CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Athlétisme - Mondiaux : Jackson et Lyles stratosphériques sur 200 m

Ils étaient attendus et ils n’ont pas déçu. En l'absence du champion olympique de Tokyo Andre De Grasse, le désormais double champion du monde américain Noah Lyles a écoeuré la concurrence en signant le troisième meilleur chrono de tous les temps sur 200m (19"31), dans une finale où le podium est là encore 100% américain, avec Kenneth Bednarek (19"77) et le jeune Erriyon Knighton (18 ans, 19"80). Chez les femmes, la Jamaïcaine Shericka Jackson a elle aussi sorti une performance exceptionnelle en remportant le 200m en 21"45, record des championnats et deuxième meilleur chrono de tous les temps, devant Shelly-Ann Fraser-Pryce (21"81) et la championne du monde sortante Dina Asher-Smith (22"02).

2. Athlétisme - Mondiaux : Lamote en demie du 800 m, Tual en finale

La numéro un mondiale cette saison, la Française Rénelle Lamote, a facilement remporté sa série du 800 mètres cette nuit en réalisant le 6e temps des qualifications. Alors qu’ils étaient deux à pouvoir prétendre à la finale, seul Gabriel Tual a réussi à se qualifier en finale du 800 mètres masculin. L’autre tricolore engagé, Benjamin Robert, repêché in extremis en séries, a finalement terminé 4e de sa demie, mais n'est pas parvenu à se qualifier en finale pour moins d'un dixième de seconde. Jean-Marc Pontvianne, 6e des qualifications, est lui passé en finale du triple saut

3. Football – Euro 2022 : L’Allemagne impressionne encore et attend la France ou les Pays-Bas

Ce sera peut-être le futur adversaire de la France en demi-finale, si les Bleues de Corinne Diacre passent le défi néerlandais samedi à Rotherham (21h). Hier soir, l’Allemagne, déjà auteure d’une phase de groupe au plus-que-parfait (3 victoires, 9 buts marqués, aucun encaissé), a facilement dominé l’Autriche (2-0) en quart de finale pour retrouver les demi-finales de l’Euro 9 ans plus tard. Ce sont Lina Magull et l’inévitable Alexandra Popp qui ont permis aux joueuses de Martina Voss-Tecklenburg de s’imposer.

NOUS AVONS AUSSI RETENU POUR VOUS

1. Athlétisme, Mondiaux : Le décathlonien Scantling suspendu provisoirement par l’Usada

Meilleur performeur mondial de l'année, le décathlonien Garrett Scantling a été provisoirement suspendu , vendredi, par l'agence antidopage américaine (Usada), après une possible falsification reliée à un troisième manquement à ses contrôles antidopages. L'Américain n'avait pas été sélectionné pour les Mondiaux d'Eugene par sa fédération, sans raison évidente.

2. Football, Transferts : Et si Sekou Mara sauvait la peau des Girondins ?

Les Girondins se sont rendus ce jeudi au CNOSF pour plaider leur cause et, surtout, sauver leur peau en Ligue 2. Bordeaux a un argument massue : la vente très lucrative de leur attaquant de 19 ans Sekou Mara . Southampton a misé 11 millions d'euros plus deux de bonus pour le jeune joueur formé aux Girondins. Un chèque en forme de bouée de sauvetage ?

3. Tennis, Palerme : Parry et Garcia qualifiées en quart

Diane Parry et Caroline Garcia se sont qualifiées plus ou moins facilement en quart de finale du tournoi de Palerme hier soir. La première s’est imposée en deux sets face à la Kazakhe Yulia Putintseva (6-3, 6-4), tandis que la seconde, huitième de finaliste à Wimbledon, a renversé Elisabetta Cocciaretto en trois sets (0-6, 6-3, 6-4).

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

LE PODCAST A ÉCOUTER SANS PLUS ATTENDRE

CE QUE VOUS NE DEVEZ ABSOLUMENT PAS RATER CE VENDREDI

1. Cyclisme - Tour de France, 19e étape : La gueule de bois pour Pogacar, une journée pour les sprinteurs ?

Après la victoire de Jonas Vingegaard à Hautacam hier, le double vainqueur du tour Tadej Pogacar est désormais relégué à plus de 3 minutes du coureur de la Jumbo Visma au classement général. Aujourd’hui, après que les coureurs ont dû affronter les Alpes et les Pyrénées, c’est le retour du plat sur la Grande Boucle. L’étape du jour, longue de 188,3 km, et qui rallie Castelnau-Magnoac à Cahors, devrait donc profiter aux sprinteurs, même si c'est bien la fatigue qui décidera de l'issue de cette journée.

2. Escrime, Mondiaux : Journée chargée pour les Bleus

Après la journée blanche d’hier, les escrimeurs Tricolores vont tenter de rebondir aujourd’hui. Ils en auront de multiples occasions puisque, en plus des équipes féminines françaises du fleuret et de l’équipe masculine à l’épée, qui entreront en lice à partir de 10 heures, elles seront 4 sabreuses à tenter de se rapprocher de la finale. Sans oublier les fleurettistes, emmenés par un Enzo Lefort tout juste double champion du monde.

3. Football – Euro 2022 : L’ogre suédois face au novice belge

Finalistes des JO de Tokyo, demi-finalistes du dernier Mondial, les Suèdoises se posent en favori du troisième quart de finale de cet Euro en Angleterre, où elles sont opposées ce vendredi à 21h à Wigan à la Belgique, sortie du groupe de la France, et dont c’est la première apparition à ce stade de la compétition. Au temps dire que tout le monde voit les partenaires de Caroline Seger rejoindre l’Angleterre en demi-finale.

