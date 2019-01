Loeb, Lyon, Vlhova : l'actu du mercredi 9 janvier sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ski alpin - Flachau : Vlhova créé la surprise

Mikaela Shiffrin a été battue. Sur le slalom de Flachau (Autriche), l'Américaine, qui a remporté 15 épreuves sur l'année civile 2018, s'est inclinée face à sa grande rivale du moment, Petra Vlhova. La Slovaque de 23 ans l'a devancée de seulement 15 centièmes et signe sa troisième victoire de la saison. La meilleure française, Nastasia Noens, est 9e.

2. Football - Coupe de la Ligue : Lyon se rate complètement

La Coupe de la Ligue, c'est terminé pour l'Olympique lyonnais. Les Gones ont été battus, à domicile, par Strasbourg (1-2) en quart de finale de la compétition. La faute à pas de chance - trois poteaux et un penalty raté pour Fékir - au manque d'efficacité de l'OL mais aussi à un grand Bingourou Kamara. Le portier strasbourgeois s'est montré impérial, surtout en fin de partie. Le Racing retrouve le carré final de la compétition après 14 ans d'absence.

3. Basket - NBA : Sans Tom Thibodeau Minnesota s'impose, encore une défaite pour Cleveland

Il y a quelques jours, les Wolves se sont séparés de leur entraîneur et président Tom Thibodeau. Pas un problème pour l'équipe, qui s'est imposée de justesse sur le parquet d'Oklahoma City (117-119), notamment grâce à un énorme Andrew Wiggins (40 points, 10 rebonds, 4 passes). Pendant ce temps, Cleveland s'enfonce un peu plus dans les méandres de la conférence Est, avec une 10e défaite d'affilée contre les Indiana Pacers (115-123).

4. Rallye - Dakar 2019 : Loeb s'impose sur la deuxième étape

La première étape avait été compliquée pour Sébastien Loeb, il s'est rattrapé de la plus belle des manières sur la deuxième en s'imposant, mardi sur les 342 km. Le Français signe une onzième victoire d'étape sur le Dakar, et est désormais 5e du classement provisoire, à moins de deux minutes de Giniel De Villiers, le nouveau leader.

On a aussi retenu pour vous

Football - Ligue 1 : Battu par Nantes (2-0) lors du match comptant pour la 18e journée de Ligue 1, Montpellier a loupé l'occasion de retrouver le podium. Les hommes de Der Zakarian se sont retrouvés à 10 à la 19e minute de jeu après l'exclusion de Gaëtan Laborde. Le SCO d'Angers a été tenu en échec à Amiens (0-0).

Football - League Cup : Grâce à Harry Kane (sur penalty), Tottenham a pris une belle option sur Chelsea (1-0) en demi-finale de League Cup. Le match retour se jouera le 22 janvier.

Harry Kane (Tottenham)Getty Images

Handball - Championnat du monde : Didier Dinart a dévoilé mardi sa liste des 17 pour le Mondial en Allemagne (10-27 janvier). Nicolas Tournat, Olivier Nyokas et Raphaël Caucheteux ont été écartés par le sélectionneur de l'équipe de France.

La vidéo de rattrapage

Il n'a que 19 ans, et dix matches à son actif avec Toulouse, mais Jean-Clair Todibo rejoint déjà les plus grands. Le FC Barcelone a officialisé, mardi, l'arrivée du défenseur en juillet prochain.

Vidéo - Le Barça espère en faire son "nouveau Varane" : voici Todibo, la nouvelle recrue catalane 01:50

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Coupe de la Ligue : Paris, Monaco et Bordeaux jouent leur place pour la demi-finale

A partir de 18h45, l'AS Monaco, qui traverse une période très délicate, va tenter de se qualifier pour le carré final face au Stade Rennais. Le Paris Saint-Germain recevra l'EA Guingamp et les Girondins de Bordeaux affronteront le seul club de Ligue 2 encore en lice, le Havre AC (21h05).

2. Rallye - Dakar 2019 : Loeb pour confirmer ?

La troisième épreuve du Dakar 2019 s'élancera à partir de 12h45. Sébastien Loeb, vainqueur de la deuxième étape, partira en première position, et devra ouvrir la route. Un petit handicap pour le Français qui regrettait : "Demain, on ouvre la route.. Mais bon... si tu ne fais que perdre tout le temps, tu ne gagnes pas à la fin. Donc il faut bien choisir des étapes où on attaque et on ne se pose pas de question."

3. Tennis - WTA Hobart : Match 100% Françaises

Alizé Cornet et Pauline Parmentier s'affrontent mercredi à partir de 10h pour le deuxième tour du tournois. Avantage Parmentier, qui lors de leur dernière rencontre à Roland Garros s'était imposée (6-7, 6-4, 6-2).