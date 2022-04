1. Golf – Masters d'Augusta : Woods rentre dans le rang

2. Football – Ligue 1 : L'infernale soirée des Verts

3. Basketball – NBA : Les Bucks prennent une option pour la 2e place

Milwaukee s'est mis en bonne position pour valider son statut de tête de série N.2 au play-offs, grâce à sa victoire aisée à Détroit (131-101). Les coéquipiers d'un Giannis Antetokounmpo sérieux (30 pts, 13 rebonds et 8 passes) ont leur destin en main pour conserver leur 2e place à l'Est. Du côté des barragistes, les Nets, vainqueurs des Cavs (118-107) grâce à Kevin Durant (36 pts), ont fait la moitié du chemin pour finir 7e.

MotoGP – Grand Prix des Amériques : Le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac) a pris le meilleur temps après les deux premières séances d'essais libres du Grand Prix des Amériques de MotoGP, dominant vendredi l'Australien Jack Miller (Ducati) et l'autre Français Fabio Quartararo (Yamaha).

Football – Mercato : Kylian Mbappé ou Erling Haaland ? Dans une interview donnée à Mundo Deportivo, Dani Alves, le latéral droit du Barça, n'a pas tourné autour du pot. "Si je pouvais, je choisirais Mbappé, a expliqué le Brésilien. C'est le meilleur actuellement pour le style du Barça".

Mis à pied en vue d'un probable licenciement, Hatem Ben Arfa va encore quitter un club en conflit avec celui-ci. Un énième gâchis pour le gaucher, 34 ans, qui n'a jamais su atteindre les sommets espérés. Que s'est-il passé ? Explications avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier dans le FC Stream Team.

A les voir se démolir dans la cage, il y a de quoi avoir froid dans le dos. Mais que ressentent les combattants de l'UFC au moment d'entamer leur combat. Plus simplement : ont-ils peur ?

1. Formule 1 – Grand Prix d'Australie : Norris pour perturber le duel Red Bull - Ferrari ?

A la peine lors des deux premiers GP de la saison, Lando Norris (McLaren) a créé la surprise en dominant la séance des essais libres 3 ce samedi à Melbourne. Charles Leclerc (Ferrari) et Sergio Perez (Red Bull) sont dans le rythme tandis que Max Verstappen a été retrogradé à la 7e place. Alors, pour qui la pole ?

2. Football – Championnats européens : MU pour retrouver le sourire, Benzema pour ne pas le perdre

Si Manchester United veut encore espérer une place en Ligue des champions, et attirer encore plus facilement Erik ten Hag , il va falloir gagner ce samedi face à Everton, autre monument en crise (13h30). Avec une victoire sur les 5 derniers matches, les Red Devils sont dans le dur là où Tottenham et Arsenal, qui jouent également ce samedi, ont repris de sacrées couleurs récemment. Pour Chelsea, en déplacement à Southampton, attention à ne pas sombrer encore une fois.

Et si vous voulez voir un Ballon d'Or en puissance, il faudra surveiller la réception de Getafe par le Real Madrid ce samedi soir (21h). Absolument intenable, Karim Benzema incarnera la principale menace des Merengue. Une habitude depuis de longs mois désormais.

3. Football – Ligue 1 : Rennes pour continuer sa folle série, Mbappé pour encore épater

5 victoires sur les six derniers matches, des cartons dans tous les sens : pas de doute, Rennes est l'équipe frisson de la saison en L1. En déplacement à Reims ce samedi, les Bretons auront encore à cœur de faire le spectacle, sans oublier de bien défendre, comme le fait si souvent Warmed Omari cette saison . A 21h, le PSG se déplace à Clermont et on surveillera la spéciale de Kylian Mbappé qui semble s'affirmer depuis plusieurs mois désormais : une frappe sèche côté fermé. On a essayé de décrypter ce move signature.