A Marseille, l’anticyclone Macron semble avoir été efficace pour l’OM. Risque d’averses sur la Serie A qui envisage d’utiliser un curieux algorithme. Kylian Mbappé a lui évité l’orage d’une communication ratée. Enfin, le ciel s’éclaircit au-dessus de la Porte d’Auteuil avec le Top 20 des matches marquants de Roland-Garros. Voici votre bulletin météo euh... sport du jour.

Ce que vous avez peut-être raté entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : L’intervention de Macron décisive dans l’arrêt de la L1 ?

Play Icon

Omnisport De Mbappé à Jordan, de la rue aux terrains : les réactions des sportifs à la mort de George Floyd IL Y A 18 HEURES

Alors que le Conseil d’Etat étudie les recours de l’OL, d’Amiens et de Toulouse ce jeudi quant à l’arrêt, prématuré selon eux, de la saison de L1, Le Parisien dévoile qu’Emmanuel Macron aurait pesé de tout poids dans l’affaire. Comment ? En interrogeant notamment Didier Deschamps, Noël Le Graët et… Jacques-Henri Eyraud qui aurait poussé pour arrêter la saison. Et ainsi offrir une place en C1 à l’OM, au plus grand bonheur du président. Le ministère des Sports dément, expliquant que c’est la LFP qui a eu le dernier mot.

Play Icon WATCH Aulas "le pompier pyromane" ou le symbole d'un foot français qui ne peut s'en prendre qu'à lui-même 00:12:19

2. Basketball – NBA : A Disney, l'ébauche d'un retour

La reprise sous la forme d'un tournoi regroupant 22 équipes à Disney World, en Floride, à partir du 31 juillet pourrait être officialisée jeudi selon les informations d'ESPN. La NBA aurait défini un format particulier pour que la saison puisse aller à son terme. Avec notamment l'éventualité d'un barrage pour la huitième place de chaque conférence.

3. Football – Mercato : le PSG sur la piste Bennacer ?

Selon L’Equipe, le PSG étudie bien le profil d’Ismaël Bennacer pour son milieu de terrain. Mais la concurrence, notamment du City de Guardiola, ainsi que la clause de 50 millions du Milanais rend l’affaire très complexe.

On a aussi retenu pour vous

Football - Primeira Liga : Après trois mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, le FC Porto s'est incliné à Famalicao (2-1) lors de la reprise à huis clos du championnat portugais de football.

Rugby – Transferts : La légende des All Blacks Dan Carter a annoncé jeudi s'être engagé auprès des Auckland Blues pour disputer le Super Rugby Aotearoa, un championnat réunissant des franchises de Nouvelle-Zélande.

Football américain - NFL : Poser un genou à terre pendant l'hymne national est un "manque de respect vis à vis du drapeau" des États-Unis a estimé mercredi Drew Brees, la star NFL des Saints de la Nouvelle-Orléans, : Poser un genou à terre pendant l'hymne national est un "" des États-Unis a estimé mercredi Drew Brees, la star NFL des Saints de la Nouvelle-Orléans, vivement critiqué pour cette position notamment par LeBron James

Play Icon WATCH De Mbappé à Jordan, de la rue aux terrains : les réactions des sportifs à la mort de George Floyd 00:02:55

La vidéo de rattrapage

Alors que le quotidien AS annonce un intérêt majeur du Real Madrid pour Jadon Sancho, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin estiment qu'il sera la seule star sur le marché cet été. Ils vous expliquent tout ça dans Mercredi Mercato.

Play Icon WATCH Le Real et Zidane forcés de recruter Sancho ? "S'ils veulent un Galactique…" 00:07:19

Le tweet mercato OM (enfin presque)

Le podcast du jour

Poulain Raffûte est de retour, et ça fait mal. Ce jeudi, Raphaël Poulain accueille François Cros dans son émission digitale, coprésentée avec notre journaliste Olivier Canton. Le troisième ligne du Stade Toulousain évoque notamment les concessions financières qui ont été nécessaires dans son club pendant la crise.

Play Icon WATCH Cros : "On a tous conscience qu’il faut faire des efforts financiers" 00:01:22

Le programme du jour sur les antennes d'Eurosport

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Football : Mbappé, une communication pensée

Il a réagi sur le cas George Floyd. Mais également sur les violences policières à Bondy. Dans un contexte social tendu, Kylian Mbappé n’a pas hésité à s’aventurer sur des chemins éloignés du sport. Risqué en termes de communication ? Pas du tout selon les acteurs du marché.

Kylian Mbappé sur son téléphone Crédits Getty Images

2. Tennis – Roland-Garros : Le Top 20 des matches marquants se dévoile

Suite de notre Top 50 des matches marquants à Roland-Garros. Ce jeudi, on entre dans le Top 20 avec, spoiler, du Wawrinka ou du Noah. Ce matin, découvrez le classement entre la 20e et la 16e place. Puis, à 15h, on vous dévoile le reste en gardant le Top 10 au chaud pour vendredi.

3. Football – Serie A : "L’algorithme de la discorde" qui se dessine

Vous avez pris votre café ? Vous avez l’esprit bien en place ? Alors, penchez-vous sur l’algorithme imaginé par la Serie A en cas d’obligation d’arrêter à nouveau le championnat si la situation sanitaire se dégradait. A croire qu’il faut désormais avoir fait Maths Sup – Maths Spé pour analyser le foot…

Cristiano Ronaldo Crédits Getty Images

Omnisport Aouchiche, Hamel, Rafa 1er, mercato : Le plateau du jour HIER À 05:50