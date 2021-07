1. Formule 1 - Grand Prix de Silverstone : Verstappen est sorti de l’hôpital

C’est l’image du week-end et peut-être un point de bascule de la saison. Après un accrochage avec Lewis Hamilton, où ils se rejettent mutuellement la faute , Max Verstappen a subi un énorme choc de 51G à bord de sa monoplace avant d’être transféré à l’hôpital de Coventry. Dimanche, aux alentours de 22h, il a pu quitter l’établissement sans blessure majeure mais avec une vraie rancoeur . Un petit soulagement au vu du crash. Et une énorme polémique qui risque encore de faire parler…

2. Cyclisme – Tour de France : van Aert et Pogacar, historiques

A 22 ans, Tadej Pogacar est bien le boss. Le Slovène, tenant du titre, a conservé son maillot jaune à l’issue de l’ultime étape dimanche pour confirmer sa domination sur les routes de France et tracer un destin qui peut devenir aussi unique qu’historique . Pour Wout van Aert, vainqueur sur les Champs-Elysées, c’est aux côtés des légendes Eddy Merckx et Bernard Hinault qu’il s’est rangé avec son incroyable trilogie : Ventoux, chrono, victoire sur les Champs.

3. Football : Un maillot de Zidane de la finale 1998 vendu 100 000 dollars

Avis aux collectionneurs : un des maillots confectionnés pour Zinédine Zidane en vue de la finale de la Coupe du monde 1998 a été vendu à plus de 100 000 dollars à Los Angeles . Même si le maillot a été authentifié par la Fifa et par Adidas, la maison d'enchères, contactée par l'AFP, n'a pas été en mesure de dire s'il avait été ou non porté par le meneur de jeu français durant la rencontre. Lors de cette vente aux enchères, un vieux maillot de LeBron James est parti contre 512 000 dollars.