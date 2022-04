Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - L1 : Le PSG se promène à Clermont

Deux triplés de Kylian Mbappé et Neymar ont permis au Paris Saint-Germain de s'imposer facilement à Clermont (6-1) et de faire un pas de plus vers un dixième titre de champion de France, samedi lors de la 31e journée. Après son doublé au Parc la journée précédente, Mbappé a signé un coup du chapeau (15e, 74e, 80e), et prend seul la tête du classement des buteurs avec 20 buts. Après ses deux buts contre Lorient (5-1), Neymar a marqué deux fois (6e, 71e s.p., 83e), portant son total à 10 buts en championnat.

2. Rugby – Champions Cup : Des Français partout en 8es de finale

En cette ultime journée de phase de poules de Challenge Cup, nous avions droit à un duel franco-français entre Biarrots et Toulonnais. Au terme d'un match agréable et disputé, c'est Biarritz qui s'est imposé (20-17). Ce succès permet aux Basques de passer devant Worcester au classement de la poule A et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce résultat positif permet non-seulement aux coéquipiers de Steffon Armitage d'accéder au tour suivant, mais il permet aussi au BO de se qualifier pour les huitièmes. Avec 12 points au compteur, ils passent devant Worcester au classement de la poule A, et se replacent à la troisième place.

3. Basketball – NBA : Philadelphie peut encore finir 3e, Embiid rayonne, Morant revient

Philadelphie, vainqueur d'Indiana grâce à Joel Embiid ultra-dominant, a conservé une chance de finir tête de série N.3 en play-offs à l'Est, vendredi en NBA. Derrière Miami, assuré de finir tête de série N.1 et donc d'avoir l'avantage du parquet au moins jusqu'à la finale, Milwaukee (2e), Boston (3e) et Philadelphie (4e) se tiennent dans un mouchoir de poche. Il leur reste un match chacun à disputer dimanche, pour déterminer leur position finale. À Memphis, le phénomène Ja Morant faisait son retour après avoir dû soigner un genou droit douloureux. Et il l'a fait de fort belle manière contre les Pelicans, plumés (141-114), en réussissant notamment un dunk et contre spectaculaires, démontrant que ses ressorts fonctionnaient bien. L'arrière a fini avec 21 points et 9 passes en 27 minutes.

Joel Embiid (Philadelphie) contre Indiana, samedi 9 avril 2022. / NBA Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

F1 - Grand Prix d'Australie : Charles Leclerc (Ferrari) vient de décrocher en Australie sa deuxième victoire de la saison, la quatrième de sa carrière en Formule 1. Le pilote monégasque, parti en pole position, a terminé avec plus de 19 secondes d'avance sur Sergio Pérez (Red Bull) alors que Max Verstappen a abandonné. Les Mercredes de George Russell et Lewis Hamilton ont complété le top 4.

Tennis - ATP Houston : Kyrgios s'est incliné en une heure et onze petites minutes face à Opelka en demi-finale (6-3, 7-5). Il retrouvera en finale l'Americain John Isner qui s'est débarassé de Cristian Garin en trois sets (4-6, 6-3, 6-4).

MMA - UFC 273 : L’évènement UFC de l’année a tenu toutes ses promesses. La superstar en devenir Khamzat Chimaev a confirmé qu’il est capable de rivaliser avec les meilleurs face à Gilbert Burns. Aljamain Sterling a lavé son honneur et conservé sa ceinture des poids coq dans un combat fermé contre Petr Yan. Et Alexander Volkanovski a confirmé qu’il est le roi des poids plume en écrasant le Corean Zombie.

Golf - Masters : Tiger Woods a encore vécu un 3e tour compliqué, samedi au Masters d'Augusta où il fait son retour à la compétition, treize mois après l'accident de voiture qui faillit lui coûter une jambe, sa carte de +6 anéantissant ses chances de 6e sacre. L'Américain, rapidement mis en difficulté, n'a pas pu réaliser de miracle. Deux bogeys aux 16e et 17e trous et un double-bogey sur le dernier lui ont coûté cher.

Ce que vous ne devez pas rater aujourd'hui

1. MotoGP - Grand Prix des Amériques : Quartararo contre les Ducati

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati Pramac) a signé sa deuxième pole position de la saison, à Austin, à la tête d'un impressionnant Top 5 Ducati par ailleurs composé de Jack Miller (Ducati), Francesco Bagnaia (Ducati), Johann Zarco (Ducati-Pramac) et Enea Bastianini (Ducati-Gresini), qui laisse le champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha), qualifié 6e, seul contre l'armada italienne. Départ de la la 4e manche de la saison à 20h00.

Fabio Quartararo (Yahama) lors du Grand Prix des Amériques 2022 Crédit: Getty Images

2. Football - Ligue 1 : La lutte pour le maintien et pour l'Europe

Après le Lorient – Saint-Etienne spectaculaire de vendredi, la lutte pour le maintien va connaître un nouveau choc décisif dimanche, puisque le 20e et le 19e, Bordeaux et Metz, s'affrontent alors qu'ils sont à égalité de points (13h). Lyon sera en déplacement à Strasbourg dans un choc alléchant sur le papier (19h) alors que Marseille – Montpellier clôturera cette 31e journée (20h45).

3. Football - Premier League : Choc au sommet

C'est l'un des sommets de cette fin de saison du football européen. Premier avec 73 points, Manchester City reçoit Liverpool , son dauphin, qui traîne à une petite longueur. Coincée entre deux quarts de finale de Ligue des champions, cette affiche pourrait constituer un tournant décisif dans cet exercice de Premier League. Les Citizens pourraient s'envoler ou les Reds passer devant. L'un des affrontements les plus savoureux, sur le papier, entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp.

4 Rugby - Champions Cup et Six Nations

Clermont va défier Leicester (16h15) et Montpellier les Harlequins (14h) en 8e de finale de la Champions Cup. Sur la scène internationale, les Françaises se déplacent en Ecosse (14h) et l'Irlande reçoit l'Italie (18h).

