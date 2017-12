Magie, chute et embrouilles : les 10 vidéos les plus vues sur Eurosport.fr en 2017

10e : Draxler, débuts marquants

16e de finale de Coupe de France. Un Rennes-PSG (déjà !). Deuxième match de Coupe de France pour Julian Draxler, la recrue du mercato hivernal. Déjà buteur au tour précédent face à Bastia pour son premier match (7-0) sous sa nouvelle tunique, l’Allemand réitère en Bretagne. En faisant parler sa classe et sa maestria. Appel, contre-appel, contrôle délicieux en pleine course et ballon piqué avec délicatesse au-dessus d’un Benoît Costil impuissant. Soyeux et à consommer sans modération.

Vidéo - Aile de pigeon et ballon piqué : le but plein de classe de Draxler a lancé le PSG 01:05

9e : Shapovalov, la boulette

Et dire que Denis Shapovalov avait commencé son année 2017 par un épisode qu’il aurait préféré éviter. Début février, le jeune Canadien est aligné en Coupe Davis face à Kyle Edmond et la tension se fait sentir. Suite à un revers raté, il frappe de toutes ses forces dans la balle pour évacuer sa frustation. Le souci, c’est qu’il ne contrôle pas grand-chose. Et que la balle finit tout simplement dans l’œil d’Arnaud Gabas, l’arbitre français. Shapovalov s’excuse mais sera évidemment qualifié. Un évènement malheureux qu’il aura réussi à mettre de côté pour faire parler de lui autrement. En rentrant ses balles dans le cours cette fois-ci.

Vidéo - La gaffe : Shapovalov disqualifie le Canada en envoyant une balle en pleine tête de l'arbitre 00:50

8e : La chute monumentale de Miller

C’est le lot des sports auto : un simple coup de volant et un destin peut basculer. Celui de Jack Miller (Honda) a failli devenir tragique en mai dernier. Lors des essais libres 4 au Mans, l’Australien se loupe et perd le contrôle de sa moto avant d’heurter la rambarde. La suite, c’est encore la vidéo qui le raconte le mieux. Surtout pour Miller, le miraculé.

Vidéo - Chute monumentale et miracle pour Jack Miller au Mans 00:42

7e : L’embrouille Wawrinka-Tsonga

C’était l’une des images de cet Open d’Australie. Pas tellement pour la beauté du geste mais plus pour comprendre la dynamique d’un match de tennis où le moindre geste de l’adversaire peut mettre le feu aux poudres. Un geste ou même un regard. En quart de finale à Melbourne, Jo-Wilfried Tsonga et Stan Wawrinka s’affrontent pour une place en demie. Le premier set, tendu et serré, termine dans la besace du Suisse. Au changement de côté, les deux hommes s’observent de loin. Puis vient l’explication. La tension inhérente à un match de tennis résumé en deux minutes.

Vidéo - "Est-ce que je t'ai regardé une fois ?" : le ton est monté entre Wawrinka et Tsonga 00:52

6e : Sagan, Cavendish et le coude

C’est évidemment l’une des images les plus marquantes de ce Tour 2017. La rock-star du peloton, Peter Sagan, qui se fait disqualifier au soir de la 4e étape. La raison ? Le fameux coup de coude. Volontaire, pas volontaire ? A vous de vous (re)faire un avis.

Vidéo - Les images sont claires : Pour écarter Cavendish, Sagan a mis le coude 00:49

5e : Le chef d’œuvre de Federer et Nadal

C’était incontestablement le premier chef d’œuvre sportif de l’année 2017. Une finale Federer-Nadal à Melbourne. Un "Fedal" inattendu, une finale fantastique et un cinquième set hors du temps. Et puis ce point. 26 coups à intensité maximale. Irréel. Monstreux. Épique. Utilisez tous les adjectifs que vous souhaitez. Autant le dire de suite, on signe d’entrée pour autant d’émotions dès le premier Grand Chelem 2018.

Vidéo - 26 coups pour un point de légende : Federer et Nadal ont été impériaux 01:08

4e : Bosse, le champion inattendu

Ce n’était pas lui qui devait gagner. En tout cas, ce n’était pas prévu comme ça. Mais le sport produit de la magie parfois. Des moments où l’instinct prend le dessus sur tout. Et Pierre-Ambroise Bosse a bien eu raison de suivre le sien. En finale du 800 mètres, sur un coup de bluff magistral à 200 mètres de l’arrivée, il a été chercher l’or. Magnifique.

Vidéo - La folle audace de Pierre-Ambroise Bosse : Revivez son fabuleux finish pour l'or 00:49

3e : Porte, l’effroi

Il devait être le principal rival de Chris Froome. Mais Richie Porte aura marqué le Tour 2017 autrement. De manière terrible. Dans une étape complètement folle, l’Australien de la BMC perd le contrôle dans la descente du Mont du Chat. Puis, vient la chute. Incroyable de violence, elle laisse les téléspectateurs bouche-bée. A raison. Porte s’en sortira finalement avec deux fractures, à la clavicule et au bassin et abandonne évidemment la course. Pour revenir sur le circuit trois mois plus tard. Champion.

Vidéo - L'effrayante chute de Richie Porte, contraint à l'abandon 01:02

2e : Folger et la panne de frein

Grand Prix de Grande Bretagne le 27 août dernier. Un Warm-up comme un autre. Sauf pour Jonas Folger. A Silverstone, le pilote Yamaha Tech 3 perd le contrôle de ses freins alors qu’il est lancé à près de 300 km/h. Une seule solution : sauter de sa moto. Résultat : une évacuation sur civière et une moto en sale état.

Vidéo - Panne de frein à 300 km/h : Folger a dû sauter de sa moto 01:40

1er : Cudmore et le coup de poing ravageur

C’est donc la vidéo la plus vue de l’année sur eurosport.fr. Elle rend "hommage" aux valeurs de l’ovalie. Avec les risques que cela représente. Après s’être gentiment chauffé avec Aurélien Béco, Jamie Cudmore n’a pas hésité longtemps. Un crochet ravageur, que Tony Yoka ne reniera pas. Un second au sol. Un carton rouge bien sûr." Habitué des bagarres, il a cette fois franchi la limite. Avec la manière.