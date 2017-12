Liverpool, Manchester City, AC Milan-Inter, San Antonio Spurs : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Liverpool s'est fait plaisir

Liverpool avait pour objectif de conclure le Boxing Day en beauté. Mission plus que réussie avec un succès très large sur une équipe de Swansea toujours aussi faible (5-0). Philippe Coutinho, Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain et Roberto Firmino par deux fois ont fait trembler les filets de la formation galloise. Les Reds restent quatrièmes, à quatre longueurs de la troisième marche du podium, occupée par Chelsea, qui a aisément dominé de son côté Brighton (2-0). United a, pour sa part, laissé filer des points contre Burnley (2-2). La journée avait pour rappel débuté avec un festival de Tottenham et de son buteur hors-norme, Harry Kane, auteur d'un triplé face à Southampton (5-2).

Vidéo - Mourinho : "Ce n'est pas assez, ce n'est pas assez" 00:39

2. Basket - NBA : Les Spurs faciles, les Suns à l'arrache

San Antonio a conforté sa troisième place à l'Ouest en dominant Brooklyn sur son parquet grâce à une belle performance collective (109-97). Kawhi Leonard a marqué 21 points tandis que LaMarcus Aldridge en a lui inscrit 20 (pour 9 rebonds). Tony Parker a également été efficace (14 points, 4 rebonds). Parmi les autres rencontres de la nuit, Chicago est allé chercher une victoire inattendue à Milwaukee (106-115) malgré les 28 points de Giannis Antetokounmpo. La fin de match la plus rocambolesque s'est déroulée à Phoenix où les Suns ont arraché la victoire face aux Grizzlies via un alley-oop sur remise en jeu conclu par Tyson Chandler alors qu'il restait moins d'une seconde à jouer (99-97).

3. Football - Coupe d'Italie : La Lazio dans le dernier carré

La Lazio s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Italie grâce à une victoire étriquée face à la Fiorentina (1-0). L'unique buteur de la rencontre se nomme Senad Lulic (6e).

Vidéo - Un but rapide de Lulic envoie la Lazio en demi-finale 02:16

On a retenu aussi pour vous

Basket - Pro A : Le leader, Monaco, s'est facilement imposé sur le parquet de Hyères-Toulon (99-103) dans le cadre de la 15e journée.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - De sa disette au record, la folle année de "HurryKane" en chiffres 01:26

Le tweet qui montre pourquoi on aime tous Popovich

Gregg Popovich, questionné sur l'importance de donner aux oeuvres de charité :

" Parce qu'on est riche comme pas permis et que l'on n'a pas besoin de tout cet argent. D'autres en ont besoin. Et vous êtes un imbécile si vous ne donnez rien. C'est simple. "

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Football - Premier League : City poursuit sa tournée à Newcastle (20h45)

Toujours invaincu en Premier League, Manchester City se déplace à Newcastle pour le compte de la 20e journée. Il n'y a a priori pas photo entre le leader incontesté du championnat (18 victoires, 1 nul en 19 matches) et les Magpies, quinzièmes avec 18 unités. Mais sait-on jamais ? C'est un peu ce que le monde du football risque de se dire jusqu'à la fin de la saison. Il n'y a en tout cas pas d'absence majeure du côté des Citizens, hormis Benjamin Mendy évidemment. Seul John Stones, de retour de blessure, pourrait être trop juste pour démarrer la partie.

Vidéo - Guardiola : "Je ne m'endors pas en pensant au record du Bayern" 00:38

2. Football - Coupe d'Italie : Un derby milanais pour une place en demie (20h45)

Regardez cet événement sur Eurosport Player

Le tirage au sort a réservé une drôle d'affiche lors des quarts de finale de la Coupe d'Italie. L'AC Milan reçoit ce mercredi soir son rival local, l'Inter. Dans l'absolu, les coéquipiers de Mauro Icardi, troisièmes de Serie A, semblent bien mieux armés que les hommes de Gennaro Gattuso, onzièmes du championnat. Mais ils restent sur deux défaites consécutives (Udinese, Sassuolo). Le 15 octobre dernier, les Rossoneri s'étaient en tout cas inclinés sur la pelouse des Nerazzurri (3-2).