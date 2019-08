Lyon, Paire, Noah : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Match amical : Lyon inquiète, Angers perd aux tirs au but

Deux équipes du championnat français jouaient des matches amicaux mercredi. Lyon s'est incliné contre Liverpool (3-1) et est loin d'avoir montré un beau visage. Les Lyonnais ont affiché de grosses lacunes défensives et ont surtout eu du mal à exister pendant toute la rencontre. Le SCO, lui, a montré de belles choses face à Arsenal (1-1, 3-4 t.a.b) et a bien failli croire à la victoire puisque ce sont les Angevins qui ont ouvert le score (Farid El Melali, 14e). Reiss Nelson a remis les compteurs à zéro après la pause (49e).

2. Tennis - ATP Washington : Paire file en huitièmes

Benoît Paire s'est qualifié - dans la douleur - pour les huitièmes de finale du tournoi américain contre l'Australien Marc Polmans (6-3, 6-7 (5), 7-6 (5)). Le prochain tour risque d'être tout aussi périlleux puisque le Français affrontera John Isner, tête de série N°1. Adrian Mannarino et Pierre-Hugues Herbert, eux, ont été éliminés précocement, respectivement par Norbert Gombos (6-4, 7-6) et Miomir Kecmanović (3-6, 6-4, 7-6). Le tournoi est également terminé pour Gilles Simon, éliminé par Nick Kyrgios (6-4, 7-6 (5)). En double, les frères Andy et Jamie Murray se sont imposés face au duo français composé de Nicolas Mahut et Edouard Roger-Vasselin (6-4, 6-7, 10-5).

3. Football - Audi Cup : Du mieux pour le Real

Humilié par l'Atlético Madrid (3-7), puis battu par Tottenham (1-0), le Real Madrid de Zinedine Zidane avait à coeur de mieux faire contre Fenerbahce mercredi lors du match pour la troisième place de la Audi Cup. La rencontre n'a pas été de tout repos, loin de là (5-3), mais la Maison Blanche a pu compter sur un grand Karim Benzema auteur d'un triplé (12e, 27e, 53e), de Nacho (62e) et Mariano (79e).

On a aussi retenu pour vous

WRC : L'ancien pilote de rallye français Jean-Luc Thérier est décédé mercredi à 73 ans, a annoncé l'Automobile club de l'ouest (ACO). Il avait participé quatre fois aux 24 Heures du Mans sur Alpine en 1967, 1968, 1969 et 1977.

Football - Audi Cup : Tottenham s'est imposé en finale de la Audi Cup contre le Bayern Munich (2-2, 6-5 t.a.b). A noter, la blessure de Kingsley Coman.

Cyclisme - Tour de Wallonie : Le Belge Loïc Vliegen (Wanty-Gobert) a remporté le Tour de Wallonie après la 5e et dernière étape, remportée mercredi par son compatriote Tosh Van Der Sande (Lotto Soudal).

Football - Coupe du monde féminine : Le Mondial féminin va passer de 24 à 32 équipes dès sa prochaine édition, en 2023, a annoncé la FIFA.

Le podcast de la semaine

Antoine Benneteau est allé à la rencontre de Yannick Noah, qui est en train d'enregistrer son 11e album, loin du tennis, de Roland à la Coupe Davis, qui lui ont tant donné...

Yannick Noah, sa double vie, ses chairs de poule, ses déceptions

La vidéo de rattrapage

Dans votre émission 100% transferts, tous les mercredis à 13h, notre journaliste Cyril Morin a expliqué pourquoi le dossier Neymar arrive à un tournant. Entre Leonardo et Josep Maria Bartomeu, la partie de poker va prendre fin avec la première offre réelle du Barça au PSG.

Vidéo - Neymar : Pourquoi la partie de poker menteur va bientôt prendre fin 03:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue Europa : Strasbourg pour confirmer

En ballotage favorable après sa victoire (3-1) à l'aller face au Maccabi Haïfa, Strasbourg va tenter de décrocher jeudi en Israël, dans une ambiance aussi chaude qu'à la Meinau, son billet pour le 3e tour préliminaire. C'est à suivre à partir de 19h !

2. Tennis - ATP Washington - Kitzbuhel : Au tour de Tsonga et Chardy

Jo-Wilfried Tsonge affrontera dans la soirée Kyle Edmund au deuxième tour du tournoi de Washington. Benoît Paire jouera son huitième de finale contre John Isner. Pendant ce temps, Jérémy Chardy tentera de se qualifier en demi-finale contre Albert Ramos à Kitzbuhel.