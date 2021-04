Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Lyon ne saisit pas sa chance

L'OL avait une occasion en or. Il ne l'a pas saisie. Les Gones pouvaient profiter de la défaite du Paris Saint-Germain face à Lille pour revenir à hauteur du champion de France en titre au classement. Mais les hommes de Rudi Garcia n'ont pu faire mieux qu'un match nul à Lens (1-1) dans le cadre de la 31e journée. Jonathan Clauss a ouvert le score (65e), Lucas Paqueta a égalisé en fin de match (81e). Islam Slimani a été expulsé.

Neymar et Mbappé face à Lille (Ligue 1) Crédit: Getty Images

2. Basketball - NBA : La boucherie du Jazz

Utah a écrasé Orlando. La meilleure équipe de la Ligue cette saison n'a pas eu de pitié pour le Magic (137-91) pour décrocher un 9e succès de rang. Donovan Mitchell (22 points, 2 rebonds, 4 passes) a guidé le Jazz. Leaders à l'Est, les Sixers ont battu Minnesota (122-113) grâce notamment au retour d'Embiid et malgré un énorme Karl-Anthony Towns (39 points, 14 rebonds, 5 passes). Luka Doncic a remporté son duel à distance avec Russell Westbrook lors du succès des Mavericks face à Washington (87-109).

3. Rugby - 6 Nations féminin : Les Bleues cartonnent d'entrée

Les Bleues n'ont pas fait de détail. Le XV de France féminin n'a fait qu'une bouchée du Pays de Galles pour son premier match dans ce tournoi (53-0). Huit essais, dont trois inscrits par la Montpelliéraine Caroline Boujard, une énorme domination et aucun point encaissé : les Tricolores pouvaient difficilement faire mieux pour leur 100e match sur le 6 Nations.

6 Nations féminin - La joie des Bleues (XV de France féminin) après un essai de Caroline Boujard contre le pays de Galles Crédit: Icon Sport

4. Tennis - WTA Miami : Barty n'a même pas eu besoin d'aller au bout

Ashleigh Barty est venue. Elle a vu. Elle a vaincu. Pour son premier tournoi hors d'Australie depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an, la N.1 mondiale a empoché le titre. Elle dominait la finale (6-3, 4-0) avant que son adversaire, Bianca Andreescu ne jette l'éponge pour une blessure au pied. Il s'agit du 10e trophée de sa carrière.

Ashleigh Barty et son trophée à Miami Crédit: Getty Images

On a aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Avant de recevoir le PSG en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi, le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre : Avant de recevoir le PSG en huitième de finale aller de Ligue des champions mercredi, le Bayern Munich a fait un grand pas vers le titre en s'imposant sur la pelouse de Leipzig (0-1) grâce à un but de Leon Goretzka.

Football - Serie A : L'Inter a bien profité des résultats nuls de l'AC Milan et de la Juventus pour faire un nouveau pas vers le sacre. : L'Inter a bien profité des résultats nuls de l'AC Milan et de la Juventus pour faire un nouveau pas vers le sacre. Les Nerazzurri ont assuré l'essentiel à Bologne (0-1) avec une réalisation de Romelu Lukaku.

Football - Premier League : Liverpool s'est bien ressaisi en écrasant Arsenal (0-3) à l'Emirates. Mohamed Salah a marqué, Diogo Jota a inscrit un doublé. Les Reds n'ont plus que deux points de retard sur la 4e place.

Diogo Jota, double buteur avec Liverpool face à Arsenal Crédit: Getty Images

Football - Bleues : Positives au Covid-19, Amandine Henry et Sakina Karchaoui vont manquer les matches des Bleues face aux États-Unis et à l'Angleterre en amical.

Jeux Olympiques - Basketball : Grant Hill, champion olympique en 1996, succédera à Jerry Colangelo à la tête de Team USA après les JO de Tokyo cet été.

La vidéo de rattrapage

Dans le onze type des internautes pour débuter l'Euro, vous avez choisi une équipe très offensive avec Ousmane Dembélé titulaire aux côtés de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Maxime Dupuis et Martin Mosnier analysent ce onze et ne voient pas en le Barcelonais un titulaire face à l'Allemagne, premier match des Bleus le 15 juin prochain.

Pourquoi il n'y a aucune chance que Dembélé soit titulaire à l'Euro

Le tweet qui montre que Lille est sur les rails

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Cyclisme - Tour des Flandres : Alaphilippe a une revanche à prendre

Il n'est pas le grand favori. De toute façon, il n'y en a pas vraiment. Mais il faudra compter sur Julian Alaphilippe sur ce "Ronde" 2021. Il y a un an, le champion du monde avait chuté alors qu'il se bagarrait pour la victoire avec Mathieu van der Poel et Wout Van Aert. Quelques mois plus tard, c'est le moment de réécrire l'histoire. A suivre sur Eurosport.

Cyclisme Tour des Flandres 2021 09:55-16:45

2. Football - Ligue 1 : Au tour de l'OM

Marseille a vécu une semaine agitée. Après la polémique qui a entouré les sorties de Pol Lirola et Leonardo Balerdi, après les rumeurs entourant l'avenir d'Arek Milik et Florian Thauvin, l'OM retrouve le championnat. Les hommes de Jorge Sampaoli recoivent Dijon (21h00) au Vélodrome. Objectif : recoller à un point de Lens, 5e.

Florian Thauvin n'est plus aussi proche d'un départ de Marseille Crédit: Getty Images

3. Rugby - Champions Cup : Le Racing et Bordeaux pour imiter Clermont et Toulouse

Le Racing et l'UBB ont rendez-vous en quarts. Le club francilien affronte les Ecossais (tiens, tiens) d'Edimbourg (13h30) sans Finn Russell, suspendu après son exclusion lors de France - Ecosse… Dans la foulée, l'UBB reçoit Bristol (16h00) pour une revanche, six mois après avoir avoir été battu par les Bears en demi-finale de Challenge.

4. Tennis - ATP Miami : Sinner-Hurkacz, finale surprise

Ils n'étaient certainement pas les plus attendus en finale. Mais Jannik Sinner et Hubert Hurkacz ont bien profité de l'absence du "Big Three" et des défaillances des têtes d'affiche - notamment Daniil Medvedev - pour faire le chemin. Lequel ira au bout. Réponse sur Eurosport à partir de 19h00.

Tennis Jannik Sinner - Hubert Hurkacz 19:00-21:00

5. MotoGP - Grand Prix de Doha : Encore un ciel bleu au Qatar

Les Français vont-ils briller à Losail ? Deuxième round du championnat MotoGP au Qatar, une semaine après le podium décroché par Johann Zarco (Ducati Pramac). Deuxième sur la grille ce dimanche derrière son coéquipier Jorge Martin, le Tricolore a une belle chance de victoire. Tout comme Fabio Quartararo (Yamaha MotoGP), cinquième en qualification mais dont le rythme affiché aux essais en fait l'un des favoris. A suivre à partir de 19h00.

Johann Zarco (Ducati Pramac) au Grand Prix du Qatar 2021 Crédit: Getty Images

Et aussi…

De la Ligue 1, avec le multiplex de 15h00, de la Premier League, avec Newcastle - Tottenham (15h05) et Manchester United - Brighton (20h30) mais aussi le choc de Liga opposant Séville à l'Atlético (21h00), l"Extreme E…

