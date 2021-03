Les leaders des deux conférences se sont affrontés cette nuit. Les Philadelphia Sixers, en tête de la conférence Est, ont pris le dessus sur le Jazz (131-123 a.p.). Un succès que Doc Rivers et ses hommes doivent en partie à un grand Joel Embiid, qui a inscrit 40 points, pris 19 rebonds et planté un shoot à trois points décisif pour aller en prolongation.

Dans une course au titre où quatre clubs sont en lice, trois d'entre eux l'ont emporté lors de la 28e journée de Ligue 1. Lille a arraché la victoire face à l'OM dans les dernières minutes tandis que le PSG et l'OL, plus poussifs, se sont respectivement imposés face à Bordeaux (1-0) et Rennes (1-0). Quatrième club engagé dans la course au titre, Monaco a lui chuté à Strasbourg (0-1).