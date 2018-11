Lyon, Toronto Raptors, PSG : L'actu sur un plateau du 28 novembre 2018

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Lyon séduit mais ne se qualifie pas

Comme lors du match aller, Lyon a regardé Manchester City dans les yeux (2-2). Auteur d'un match plein, Maxwel Cornet a ébloui le Groupama Stadium en signant un joli doublé en deuxième période (55e, 81e). Par deux fois, les Anglais ont cependant réussi à revenir au score assez rapidement grâce à Aymeric Laporte (62e) et Sergio Agüero (83e) en exploitant au mieux les phases arrêtées. Les hommes de Bruno Genesio peuvent nourrir des regrets car ils ont obtenu bien plus d'opportunités que leurs adversaires. Et que ce nul les oblige à aller chercher leur qualification dans deux semaines sur le terrain du Shakhtar Donetsk, encore en course pour les huitièmes après sa victoire dans les arrêts de jeu à Hoffenheim (2-3).

Memphis Depay avec Lyon - 2018Getty Images

2. Football – Ligue des champions : Déjà huit clubs qualifiés pour les 8es

Huit clubs ont déjà décroché leur billet pour les huitièmes de finale de la C1. Outre le FC Barcelone et Manchester City, le Real Madrid – assuré d'être premier - et l'AS Rome savaient qu'ils franchiraient la phase de poules après la défaite du CSKA Moscou face au Viktoria Plzen aux alentours de 21h (1-2). Dans le même temps, l'Ajax avait également fait le nécessaire pour poursuivre sa route en battant l'AEK en Grèce (0-2). Un peu plus tard dans la soirée, Man United et la Juve se sont qualifiés en dominant respectivement les Young Boys (1-0) et Valence (1-0) tandis que le Bayern a, lui aussi, rempli sa part du contrat en étrillant Benfica (5-1).

3. Basket – NBA : Les Raptors dominent les Grizzlies

L'affiche de la nuit en NBA a tourné en faveur de Toronto. Les Raptors ont signé un sixième succès de rang en dominant les Grizzlies à Memphis grâce à un dernier quart temps de grande qualité (114-122). Si Kawhi Leonard a, comme toujours, livré un match solide (17 pts, 10 rbds, 5 pds), ses partenaires ont également été au niveau. Ce succès est d'ailleurs avant tout collectif. Les Canadiens ont notamment shooté à plus de 50% à 3 points. Dans les autres rencontres de lundi, les Lakers ont été corrigés chez les Nuggets (117-85), les Pacers ont battu les Suns (104-109), les Pistons ont pris le meilleur sur les Knicks (115-108) et les Hawks sont repartis de Miami avec une courte victoire (113-115).

On a aussi retenu pour vous

Formule 2 : Mick Schumacher se rapproche de la catégorie reine. Le fils du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, va disputer la saison 2019 en Formule 2.

24 Heures de Daytona : Avant de viser les 500 miles d'Indianapolis, Fernando Alonso débutera sa saison américaine 2019 par la fameuse course d'endurance.

Le tweet qui pèse 100 victoires en C1

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Si la Coupe Davis était malade, il fallait la soigner... au lieu de la flinguer" 02:48

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Ligue des champions : Le PSG n'a pas le droit à l'erreur face à Liverpool (21h00)

Après des résultats dans l'ensemble décevants, le PSG ne peut pas se permettre de perdre contre Liverpool ce mercredi soir, sous peine de se faire éliminer de la C1 en cas de succès de Naples face à l'Etoile Rouge. Pour défier le club anglais, Thomas Tuchel pourrait opter pour une composition d'équipe singulière. D'après RMC et Le Parisien, Marquinhos devrait ainsi débuter au milieu et Thilo Kehrer à droite, dans ce qui s'apparente à un 4-3-3 inédit. Kylian Mbappé et Neymar seraient, eux, bien présents. Au contraire d'Adrien Rabiot, Thomas Meunier et Julian Draxler.

Vidéo - Tuchel : "Je sens la pression" 01:20

2. Football – Ligue des champions : Monaco veut enchaîner (18h55)

Pour ouvrir la soirée de C1 en beauté, Monaco affrontera l'Atlético de Madrid dès 18h55. Avec pour principal objectif d'enchaîner une deuxième victoire après celle obtenue en Ligue 1 samedi à Caen (0-1). Si la qualification pour la Ligue Europa est toujours possible, cela passera inévitablement par un résultat positif contre le club espagnol. A savoir, au moins un nul.

Vidéo - Henry : "J'ai énormément à apprendre de Simeone" 01:19

3. Rendez-vous à 13h pour Mercredi Mercato

C'est mercredi, on va parler mercato, rendez-vous en tout début d'après-midi pour notre émission hebdomadaire : Mercredi Mercato. Avec cette semaine, Cyril Morin aux manettes.