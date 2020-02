Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Ligue des champions : Lyon s'offre la Juventus, City surprend le Real

L'OL a signé la performance la plus inattendue des 8es de finale aller en battant pour la première fois de son histoire la Juventus Turin (1-0) à Décines. Houssem Aouar et Bruno Guimaraes ont brillé et Lucas Tousart, en marquant (31e), ont donné un avantage à l'OL qu'il faudra conserver. "Ce n'est pas rien d'avoir battu la Juve mais il ne faut pas s'enflammer", a d'ailleurs prévenu Karl Toko Ekambi, conscient qu'il faudra réaliser un deuxième exploit à Turin, le 17 mars.

Manchester City a créé l'autre surprise de la soirée en allant gagner sur le terrain du Real (1-2). L'équipe de Pep Guardiola a fait preuve de caractère car, après l'ouverture du score d'Isco (60e) pour Madrid, Gabriel Jesus a égalisé de la tête (78e) et Raheem Sterling a provoqué le penalty de la victoire transformé par Kevin de Bruyne (80e). Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, le Real ne pourra pas compter sur Sergio Ramos au retour.

2. Tennis - ATP : La 11e pour Monfils, le coup d'arrêt pour Zverev

Sur la lancée de ses titres à Montpellier et à Rotterdam, Gaël Monfils a signé sa 11e victoire consécutive en renvoyant le Japonais Yasutaka Uchiyama, 99e joueur mondial, au vestiaire de Dubaï sur le score de 6-1, 6-2. Pour le n°1 français, la suite passe par un duel tricolore puisqu'il rencontrera en quart Richard Gasquet, vainqueur de son compatriote Benoît Paire, 6-4, 6-4.

De son côté, Novak Djokovic a signé sa 15e victoire de suite en disposant de Philipp Kohlschreiber, 6-3, 6-1, et Stefanos Tsitsipas a écarté Alexander Bublik, 7-6 (7/1), 6-4.

En revanche, ça va moins bien pour Alexander Zverev. A Acapulco, le numéro 7 mondial allemand a été éliminé au 2e tour par le qualifié américain Tommy Paul 6-3, 6-4. Et pour ce qui est des représentants tricolores, il y en a plus car Ugo Humbert et Adrian Mannarino sont tombés.

3. Basketball - NBA : Tatum s'affirme

Cleveland a eu raison de Philadelphie (108-94) et Houston a dominé Memphis (140-112), mais ce que l'on retiendra de la nuit c'est la performance de première choix de Jayson Tatum, qui a mené les Celtics de Boston à la victoire contre Utah (114-103) avec 33 points. Les Wolves ont quant à eux réussi un beau comeback face au Heat de Miami dans les dernières minutes (129-126).

Nous avons aussi retenu pour vous

Rugby - 6 Nations : Conséquence de l'épidémie de nouveau coronavirus, le match entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Dublin, a été reporté à une date inconnue.

Ski alpin - Coupe du monde : Les finales de se disputeront bien à Cortina, en Italie, mais sans public à cause du coronavirus.

Badminton : Des tournois prévus en mars en Allemagne et en Pologne, qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, ont été reportés sine die là-encore en raison de l'épidémie de coronavirus.

Football - Ligue 1 : Neymar, exclu dimanche contre Bordeaux (4-3), ne sera suspendu qu'un match. Il pourra rejouer rapidement avec le PSG, en vue du 8e de finale retour de C1 contre Dortmund, le 11 mars.

Cyclisme sur piste - Mondiaux : Les Pays-Bas ont battu le record du monde de vitesse par équipe en 41"275, à Berlin. Et un autre record est tombé puisque le quatuor danois de poursuite a été chronométré en 3'46"203.

Basketball

NBA : LeBron James, souffrant de l'aine, ne jouera pas le prochain match des Lakers jeudi contre Golden State.

: LeBron James, souffrant de l'aine, ne jouera pas le prochain match des Lakers jeudi contre Golden State. Discipline : Joel Embiid (Philadelphie) a été condamnée 25.000 dollars d'amende pour avoir adressé un doigt d'honneur accompagné d'une injure à un joueur d'Atlanta, lundi.

Football - Ligue des champions de la Concacaf : Thierry Henry a lancé idéalement sa deuxième expérience d'entraîneur. En effet, l'Impact Montréal s'est qualifié pour les quarts de finale avec un nul (0-0) contre les Costariciens du Deportivo Saprissa, après avoir obtenu un nul (2-2) à l'aller à San José.

Football américain - NFL : Les joueurs vont bientôt voter pour une nouvelle convention collective d'une durée de dix ans, comprenant notamment une saison régulière de 17 matches par équipe et un qualifié de plus en play-offs par conférence.

La vidéo de rattrapage

Maria Sharapova a choisi Vanity Fair pour annoncer sa retraite sportive, mercredi. On retiendra qu'elle a gagné cinq Majeurs, dont deux Roland-Garros.

Les Grands récits en podcast : Matthias Sindelar, ou quand Mozart défiait Hitler

Né en Autriche-Hongrie, mort dans l'Allemagne hégémonique du IIIe Reich, Matthias Sindelar a connu une courte mais curieuse trajectoire. Enfant de temps troublés, il fut aussi et surtout un joueur extraordinaire. Le plus grand, sans doute, de la première moitié du XXe siècle. Le Mozart du football. Avant de disparaitre très jeune, dans des circonstances troubles.

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - ATP Dubaï : Choc tricolore

L'affaire des quarts de finale est côté français le duel opposant Gaël Monfils à Richard Gasquet, à partir de 16h, alors que Novak Djokovic défiera Karen Khachanov lui aussi pour une place en demie.

2. Football - Ligue Europa : L'Ajax et MU au pied du mur

Au lendemain de la victoire des Glasgow Rangers à Braga (0-1), première équipe qualifiée pour les 8es, les 16es retour se poursuivent à partir de 18h55 avec notamment Porto - Leverkusen (1-2 à l'aller), Ajax - Getafe (0-2), Séville - Cluj (1-1), Arsenal - Olympiakos (1-0) et MU - Bruges (1-1) et Inter - Ludogorets (2-0), dans ce dernier cas joué à huis clos en raison de l'épidémie de coronavirus.