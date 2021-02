1. Tennis - Open d'Australie : Auger-Aliassime emporté par la tornade Karatsev, Serena et Osaka passent

Félix Auger-Aliassime coince encore. Le Canadien a manqué l'occasion de décrocher son premier quart de final en Majeur, emporté par le surprenant Aslan Karatsev alors qu'il avait remporté les deux premières manches (3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-4). Naomi Osaka, qui a dû sauver deux balles de match, et Serena Williams, elle aussi malmenée, ont finalement décroché leur ticket pour les quarts en dominant respectivement Garbiñe Muguruza et Aryna Sabalenka. Dimitrov mène la danse face à Thiem.

Toujours plus fou : Karatsev renverse Auger-Aliassime en cinq sets

L'OL tombe de haut. Les hommes de Rudi Garcia ont perdu de précieux points à domicile dans la quête du titre en s'inclinant devant Montpellier (1-2) lors de la 25e journée. Les Gones ont payé leur inefficacité offensive. Plus tôt, le Paris Saint-Germain avait fait le travail sans être véritablement convaincant face à Nice (2-1) .

Toulon n'est plus invincible à Mayol. Alors qu'ils n'avaient plus perdu à domicile depuis septembre 2019, les Toulonnais ont chuté face à la Rochelle (11-29) dans le cadre de la 16e journée. Indisciplinés, les locaux ont subi le réalisme des Maritimes, 2es du Top 14. Le RCT est 6e.

Les retrouvailles entre Durant et Golden State ont tourné à l'avantage de KD. Chahuté par le protocole COVID ces derniers jours, la star des Nets a inscrit 20 points pour participer à la victoire de Brooklyn face aux Warriors (117-123). Utah a profité d'un énorme 3e quart temps pour s'offrir le Heat (112-94). Portés par un grand Devin Booker (36 points, 5 rebonds, 4 passes), Phoenix s'est offert les Sixers (120-111).

Rugby - Six Nations : Le pays de Galles s'est difficilement imposé en Ecosse (24-25) lors de la deuxième journée en profitant notamment de l'expulsion de Zander Fagerson.

Remonter 3 fois 2 sets de retard, c’est possible. Nicolas Escudé l’a fait en 1998 (un record), à 21 ans, pour sa première dans le grand tableau de l’Open d’Australie. Des comebacks épiques, Kiefer qui disjoncte, et une surprise de taille : Le "Scud" nous raconte son formidable parcours jusqu’en demi-finale, sa première et dernière en Grand Chelem.