefanos Tsitsipas en fin de journée.

La question qui fâche : Nadal sera-t-il prêt à Roland ?

L’œil de Dip sur Pouille : "On ne se rend pas compte de la difficulté de remonter la pente"

Le tournoi féminin en est lui déjà aux quarts de finale avec un croustillant Jabeur – Halep en tête de gondole. Les autres affiches : Teichmann – Kalinina, Alexandrova – Anisimova, Sorribes – Pegula.

3. Basketball – Euroligue : Monaco, l'exploit pour un Final Four (20h30)

Dans sa quête folle de Final Four pour sa première saison en Euoligue, Monaco n'est plus qu'à une marche. La Roca Team est à quarante minutes de compléter le tableau et rejoindre le champion en titre Efes Pilsen, le Real Madrid et le FC Barcelone. Encore faudra-t-il signer un authentique exploit en s'imposant sur le parquet de l'Olympiakos. Chose que les joueurs de Sasa Obradovic avaient su faire lors du match 2 de ce quart de finale.

