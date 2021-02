Haaland après Mbappé, demi-finale improbable et titre mondial : l'actu sur un plateau

La 70e édition du All-Star Game, dont la tenue est contestée par des stars de la NBA, LeBron James en tête, se déroulera le 7 mars à Atlanta, a annoncé l'instance jeudi, son patron Adam Silver. Plébiscités au vote des fans, LeBron James (Lakers) et Kevin Durant (Brooklyn) seront les capitaines des équipes de l'Ouest et de l'Est.