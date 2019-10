Ce que vous avez manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Premier League : Une purge et pas de réel vainqueur

Dans une affiche qui n'avait plus rien à voir avec les batailles épiques du passé, Manchester United et Arsenal se sont quittés sur un match nul plus que décevant lundi (1-1). Malgré ses difficultés à l'extérieur, les Gunners retrouvent le Top 4 tandis que MU continue de décevoir à la 10e place.

2. Athlétisme - Mondiaux : Warholm au rendez-vous, pas le public

Karsten Warholm n’a pas cédé à la pression. Le Norvégien a conservé son titre mondial sur 400m haies malgré un temps éloigné du record du monde (47’’42 contre 46'’78) et une concurrence folle sur la distance. Mariya Lasitskene a fait la passe de trois en hauteur tandis que Muktar Edris a encore fait main basse sur le 5000m.

Mais ce qui alimente les conservations, c’est évidemment la "catastrophe" de ces Mondiaux définie par Kevin Mayer, à savoir des tribunes encore et toujours désespérément vides. Avec une chaleur dangereuse pour la santé, Doha ne restera clairement pas dans les mémoires collectives. Ou pas pour les bonnes raisons.

3. Football – Ligue 2 : Dupraz reprend du service

Sans club depuis janvier 2018, Pascal Dupraz devrait être nommé entraîneur de Caen ce mardi matin. L’ancien coach du TFC va ainsi devenir le 4e coach du club normand en seize mois et devra sortir l’ancien pensionnaire de Ligue 1 de sa torpeur récurrente.

Tennis – ATP Tokyo : Déjà battu d’entrée à Chengdu, Benoît Paire, tête de série numéro 4, a été éliminée d’entrée par Yasutaka Uchiyama (6-2, 6-2). Gilles Simon s'est tranquillement qualifié face à Pablo Andujar (6-4, 6-0).

Formule 1 – GP de Russie : On sait pourquoi Sebastian Vettel a dû s’arrêter dimanche alors qu’il était bien lancé. La voiture de l’Allemand présentait un risque électrique, impossible à surmonter.

Football – Transferts : La Fifa a donné raison au FC Nantes et ordonné lundi au club de Cardiff d'honorer un premier versement de 6 des 17 millions d'euros du transfert du joueur argentin Emiliano Sala, décédé le 21 janvier en compagnie du pilote de l'avion qui les transportait vers son nouveau club.

Football - Ligue 1 : Selon L’Equipe, Claude Puel est attendu ce mardi à Saint-Etienne pour discuter des contours d’un futur contrat. L’ancien coach de Leicester est libre et pourrait remplacer Ghislain Printant, menacé mais encore en poste.

Le bonbon matinal : un but à la Messi

Ce que vous ne devez pas manquer aujourd’hui

1. Tennis - ATP Tokyo et Pékin : Programme XXL, Djokovic de retour

Revoilà le boss. En sursis, certes, face à la menace Rafael Nadal mais quand même. Novak Djokovic fait son retour sur les courts ce mardi face à Alexei Popyrin pour mettre derrière lui son US Open raté mais également ses soucis physiques.

Joli programme aussi à Pékin où Andy Murray aura très fort à faire face à Matteo Berretini. Felix Auger-Aliassime, Stéfanos Tsitsipas ou Gaël Monfils sont attendus sur les courts tandis que Richard Gasquet devra tout donner face à Dominic Thiem, tête de série numéro 1.

2. Football - Ligue des champions : PSG dans l’enfer de Galatasaray

Des supporters fanatiques et une équipe de revanchards : face à Galatasaray ce mardi, le PSG s’avance dans un traquenard. Avec un Kylian Mbappé de retour mais possiblement remplaçant au coup d’envoi, les Parisiens devront bonifier leur victoire face au Real Madrid en allant gratter un résultat en Turquie.

Dans le même groupe, le Real d’un Eden Hazard conscient de ses limites du moment reçoit Bruges tandis que le choc du jour opposera Tottenham au Bayern Munich.

Un supporter de GalatasarayGetty Images

3. Athlétisme - Grands Récits : Marsh, l’éternité ratée

C’est mardi, c’est Grands Récits. Aujourd’hui, plongez-vous dans l'histoire de Mike Marsh, premier héros de notre série "sur le fil". L’Américain aurait dû battre le mythique record du monde du 200 mètres lors d’une demi-finale olympique. Mais il n’en a pas eu conscience…