Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball - NBA : Miami se ressaisit, Phoenix enchaîne

Ce ne fut pas limpide, mais Miami s'est repris sur le parquet des Wizards (124-128), dans le sillage d'un très bon Jimmy Butler, tout près du triple double (26 points, 10 rebonds et 9 passes). Sans Giannis Antetokounmpo, Milwaukee s'en est remis à Khris Middleton (27 points) pour battre Cleveland (100-90). Les Spurs ont décroché un troisième succès de rang, au bout d'une prolongation à Minnesota (122-125). Phoenix a battu les Pacers (117-125) et Dallas a enchaîné face au Magic (112-98) grâce à son trio Hardaway - Doncic - Burke.

2. Football - Ligue 1 : Lyon champion d'automne, première victoire pour Pochettino

L'OL a du caractère. D'abord mené 2-0 sur la pelouse de Rennes, le club rhodanien a finalement arraché le nul (2-2) pour conserver la tête du championnat à mi-parcours. Plus convaincant dans le jeu qu'il y a quatre jours, le Paris Saint-Germain a décroché face à Brest (3-0) la première victoire de l'ère Pochettino. Marseille a encore calé sur la pelouse de Dijon (0-0). Lille, troisième, s'est imposé à Nîmes (0-1) et Monaco a surclassé Angers (3-0) pour s'installer au pied du podium.

Depay ( Lyon) à Rennes Crédit: Getty Images

3. Football - Liga : Le Real Madrid glacé à Osasuna

Soirée à oublier pour le Real. Dans des conditions climatiques particulièrement difficile, le champion d'Espagne a dû se contenter d'un nul (0-0) sur la pelouse d'Osasuna lors de la 18e journée. C'est une très mauvaise opération pour le club madrilène, qui compte un point de moins que son rival de l'Atlético en ayant disputé trois matches de plus. Désormais, les hommes de Zinedine Zidane - furieux après la rencontre - se retrouvent aussi à portée de tir du FC Barcelone, très large vainqueur de Grenade (0-4) plus tôt dans la soirée.

4. Rugby - Top 14 : Castres insubmersible

Décidément, Castres a de la ressource. Une semaine après avoir battu le LOU en disputant presque tout le match en infériorité numérique, le CO a récidivé devant Agen (39-23) lors de la 14e journée. Pourtant menés 16-0 en début de match, les Castrais ont tout de même décroché le bonus offensif, grâce notamment à un excellent Gaëtan Barlot. Agen a ainsi concédé une 14e défaite en autant de matches de championnat.

5. Handball - Qualifications Euro 2022 : Les Bleus ne sont pas plus avancés

L'équipe de France a encore du travail. A quelques jours du championnat du monde, les Bleus n'ont obtenu qu'un résultat nul arraché en toute fin de match face à la Serbie (26-26), à Créteil. Battus plus tôt dans la semaine par ces mêmes Serbes, les hommes de Guillaume Gille vont devoir hausser le ton pour éviter une nouvelle déconvenue, au Mondial, où ils affronteront d'entrée la Norvège de Sander Sagosen.

On a aussi retenu pour vous

Football - Serie A : Trois jours après sa première défaite en championnat face à la Juventus (1-3), l'AC Milan est reparti de l'avant en battant le Torino (2-0) lors de la 17e journée. Zlatan Ibrahimovic a fait son retour.

Football - Coupe d'Angleterre : Manchester United a assuré l'essentiel en écartant Watford au troisième tour (1-0), grâce à un but de Scott McTominay tôt dans la partie.

Football - Transferts : L'attaquant de l'OL Moussa Dembélé pourrait rejoindre l'Atlético sous la forme d'un prêt, a confirmé le directeur sportif rhodanien, Juninho.

Voile - Vendée Globe : Yannick Bestaven (Maître Coq IV) reste en tête de l'épreuve mais Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut) continuent de se rapprocher. Le leader dispose d'une marge de 191,6 miles (355km) sur son premier poursuivant.

Foot US - NFL : Brady et Tampa OK : Les playoffs NFL ont débuté samedi. Mené par Tom Brady, Tampa Bay s'est imposé à Washington et remporté sa première victoire en playoffs depuis 2003. Buffalo et les LA Rams se sont également qualifiés.

Le tweet qui prouve qu'il y a vraiment du suspense

Depuis la saison 2012/2013, il n'y avait jamais eu aussi peu d'écart entre les trois premiers de Ligue 1 à mi-saison.

La vidéo de rattrapage

Envie de vibrer dès ce dimanche matin ? Pas de problème, on a ce qu'il vous faut : la 2e manche d'Alexis Pinturault qui lui a permis de remporter le 2e Géant d'Adelboden, samedi.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Ski Alpin - Slalom d'Adelboden : Noël pour relever la tête

Après deux journées de rêve pour Alexis Pinturault, Clément va-t-il lui aussi retrouver son meilleur niveau ? Plutôt décevant lors des trois derniers slaloms, le Français pourrait profiter de conditions plus favorables pour briller à Adelboden. La première manche débute à 10h30 et sera évidemment à suivre sur les antennes d'Eurosport.

Ski Alpin Adelboden | Slalom Messieurs / 1re manche Coupe du monde 10:30-11:30

2. Ski Alpin - Super-G de St. Anton Am Arlberg : Le doublé pour Ledecka ?

Ester Ledecka peut imiter Lindsay Vonn, Lara Gut-Behrami et Mikaela Shiffrin. Pour cela, il lui faudra s'imposer sur le deuxième Super-G de la saison, trois semaines après remporté celui de Val d'Isère. Première manche à suivre sur nos antennes à partir de 11h30.

Ski Alpin St Anton | Super G Dames Coupe du monde 2020-2021 11:20-12:52

3. Biathlon - Relais mixte d'Oberhof : Les Bleus y croient

Deux relais mixtes et beaucoup d'ambition pour les Bleus. Requinquée par de meilleurs résultats, l'équipe de France abordera les deux épreuves du jour avec plus de confiance. Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Fabien Claude et Quentin Fillon Maillet composent le quatuor du 4 x 6km, à partir de 11h30. Julia Simon fera la paire avec Emilien Jacquelin pour le relais mixte simple. A 14h40.

Biathlon Oberhof I | Relais mixte Coupe du monde 2020-2021 11:30-12:45

4. Rugby - Top 14 : Toulouse peut mettre la pression

Alors que le choc entre le Racing 92 et La Rochelle a été reporté à une date ultérieure, le Stade Toulousain a l'occasion de mettre la pression sur le leader rochelais. Les hommes d'Ugo Mola ont, en plus, une revanche à prendre, puisqu'ils avaient été giflés au match aller (48-14) par le Stade Français, qu'ils retrouvent ce dimanche soir dans (21h05) dans le cadre de la 14e journée. Plus tôt (17h00), le LOU se déplace sur la pelouse de l'UBB.

5. Football - Serie A : La Juve a un coup à faire

La Juventus a une occasion en or. Les Turinois, 5es, affrontent la plaisante équipe de Sassuolo, 6e, ce dimanche soir (20h45) dans le cadre de la 17e journée. La Vieille Dame pourrait ainsi profiter de la grosse affiche entre la Roma et l'Inter (12h30) pour se rapprocher du podium. Elle devra encore compter sur certaines de ses recrues, de plus en plus efficaces ces dernières semaines.

Federico Chiesa - Juventus Turin Crédit: Getty Images

