1. Football, L1 : Un choc sans vainqueur, Paris perd trois nouveaux joueurs

Sportifs de l'année 2020 - France Démare, le meilleur sprinteur du monde IL Y A 8 HEURES

Le choc de la 16e journée entre Lille et le PSG n'a pas offert de vainqueur ni le moindre but (0-0) dimanche. Le LOSC reste en tête du championnat, avec Lyon comme dauphin à égalité de points et Paris au troisième rang. La soirée du champion de France en titre a tourné au cauchemar avec les blessures de Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi et Layvin Kurzawa. "Il nous manque trop de qualité, entre Mbappé, Neymar, Juan Bernat, Mauro Icardi, Abdou Diallo... Ce sont beaucoup de joueurs qui sont normalement décisifs. On a encore trois joueurs blessés aujourd'hui, c'est trop, mais OK, je ne veux pas trop y penser", a déclaré Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien.

Tuchel revient sur la situation de Mbappé : "Ce n'est pas logique"

2. Football, Liga : Benzema ne s'arrête pas

Karim Benzema est décidément en grande forme en cette fin d'année 2020. Avec un but et deux passes décisives, le Français a guidé le Real Madrid qui s'est imposé dimanche sur la pelouse d'Eibar (1-3) plus difficilement que le score ne le laisse paraître. Les Madrilènes ont assuré l'essentiel pour revenir ex aequo avec leur voisin, l'Atlético, en tête.

3. Voile, Vendée Globe : Bestaven garde la tête, Ruyant grignotte

Yannick Bestaven (Maître Coq IV) restait en tête tôt lundi devant ses principaux poursuivants Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut). Alors que les marins naviguent au sud de la Nouvelle-Zélande, Dalin pointe à 126,1 milles (233,5 km) de la tête de course, légèrement plus qu'au pointage précédent (123,7 milles). A l'inverse, le troisième, Thomas Ruyant, a réduit l'écart, qui est passé de 166,7 milles (309 km) dimanche après-midi à 156,3 milles tôt lundi (289,5 km).

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Football, L1 : Un jardinier travaillant pour le club de Lorient a été tué par la chute d'un portique chauffant destiné au traitement de la pelouse après le match de Ligue 1 Lorient-Rennes (0-3), au stade du Moustoir.

Football, Serie A : Naples manque l'occasion de recoller au podium après sa défaite sur la pelouse de la Lazio Rome (2-0) dimanche. Les Laziale ont refusé le jeu pour mieux punir des Napolitains qui n'ont pas montré grand chose.

Football, Bundesliga : Kingsley Coman, sorti sur blessure samedi avec le Bayern Munich, souffre d'une élongation à la cuisse gauche. L'ailier international français devrait manquer plusieurs semaines.

Basket, NBA : Si Rudy Gobert a touché le jackpot dimanche en signant le plus gros contrat de l'histoire pour un sportif français avec 205 millions de dollars à la clef, Kyle Kuzma et Lakers ont trouvé un accord pour un deal de trois ans à 40 millions d'euros.

Golf : Le Team Woods constitué de Tiger et de son fils Charlie a terminé 7e du PNC Championship, un Tournoi des Familles tout à fait officiel organisé par le PGA Tour. A 11 ans, Charlie Woods était le plus jeune golfeur engagé

Le tweet qui fait quand même plaisir

On espérait évidemment un tout autre résultat. Mais les handballeuses françaises, qui se sont inclinées contre la Norvège (22-20) en finale, peuvent quand même être fières de leur parcours et de leur médaille d'argent à l'Euro, qui permet de regarder avec envie vers les Jeux olympiques de Tokyo.

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Le geste de ce Lille-PSG (0-0) revient assurément à Presnel Kimpembe pour son sauvetage exceptionnel face à Burak Yilmaz en seconde période. Mais Thomas Tuchel ne s’est pas trompé en désignant Marquinhos comme homme du match, d’un "niveau Ballon d’Or", selon lui. Nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin évoquent le rôle prépondérant des deux hommes.

Incroyable Kimpembe, Marquinhos "Ballon d'Or" : derrière, Paris est impérial

CE QUE VOUS NE MANQUEREZ PAS DE SUIVRE AUJOURD’HUI

1. Ski, Alta Badia : La saison de slalom débute ce lundi

Après sa victoire sur le géant d'Alta Badia, en Italie, Alexis Pinturault, qui a repris la tête du classement général de la Coupe du monde, va ouvrir le portillon ce lundi pour lancer la saison de slalom (première manche à 10h, seconde à 13h). Si Pinturault espère un Top 5, il faudra avoir un œil sur Clément Noël.

Une manche maitrisée pour égaler Tomba : la victoire de Pinturault en vidéo

2. Sportifs de l'année : C'est parti pour nos Top 10, Démare récompensé

Ce lundi, Eurosport.fr vous dévoile les dix premiers de ses deux classements, français et mondial, des sportifs de l'année. En attendant de savoir le nom de nos champions 2020, on commence par les 10e de notre classement. Côté français, c'est Arnaud Démare. S'il n'a pas gagné sur le Tour de France, pas plus qu'il n'a remporté de Monument; son année 2020 est celle du meilleur sprinteur du monde. Ni plus, ni moins. Cet après-midi, nous vous dévoilerons le 10e de notre classement monde.

3. "Loving Maradona" : ne manquez pas le documentaire événement, lundi sur Eurosport

Génie du football, Diego Armando Maradona nous a quittés le 25 novembre dernier. Pour combler une partie du vide laissée par l'icône argentine, Eurosport vous propose un documentaire consacré au champion du monde 1986, "Loving Maradona". Rendez-vous lundi 21 décembre à 21 heures sur Eurosport 1 et www.eurosport.fr pour vous en délecter.

