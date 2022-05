Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : Liverpool pousse le suspense jusqu'au bout

Menée au score sur la pelouse de Southampton avec une équipe très largement remaniée, la formation de Jürgen Klopp a renversé la situation pour finalement s'imposer grâce à Takumi Minamino et Joël Matip mardi soir (1-2). Au classement, les Reds reviennent donc à un petit point de la première place occupée par Manchester City, avec une différence de buts pas si éloignée : +66 pour Liverpool, +72 pour City. Le multiplex de la dernière journée, dimanche à 17h, s'annonce donc savoureux. Ce sera Aston Villa pour le leader, et les Wolves pour son dauphin.

2. Football – Barrages L1/L2 : Sochaux rejoint Auxerre

La route est encore longue pour retrouver la Ligue 1, mais Sochaux a franchi un premier obstacle dans ces barrages d'accession. La formation d'Omar Daf a douché le stade Charléty dans les dernières secondes de la rencontre (1-2), alors que le Paris FC était en infériorité numérique depuis la 43e minute et qu'il a raté… deux penalties en première période. Steve Ambri et Maxime Do Couto Teixeira ont permis aux Sochaliens de répondre à l'ouverture du score précoce de Mahame Siby. Ce sera Auxerre au prochain tour vendredi, avant un éventuel barrage contre le 18e de Ligue 1.

Steve Ambri avec Sochaux contre le Paris FC

3. Basketball – NBA : Butler frappe fort d'entrée

Porté par les 41 points d’un Jimmy Butler incroyable – son troisième match à 40 points ou plus, 12 sur 19 aux tirs et des tonnes de fautes provoquées pour 17 sur 18 aux lancers-francs -, le Miami Heat a pris le dessus sur les Boston Celtics (118-107) mardi soir. Les Floridiens débutent donc ces finales de Conférence avec une victoire à domicile avant le Game 2, programmé jeudi.

On a aussi retenu pour vous

Tennis – ATP Genève : Richard Gasquet : Richard Gasquet s'est offert le scalp de Daniil Medvedev (6-2, 7-6) au deuxième tour du tour, à quelques jours de Roland-Garros.

Tennis – ATP Lyon : Ugo Humbert a cédé en trois sets face à Alex De Minaur (1-6, 6-3, 6-2) en huitièmes de finale.

Basketball – Betclic Elite : L'ASVEL s'est imposé à Limoges mardi soir (79-70), pour terminer en tête de la saison régulière. Les Rhodaniens se classent devant Monaco et Boulogne-Levallois, battu par le Paris Basket (65-81), qui a ainsi sauvé sa place dans l'élite.

Football – Barrages Championship/Premier League : Nottingham Forest a éliminé Sheffield United (2-1, 1-2, 3-2 t.a.b.) et affrontera Huddersfield pour monter en Premier League.

La vidéo de rattrapage

L'élimination du Stade Toulousain en demi-finale de la Champions Cup, les propos du Directeur Général du Stade rochelais Pierre Venayre, les vacances anticipées du Stade français, le futur changement de format de la Champions Cup, voilà ce qui a retenu l'attention de "Mourad de Toulon" cette semaine.

Le podcast du jour : Belle Trace

Le spationaute Jean-François Clervoy est l'invité de Flo Masnada cette semaine dans Belle Trace. Pour débuter, les deux évoquent des souvenirs d'enfance et les ricochets qu'il a étudié de manière presque scientifique. Il est question de tennis ensuite, sujet de sa thèse obtenue à Polytechnique et qui lui a permis de décrocher deux places pour la finale de Roland-Garros 1981. Il est question de transmission également entre John Young et lui ainsi qu'entre lui et Thomas Pesquet.

Le Grand Récit du jour : Glasgow Rangers : La folle histoire des "ours de Barcelone"

Opposés en finale à l'Eintracht Francfort mercredi soir à Séville, les Glasgow Rangers vont tenter de remporter la Ligue Europa. Ce serait leur deuxième trophée européen, presque 50 ans jour pour jour après le premier. Le 24 mai 1972, les Ecossais soulevaient la Coupe des coupes, au terme d'une aventure complètement folle, entre tragédie, exploits à répétition et déchirure.

Les Grands Récits - Glasgow Rangers 1972

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue Europa : Les Rangers ou Francfort pour aller au bout de leur rêve

C'est une finale pour le moins inattendue sur le papier, dans une Ligue Europa qui comptait encore le Barça, Leipzig ou encore Lyon en quarts de finale. Mais les Rangers comme l'Eintracht ont amplement mérité leur billet, et les voilà sur le point d'écrire une formidable ligne sur leur palmarès, à Séville. Aucune de ces deux formations n'a décroché un titre sur la scène européenne depuis la Coupe de l'UEFA du club allemand en 1980. Le club écossais compte lui une Coupe des vainqueurs de Coupes (1972). L'un et l'autre veulent évidemment faire mieux…

2. Cyclisme – Tour d'Italie : Démare pour une nouvelle victoire

C'est une étape de plat qui attend le peloton à l'occasion de cette 11e étape, qui reliera sans la moindre cote Santarcangelo di Romagna à Reggio Emilia, sur 203 km. Les deux sprints intermédiaires animeront la bataille pour le maillot cyclamen, actuellement détenu par Arnaud Démare (Groupama-FDJ). Le Français fera d'ailleurs partie des sérieux favoris à l'étape du jour, lui qui s'est déjà imposé sur les 5e et 6e. La passe de trois ce mercredi, sur l'avant-dernière journée dédiée aux purs sprinteurs ? Un événement évidemment à suivre sur Eurosport.

3. Handball – Ligue des champions : Montpellier veut rattraper le coup

Battu à domicile par Kielce jeudi dernier (31-28) à domicile, lors du match aller, Montpellier est en mauvaise posture dans ce quart de finale. Les joueurs de Patrice Canayer sont condamnés à l'exploit ce mercredi en Pologne, alors que Barcelone, Paris ou encore Veszprem se sont tous cassés les dents dans cette salle. Pour espérer disputer le "final 4" de la C1, il n'y aura toutefois pas le choix. Un événement également à suivre sur Eurosport.

Mais aussi : Les matches de Mannarino et Paire aux tournois ATP de Lyon et Genève, la rencontre de la dernière chance de l'équipe de France de Hockey au championnat du monde, …

