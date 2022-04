1. Football - Ligue des champions : Liverpool prend une sérieuse option

Face à un Villarreal regroupé devant son but et particulièrement maladroit dans ses sorties de balles, Liverpool a eu besoin d'une mi-temps pour trouver la clé mercredi soir, en demi-finale aller (2-0). Mais les Reds ont frappé coup sur coup au retour des vestiaires, d'abord sur un but contre son camp de Pervis Estupinan, ensuite sur une réalisation de Sadio Mané. Le plus dur est fait avant le déplacement en Espagne mardi prochain, surtout si la formation d'Unai Emery ne change pas radicalement de visage. Les Reds, sûrs de leur force, ont un pied au Stade de France.