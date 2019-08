Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Supercoupe d'Europe : Liverpool est bien sur le toit de l'Europe

Istanbul réussit décidément à Liverpool. Vainqueurs d'une finale de Ligue des champions mémorable dans la ville turque en 2005, les Reds y ont, mercredi soir, décroché la Supercoupe d'Europe. Les lauréats de la dernière "coupe aux grandes oreilles" ont triomphé de leurs compatriotes de Chelsea, à l'issue d'un match plein de suspense : 2-2, 5-4 aux tirs au but.

Sadio Mané a inscrit un doublé pour les hommes de Jürgen Klopp tandis qu'Olivier Giroud et Jorginho, sur penalty, ont marqué les deux buts des Blues. Lors de la séance de tirs au but, Tammy Abraham a buté sur Adrian. Le gardien espagnol, qui a récemment débarqué à Liverpool avec le statut de doublure d'Alisson, était titulaire en l'absence du portier brésilien, blessé. Et l'a donc suppléé avec succès.

La joie d'Adrian, héros de LiverpoolGetty Images

2. Tennis - M1000 de Cincinnati : Kyrgios out, 3/4 pour les Bleus

Hiérarchie respectée. Nick Kyrgios, dont le mécontentement a été spectaculaire, et Frances Tiafoe ont buté sur Karen Khachanov (tête de série N.8) et Roberto Bautista-Agut (tds N.11), mercredi soir à Cincinnati (dans la nuit de mercredi à jeudi, heure française), en seizièmes de finale du M1000 américain. Khachanov a sorti l'Australien après avoir concédé le premier set (6-7, 7-6, 6-2), Bautista-Agut a éliminé l'Américain à l'issue d'un match décousu (6-3, 3-6, 6-1).

Plus tôt dans la soirée, Alexander Zverev (tds N.7) avait en revanche perdu face à Miomir Kecmanovic (19 ans, 58e mondial) : 6-7, 6-2, 6-4. Autre résultat marquant : la victoire d'Andrey Rublev face à Stan Wawrinka : 6-4, 6-4. Concernant le contingent français, et toujours au stade des seizièmes de finale : cela passe pour Richard Gasquet (tombeur de Federico Delbonis), Lucas Pouille (vainqueur de Denis Shapovalov) et Adrian Mannarino (qui a battu Mikhail Kukushkin), mais pas pour Benoît Paire. Il a été éliminé par Daniil Medvedev, qui reste sur deux finales, à Washington et Montréal.

Richard Gasquet en plein action lors du Masters 1000 de Cincinnati 2019Getty Images

3. Tennis - WTA Cincinnati : Halep et Osaka bousculées mais pas éperonnées

Simona Halep et Naomi Osaka ont toutes les deux concédé un set, mercredi soir, en seizièmes de finale à Cincinnati. La Roumaine a fini par avoir raison d'Ekaterina Alexandrova (3-6, 7-5, 6-4). La Japonaise a quant à elle sorti Aliaksandra Sasnovich 7-6, 2-6, 6-2. Ashleigh Barty, qui vient de céder le trône du classement WTA à Osaka, a été bien plus sereine face à Maria Sharapova (6-4, 6-1), tandis que pour Petra Kvitova (tête de série N.6), le tournoi s'arrête là (défaite en trois manches face à Maria Sakkari).

Nous avons aussi retenu pour vous

Cyclisme - Championnat de France sur piste : Mathilde Gros tient son rang. Elle a remporté l'épreuve de vitesse, mercredi soir au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gros, 20 ans, s'est imposée en deux manches en finale face à Amandine Giolda.

: Mathilde Gros tient son rang. Elle a remporté l'épreuve de vitesse, mercredi soir au vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Gros, 20 ans, s'est imposée en deux manches en finale face à Amandine Giolda. Football - Ligue 1 : Même sanction pour Cesc Fabregas (AS Monaco) et Flavien Tait (Rennes). Exclus lors de la 1re journée de Ligue 1, ils ont écopé d'une suspension de trois matches ferme, comme la Commission de discipline de la LFP l'a communiqué mercredi soir.

: Même sanction pour Cesc Fabregas (AS Monaco) et Flavien Tait (Rennes). Exclus lors de la 1re journée de Ligue 1, ils ont écopé d'une suspension de trois matches ferme, comme la Commission de discipline de la LFP l'a communiqué mercredi soir. Football - Transferts : Arrivé il y a un an, Nicolo Zaniolo reste à la Roma. L'international italien de 20 ans a prolongé son contrat avec la Louve jusqu'en juin 2024, a annoncé mercredi soir le club de la capitale, 6e de Serie A la saison dernière.

La vidéo de rattrapage

Jeff Reine-Adélaïde a été transféré d'Angers à Lyon, mercredi soir. Et si le milieu de terrain français de 21 ans était le plus grand talent passé par le SCO...

Vidéo - Devant Pépé ou Boufal, "Reine-Adelaïde est le plus gros talent passé par Angers" 04:00

Le tweet : Grizou se la joue Gunner

Antoine Griezmann à Arsenal ? Oui... mais en tant que manager... et dans un célèbre jeu vidéo. L'attaquant français du Barça a publié, hier soir sur Twitter, l'avancée de sa partie dans la peau d'un décideur à la tête du club londonien.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - ATP et WTA Cincinnati : Federer et Djokovic sur le pont

Objectif grand 8 pour Roger Federer et Novak Djokovic. Ils sont tous les deux au programme du Center Court de Cincinnati, ce jeudi, dans le cadre des huitièmes de finale du tournoi. Federer sera opposé à Andrey Rublev, en troisième match du jour ; Djokovic à Carreno Busta, en quatrième rencontre. Le match du Suisse devrait se tenir dans la soirée (heure française) celui du Serbe dans la nuit (pas avant 1h, hf).

Richard Gasquet doit quant à lui lancer les hostilités sur le central, face à Diego Schwartzmann dès 17h (hf). Adrian Mannarino, face à David Goffin, et Lucas Pouille, pour un alléchant match contre Karen Khachanov, sont aussi au programme. Dans le pendant féminin du M1000 américain, une affiche sera notamment à suivre : Madison Keys face à Simona Halep, sur le Grandstand (pas avant 1h, hf).

Le M1000 de Cincinnati est à suivre sur Eurosport Player

Novak Djokovic à CincinnatiGetty Images

2. Football - Ligue Europa : Strasbourg doit finir le travail

Le RC Strasbourg joue, déjà, une rencontre importante de sa saison, ce jeudi. Le club alsacien reçoit le Lokomotiv Plovdiv, à partir de 20h30, en match retour du 3e tour de qualification de la C3. Les Strasbourgeois se sont imposés en Bulgarie à l’aller (0-1), jeudi dernier. Ils se satisferaient donc d’un même résultat que celui acquis dimanche, lors de la 1ère journée de L1 (nul 1-1, concédé à la Meinau face à Metz).

3. Cyclisme - Binckbank Tour : Sam Bennett puissance 4 ?

Il est sur un nuage. L'Irlandais Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a remporté les trois premières étapes du Binckbank Tour, dont il est logiquement leader. Ce jeudi (en direct sur Eurosport à partir de 15h), il fera encore partie des favoris, lors de la 4e étape, autour d'Houffalize. Mais attention, le parcours n'est pas dénué de difficultés et, très court (96 bornes), il pourrait accoucher d'une course difficile à contrôler. A suivre, dans la foulée, sur Eurosport à partir de 17h, la suite des championnats de France de cyclisme sur piste.

Regardez cet événement sur Eurosport Player