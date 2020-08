Luwawu-Cabarrot, absence du roi, Europe : L'actu sur un plateau

Si Timothé Luwawu-Cabarrot a enflammé la bulle à Orlando en NBA lors d'une nuit un peu étrange, Rafael Nadal a refroidi l'ambiance sur la planète tennis en annonçant son forfait à l'US Open. Ce soir, les Coupes d'Europe font leur retour avec la reprise de la Ligue Europa alors que le PSG effectue un dernier rodage contre Sochaux en amical.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basket, NBA : Dans une bulle surprenante, Luwawu-Cabarrot flambe

C'était une nuit un peu étrange en NBA. Dans le sillage d'un Timothé Luwawu-Cabarrot qui a battu son record en carrière en inscrivant 26 points, les Brooklyn Nets, pourtant si diminués dans cette bulle à Orlando, ont réussi à faire tomber les Milwaukee Bucks (116-119). Giannis Antetokoumpo a été limité (16 pts en 16 min). Dans le même style, Devin Booker (35 pts, 8 pds) a planté un tir au buzzer pour offrir la victoire aux Suns contre les Clippers (115-117) malgré les efforts de Kawhi Leonard (27 pts) et Paul George (23 pts). Avec un énorme Luka Doncic (34 pts, 20 rbds, 12 pds), Dallas a de son côté souffert pour s'imposer contre Sacramento (110-114) alors que Portland s'est offert les Rockets (110-102) avec un tir à trois-points décisif de Carmelo Anthony. Enfin, Miami a battu Boston (112-106).

2. Tennis, US Open : Nadal ne défendra pas son titre

Rafael Nadal a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il renonçait à participer à la prochaine édition du Grand Chelem américain. L'Espagnol a déclaré que la situation sanitaire, encore très compliquée aux Etats-Unis et le calendrier imposé par l'ATP après les multiples annulations de tournoi, l'avaient poussé, "après mûre réflexion" à renoncer à l'US Open 2020.

3. Football, Mercato : Lyon et la Juve luttent aussi pour un jeune Uruguayen

Selon L'Equipe, Lyon et la Juventus ne s'apprêtent pas seulement à s'affronter en Ligue des champions. Les deux clubs se livrent aussi une lutte à distance sur la planète mercato pour un joueur : Facundo Pellistri. L'ailier de 18 ans joue à Montevideo en Uruguay, où il est déjà titulaire, et serait dans le viseur des Gones et des Bianconeri. D'après le quotidien sportif, l'OL, qui a déjà vu une première offre être repoussée, pourrait même faire une nouvelle proposition.

On a aussi retenu pour vous

Football, Premier League : Fulham a battu Brentford (2-1 après prolongation), en finale du barrage d'accession à la Premier League, à Wembley et retrouvera l'élite anglaise un an seulement après l'avoir quittée.

Liga : Le match de deuxième division espagnole entre le Deportivo La Corogne et Fuenlabrada, reporté puis annulé après la découverte de plusieurs cas de coronavirus dans l'équipe de Madrid, sera finalement disputé vendredi 7 août.

Transferts : Manchester City a annoncé la signature de l'ailier espagnol Ferran Torres (20 ans) en provenance de Valence pour 5 ans et 23 millions d'euros.

IndyCar : Les 500 Miles d'Indianapolis prévus le 23 août, n'accueilleront finalement pas de spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

La vidéo de rattrapage

Critiqué à ses débuts, tancé au moment de revenir à l’entraînement, Adrien Rabiot a fini par convaincre son monde à la Juventus Turin. Dans le FC Stream Team, nos journalistes ont évoqué la saison du Français.

Le podcast à écouter sans tarder

Comment Hamilton a-t-il gagné sur trois roues ? Chance ou pas ? Alex Albon dans la machine à broyer Red Bull et Sebastian Vettel (Ferrari) entre burn-out et pré-retraite : les journalistes Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta répondent à ces sujets chauds post-Grand Prix de Grande-Bretagne dans ce nouvel épisode des Fous du Volant.

Le tweet qui fait mal

A suivre sur Eurosport 1 et 2

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football, Ligue Europa : L'Europe revient avec l'Inter et United sur le pont

Après cinq mois de pause à cause de l'épidémie du Covid-19, les Coupes d'Europe reprennent ce soir avec les 8es de finale de Ligue Europa. Quatre matches sont au programme. A 19h, Copenhague affronte Istanbul Basaksehir. De son côté, le Shakhtar Donetsk voudra confirmer sa victoire de l'aller contre Wolfsburg. Et à 21h00, deux des favoris sont de sortie. Manchester United, serein après sa large victoire (5-0) à l'aller, se présentera contre Linz. Alors que l'Inter Milan aura fort à faire contre Getafe dans un match sec à Gelsenkirchen.

2. Football, Match Amical : Un dernier rodage pour le PSG

A une semaine des quarts de finale de Ligue des champions, le PSG effectue un dernier rodage contre Sochaux, en amical à huis clos au Parc des Princes (19h00). Après leurs deux succès sans convaincre en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, les Parisiens vont essayer de monter en régime. Le tout sans se blesser. Et sans supporters "afin de préparer les joueurs au contexte du Final 8".

