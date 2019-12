Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue des champions : Lyon arrache son billet pour les 8es mais se prend la tête

Drôle de soirée du côté du Groupama Stadium de Lyon. A l'issue d'un match très décevant que les Lyonnais ont finalement réussi à ne pas perdre (2-2 après avoir été menés 0-2 à la mi-temps), l'OL s'est qualifié pour les 8es de finale et peut remercier Benfica, vainqueur du Zenit (3-0). Mais la soirée européenne du club de Jean-Michel Aulas a aussi été marquée par une énorme embrouille entre les joueurs de l'OL et certains de leurs supporters en raison du différend opposant les fans rhodaniens au défenseur central Marcelo. Alors que tout ce petit monde a bien failli en venir aux mains sur la pelouse, Memphis Depay, capitaine et héros de la qualification, n'a pu contenir sa colère après la rencontre. Surréaliste et triste.

2. Football - Italie : Carlo Ancelotti remercié par le Napoli

Bien que qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions suite à son large succès contre Genk (4-0), Naples a fait le choix mardi soir de tourner la page Carlo Ancelotti. Arrivé sur le banc du Napoli à l'été 2018, l'ancien coach du PSG paie surtout au prix fort les mauvais résultats de son équipe en Serie A (7e) ainsi que les fortes tensions apparues en interne ces dernières semaines. Selon Sky Italia, Gennaro Gattuso serait le mieux placé pour lui succéder à la tête des Partenopei.

3. Rugby - Nouvelle-Zélande : Ian Foster nouveau sélectionneur des Blacks

Un mois et demi après la décevante troisième place des All Blacks lors de la Coupe du monde au Japon, la Fédération néo-zélandaise a dévoilé mercredi le nom du nouveau sélectionneur : il s'agit de Ian Foster. A 54 ans, il succède à Steve Hansen dont il était l'adjoint depuis huit ans.

On a aussi retenu pour vous

Patinage artistique : Décidément, les sportifs français agitent la rubrique faits divers outre-Atlantique ces dernières heures. Après Earvin Ngapeth au Brésil, c'est au tour de Morgan Ciprès d'être dans la tourmente aux Etats-Unis. Le patineur français, champion d'Europe 2019 en couple avec Vanessa James, ferait l'objet d'une enquête pour harcèlement sexuel, selon USA Today.

Football - Ligue des champions : A l'issue des derniers matches des groupes E, F, G et H, la surprise est venue, mardi soir, de l'élimination de l'Ajax, demi-finaliste de la dernière édition, battu à domicile par Valence (0-1). Des Valencians qui accompagnent donc Chelsea (vainqueur de Lille, 2-1) en 8es. Défait à domicile par le FC Barcelone (1-2), l'Inter Milan est reversé en Ligue Europa et laisse le deuxième billet pour les 8es de C1 au Borussia Dortmund, vainqueur du Slavia Prague (2-1). Enfin, en danger à Salzbourg, le tenant du titre, Liverpool, n'a finalement pas tremblé en s'imposant 2-0.

Football : Buteur mardi soir face à l'Inter Milan (victoire du Barça en Italie 2-1), l'attaquant Ansu Fati est devenu à 17 ans et 40 jours le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des champions.

NBA : Enorme succès en prolongation du Miami Heat (3e à l'Est), vainqueur 135-121 d'Atlanta après un cinglant 18-4 lors de la période supplémentaire mardi. A signaler les deux triples-doubles de Butler (20pts, 18rbds, 10pds) et Adebayo (30pts, 11rbds, 11pds). Troisième défaite de suite de Denver, battu cette fois à Philly (97-92). Idem pour les Wizards de Ian Mahinmi (9pts, 3rbds), dominés par Charlotte (114-107). Enfin, encore une grosse défaite pour les NY Knicks de Ntilikina (2pts, 1pd), surclassés par Portland (115-87).

Cyclisme : C'est désormais officiel, l'équipe Cofidis (Continental Pro) a décroché la licence WorldTour. Un sésame qui va donc permettre à la formation française de participer à toutes les plus grandes épreuves du calendrier mondial sans avoir besoin de demander des invitations.

Football : Alors que Noël Le Graët a annoncé sans surprise la prolongation de contrat du sélectionneur tricolore Didier Deschamps jusqu'en 2022, le président de la FFF a également fixé l'objectif des Bleus pour le prochain Euro (les demi-finales) et annoncé qu'un match Algérie - France aura bien du mal à être mis sur pied en 2020. Enfin, l'équipe de France affrontera l'Ukraine et la Finlande en amical en mars prochain pour préparer l'Euro.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue des champions : PSG - Galatasaray pour boucler la première phase (21h)

Déjà assuré de finir premier de son groupe, le PSG tentera de boucler en beauté le premier acte de cette C1 version 2019-2020 en accueillant le Galatasaray. Mais attention, le club turc ne vient pas en balade au Parc des Princes puisqu'il peut encore décrocher son billet pour la suite de la Ligue Europa en cas de résultat positif couplé à une contre-performance du FC Bruges à domicile face aux Real Madrid. Dans le groupe C, suspense entre Donetsk, le Dinamo Zagreb et l'Atalanta Bergame pour le deuxième billet pour les 8es ; Zagreb accueille Manchester city, déjà qualifié, et Donetsk reçoit Bergame. Dans le groupe D, "finale'' à distance pour les 8es entre l'Atlético de Madrid, qui reçoit le Lokomotiv Moscou, et le Bayer Leverkusen, qui défie la Juventus Turin, déjà qualifiée.

2. Volley - Ligue des champions : Tours espère se lancer à domicile face à Pérouse (20h)

Sèchement battu à Varsovie la semaine dernière (3-0) pour son entrée dans la compétition, Tours espère enfin se lancer à domicile mercredi soir en accueillant les Italiens de Pérouse, troisièmes de la dernière édition de cette Ligue des champions.

