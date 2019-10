Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des Champions : Lille ouvre son compteur, Lyon chute

Premier point de la saison en C1 pour Lille, première défaite pour l'Olympique Lyonnais, la soirée des clubs tricolores a été (très) mitigée mercredi soir. Pour le LOSC, le match nul obtenu grâce à Jonathan Ikoné devant Valence est une maigre consolation tant les Dogues ont dominé. Lyon, lui, repart de Lisbonne, où il affrontait le Benfica, avec un sentiment de gâchis. Revenu à 1-1, les joueurs de Rudi Garcia ont poussé mais une erreur d'Anthony Lopes a offert la victoire aux Portugais (2-1).

2. Formule 1 - Grand Prix du Japon : Ricciardo et Hulkenberg finalement disqualifiés

Coup dur pour Renault. Après la plainte de Racing Point, les deux pilotes de la firme au losange ont été disqualifiés pour un "système de freinage automatique pré-réglé". Daniel Ricciardo et Nico Hulkenberg perdent donc les points glanés à Suzuka.

3. Basket - NBA : Les Sixers en patron à Boston, à Minnesota le thriller de la soirée

Deuxième nuit en NBA et onze matches au programme ! Le choc de la nuit est revenu à Philadelphie, vainqueur en patron face aux Boston Celtics (107-93) Le cinq majeur des Sixers a prouvé sa force avec tous ses membres à 15 points ou plus. Mention spéciale à Ben Simmons et ses 24 points, 8 rebonds et 9 passes. A Brooklyn, les Timberwolves sont sortis vainqueurs, en prolongation, de leur duel face aux Nets (127-126) dans le sillage d'un énorme Karl-Anthony Towns (36 points, 14 rebonds). En face, Kyrie Irving, arrivé cet été, a été encore plus fort (50 points, 8 rebonds, 7 passes) mais il n'a pas suffi.

Football - Ligue des Champions : Le FC Barcelone, sur la pelouse du Slavia Prague (1-2), Liverpool, en démonstration à Genk (1-4) et Naples, vainqueur à Salzbourg, les gros bras de la C1 n'ont pas tremblé mercredi soir.

Football - Copa Libertadores : Le club brésilien de Flamengo s'est qualifié mercredi pour la finale, où il affrontera les Argentins de River Plate, après avoir disposé de Grêmio en demi-finale retour (5-0).

Basket - NBA : Le All Star Game, match-exhibition opposant chaque année les meilleurs joueurs de la ligue, aura lieu le 19 février 2023 à Salt Lake City où évolue le Utah Jazz.

Basket - NBA : Nicolas Batum s'est fracturé le doigt pour son premier match de la saison avec les Charlotte Hornets.

Tennis - ATP Bâle : Roger Federer s'est facilement débarrassé du Moldave Radu Albot chez lui, mercredi à Bâle (6-0, 6-3).

Vidéo - Revers massues, passings incisifs et tours de magie : La leçon du maître Federer 02:38

Vidéo - All Blacks, un surnom légendaire né d'un malentendu 01:24

1. Football - Ligue Europa : Deux belles occasions pour Rennes et Saint-Étienne

Opposés respectivement à Cluj et Oleksandria à la maison, le Stade Rennais et l'AS Saint-Étienne ont l'occasion de décrocher leur premier succès européen de la saison après un nul et une défaite lors de leurs deux premières sorties. Encourageants à Rome face à la Lazio, les Bretons affrontent un habitué des joutes européennes. De leur côté, les Verts défient les Ukrainiens qui avaient obtenu le point du nul face à La Gantoise lors du dernier match. Les deux équipes françaises auraient bien besoin d'une victoire pour lancer leur saison européenne.

2. Tennis - ATP Bâle et Vienne : Gasquet en Suisse, Monfils et Simon en Autriche

Trois Français seront sur les courts ce jeudi. A Bâle tout d'abord, Richard Gasquet affrontera Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 4 du tournoi suisse, pour une place en quarts de finale. De leur côté, Gaël Monfils (N.4) et Gilles Simon seront opposés à Jannik Sinner pour le premier et Aljaz Bedene pour le second en huitièmes de finale en Autriche.

3. Handball - Golden League : Un gros morceau d'entrée pour les Bleus

Premier match de la saison pour les Bleus de Didier Dinart, et pas des moindres : l'équipe de France de handball se déplace jeudi à Aarhus pour affronter le Danemark champion du monde (20h15), avant l'Espagne ou la Norvège samedi, dans le cadre de la Golden League.