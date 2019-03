Manaudou, Ligue 2, Hansen, Miami : L'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Natation : Florent Manaudou est de retour !

Florent Manaudou a annoncé dans un entretien au journal L'Equipe son intention de revenir à la compétition. Trois ans après avoir mis sa carrière entre parenthèse le champion olympique du 50m nage libre à Londres a pour objectif les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Un immense défi pour l'ancien leader de la natation française.

2. Football - Ligue 2 : Le Gazélec s'offre un peu d'air

En venant à bout, à domicile, de RC Lens, le Gazélec Ajaccio a réalisé une belle opération dans l'optique du maintien dans le bas du classement de Ligue 2. Les Ajacciens sont désormais 15e, à 6 points du 18e, Sochaux. De leur côté, les Sang et Or réalisent eux une mauvaise opération dans la course au podium puisqu'ils sont désormais à deux points de la place de barragiste.

Nous avons aussi retenu pour vous

Football - Liga : Selon L'Equipe, Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le quotidien assure que le défenseur français est en pleine réflexion quant à la suite à donner à sa carrière. Après huit saisons passées au Real où l'ancien joueur du RC Lens a tout gagné (14 trophées, 4 C1), le Lillois aurait l'impression d'être arrivé en fin de cycle à Madrid.

Football - Ligue 2 : Pablo Correa a été remplacé par Cédric Daury sur le banc de l'AJ Auxerre actuel 14e de L2. L'ancien coach de Nancy paye ses quatre défaites lors des quatre dernières journées de championnat.

Football - Liga : Même sentence pour Michel. Entraineur du Rayo Vallecano depuis février 2017, Miguel Angel Sanchez Munoz, dit Michel, a été limogé de son poste après les mauvais résultats de son équipe, actuellement 19e de Liga.

Handball : Mikkel Hansen a été élu meilleur joueur de l'année 2018 par la fédération internationale de handball (IHF). C'est la troisième fois de sa carrière que l'arrière danois du PSG obtient cette distinction. Il égale ainsi Nikola Karabatic son coéquipier à Paris, couronné également à trois reprises (2007, 2014 et 2016).

Tennis - Masters Miami : Le tirage au sort du deuxième Masters 1000 de la saison a placé Dominic Thiem, récent vainqueur d'Indian Wells, dans la partie de tableau de Djokovic. Le Serbe numéro 1 mondial débutera son tournoi contre le vainqueur du match Berdych-Tomic. De son côté Federer a été placé dans la deuxième partie de tableau où il pourrait retrouver dès le troisième tour Stan Wawrinka.

Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Oui, mais on ne naît pas avec le même patrimoine génétique. Ce dimanche, à Nice, trois générations de coureurs ont pris un énorme coup de vieux. La faute à Egan Bernal, surdoué colombien de 22 ans et vainqueur de Paris-Nice. Et ce n'est sans doute pas fini...

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis - Masters 1000 Miami : Tsonga poursuit sa route en qualifications

Le Français Jo-Wilfried Tsonga poursuit sa route en Floride et va affronter ce mardi Pablo Cuevas au deuxième tour des qualifications. Après avoir éliminé Luka Rosol au premier tour (6-3, 6-4) le Français, 118e mondial, n'est plus qu'à une victoire du tableau principal de ce deuxième Masters 1000 de la saison.

2. Tennis - Masters 1000 Miami WTA : Mladenovic et Parmentier pour ouvrir le bal

Le premier tour du tournoi WTA en Floride débute ce mardi à partir de 17h. Et les Françaises Kristina Mladenovic et Pauline Parmentier tenteront de bien débuter leur semaine à Miami respectivement face à la Chinoise Yafan Wang et face à la Russe Margarita Gasparyan. Match à suivre sur Eurosport à partir de 23h.

