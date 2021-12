Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Premier League : Manchester United a tremble à Newcastle

Les Red Devils n'ont pas encore trouvé leur rythme de croisière avec Ralf Rangnick. Manchester United n'a pu faire mieux qu'un match nul sur la pelouse de Newcastle, avant-dernier du championnat (1-1). Le club mancunien peut remercier ses deux hommes providentiels du soir : Edinson Cavani, auteur du but égalisateur (71e), et David De Gea, qui a multiplié les parades décisives jusque dans les derniers instants. Le Top 4 n'est pas encore à portée pour United, pas plus que la ligne de flottaison pour les Magpies, malgré le but d'Allan Saint-Maximin.

2. Rugby – Top 14 : la marche avant pour La Rochelle, la passe de six pour Montpellier

Même réduit à 14, le MHR continue d'impressionner. L'équipe montpelliéraine s'est imposée à Biarritz, même en infériorité numérique toute la dernière demi-heure. Les Biarrots ont laissé filer trop d'opportunités, et le MHR s'est régalé pour repartir d'Aguilera avec le bonus offensif (12-27). Victoire bonifiée également pour La Rochelle, qui a dévoré le LOU dans un match rendu très difficile par les conditions météo (25-3). La soirée a aussi été marquée à Deflandre par l'hommage rendu à Kévin Gourdon, contraint de mettre un terme prématuré à sa carrière il y a quelques jours.

3. Covid-19 : le pass vaccinal confirmé, de nouvelles jauges à la rentrée

Face à la flambée des cas due au variant Omicron, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures, qui concernant notamment le sport. Comme attendu, le pass sanitaire actuellement en vigueur va devenir un pass vaccinal à compter du 15 janvier prochain. D'ici là, des jauges vont être mises en place dans les enceintes, et contraindre une réduction significative du nombre de spectateurs pour la première fois depuis cinq mois. 5000 personnes pourront être présentes pour les événements en extérieur, 2000 en intérieur.

On a aussi retenu pour vous

Football - Transferts : Le Paris-Saint-Germain a officialisé le départ, pressenti, en prêt, de Rafinha à la Real Sociedad. Le milieu international brésilien n’entrait pas dans les plans de son entraîneur, Mauricio Pochettino, qui ne lui a donné que 220 minutes de jeux, toutes compétitions confondues. Rafinha tâchera de jouer plus lors de la deuxième partie de saison dans le club basque.

Basketball - NBA : A la dernière seconde, Ja Morant et les Memphis Grizzlies ont fait tomber les Phoenix Suns, 2e de la conférence Ouest. A noter les succès de Brooklyn chez les Los Angeles Clippers, ou encore le retour de Trae Young (29 pts, 9 passes) gâché par les Chicago Bulls du trio DeMar DeRozan – Zach LaVine – Nikola Vucevic, auteur de 89 points dans un succès 130-119 à Atlanta.

Football – Liga : Alors que le FC Barcelone retrouvera la compétition dimanche face à Majorque, il devra composer sans Dani Alves et Clément Lenglet. Le Brésilien et le Français ont en effet été testés positifs au Covid-19, a annoncé le club catalan ce lundi. S'ils se "sentent bien", les deux joueurs vont s'isoler à leur domicile.

Basketball – NBA : Alors qu'il devait faire partie de l'équipe qui allait affronter les Minnesota Timberwolves dans la nuit de lundi à mardi, la star des Boston Celtics Jayson Tatum a été placée sur la liste des joueurs en protocole anti-Covid. Il s'agit du neuvième joueur de la franchise du Massachusetts à être placé à l'isolement.

Basketball – Betclic Elite : Il n’y aura pas eu de miracle pour l’ASVEL. Touché par une vague de Covid-19, le club de Tony Parker, qui avait demandé, en vain, le report de son match face à Limoges, s’est incliné d’un rien (83-85), manquant l’occasion de remonter dans le top 5. Alors que Pau s'est rapproché du podium, Le Mans y a perdu sa place, dominé par Gravelines-Dunkerque (89-93).

Les podcasts du jour

Vous avez envie d'un peu de douceur dans vos oreilles pour mieux vous évader ? Découvrez l'histoire de Titouan Payo, champion de Stand-Up Paddle dans Ultra Talk.

Plutôt d'humeur à repenser l'année 2021 ? Nous avons aussi ce qu'il vous faut. Demi-finale de Roland-Garros Djokovic – Nadal, dernier tour de la saison de Formule 1, contre de Nicolas Batum ? Nous avons choisi notre moment préféré de l'année sportive.

La vidéo de rattrapage

Novak Djokovic a écrasé la concurrence en Grand Chelem, Sasha Zverev s'est révélé comme un joueur neuf et Daniil Medvedev a revêtu le costume de vainqueur de Grand Chelem... quel joueur vous a été marqué le plus sur le circuit ATP en 2021 ? Arnaud Di Pasquale et Antoine Benneteau vous livrent leur coup de coeur dans DiP Impact, émission à écouter en podcast en intégralité.

Quel est le coup de coeur ATP de 2021 ? DiP Impact se jette à l'eau

Ce qu'il ne faut pas rater aujourd'hui

1. Football – Premier League : Leicester – Liverpool, Tottenham… Encore la crème du Boxing Day

La Premier League ne se repose jamais pendant les fêtes. Si les matches Arsenal - Wolverhampton et Leeds – Aston Villa ont été reportés (Covid-19), quatre rencontres restent au programme avec un alléchant Leicester – Liverpool en guise de clou du spectacle (21h00). Avant cela, Antonio Conte va tenter de poursuivre sa belle série avec Tottenham, sur la pelouse de Southampton. Autres matches à suivre : Crystal Palace – Norwich et Watford – West Ham.

2. Ski alpin : Coupe du monde : le géant Lienz pour les skieuses, la folle descente du Stelvio pour les messieurs

Les passionnés de ski vont se régaler. Ceux de vitesse encore plus. La descente de Bormio, une des plus attendues de la saison verra les skieurs aux prises avec le redoutable Stelvio. La piste, parmi les plus exigeantes de la planète devrait offrir des images superbes. Au moins autant que le géant dames de Lienz, sans Mikaela Shiffrin, positive au Covid-19, mais avec une belle opportunité pour Tessa Worley.

3. Omnisport - Sportifs de l'année Eurosport : Fabio Quartararo, 2e de notre classement France

Son premier titre de champion du monde, le tout premier d'un pilote français en MotoGP, restera comme un des très grands rayons de soleil de cette année. Fabio Quartararo est passé tout proche de décrocher aussi la tête de notre classement des sportifs français de l'année. Il fait un dauphin de choix, avant la révélation de son homologue du classement international. Petit indice, cela va aller vite. Très vite.

