Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue des champions : Un City – Real d'anthologie

Quel feu d'artifice. Manchester City et le Real Madrid se sont livrés un combat titanesque mardi soir en demi-finale aller de C1. Les Citizens auraient pu tuer tout suspense avant même le match retour, mais les Merengues ont encore eu la force mentale pour rester au contact et ne pas couler (4-3). Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden et Bernardo Silva ont marqué d'un côté, alors que Vinicius Junior mais aussi et surtout Karim Benzema , encore auteur d'un doublé, ont répondu de l'autre. Vivement mercredi prochain.

2. Basketball - Play-offs NBA : Le Heat se qualifie pour le deuxième tour, les Grizzlies et les Suns s'en approchent

Miami a encore étouffé Trae Young et battu une quatrième fois Atlanta (97-94), mardi, pour se hisser au deuxièmetour des play-offs de conférence Est. A l'Ouest, Memphis a de son côté arraché une troisième victoire aux dépens de Minnesota (111-109), grâce à un lay-up de Ja Morant à une seconde du buzzer, pour mener 3-2. Les Suns ont été plus tranquilles pour se défaire des Pelicans (112-97) et mener également 3-2.

3. Snooker – Championnat du monde : O'Sullivan proche du dernier carré, Bingtao met le turbo

Cinq anciens champions du monde se sont hissés en quarts de finale. Parmi eux, Ronnie O'Sullivan, en quête d'une septième couronne au Crucible de Sheffield. Le numéro un mondial a presque sa qualification en poche. A l'issue de la deuxième session, il mène 11-5 face à Stephen Maguire . Il ne lui manque que deux frames pour rejoindre le dernier carré. Yan Bingtao a de son côté remporté sept des huit premières frames de cette session pour prendre l'avantage au score à la surprise générale, avant que Mark Williams n'égalise in extremis à 8-8. Le suspense est total.

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Masters 1000 Madrid : Absent des courts depuis plus d'un mois, : Absent des courts depuis plus d'un mois, Rafael Nadal va bien disputer le tournoi de Madrid (1er mai - 8 mai).

Football - Ligue 1 : Sofiane Boufal, blessé aux ischio-jambiers la semaine dernière contre le PSG, : Sofiane Boufal, blessé aux ischio-jambiers la semaine dernière contre le PSG, doit être opéré mercredi matin et sera indisponible pour la fin de la saison , a annoncé mardi son club d'Angers.

Athlétisme - Dopage : Le Conseil d'Etat a porté : Le Conseil d'Etat a porté la suspension de l'athlète Ophélie Claude-Boxberger à quatre ans, soit deux ans de plus que ce qu'avait décidé la commission des sanctions de l'AFLD, pour avoir été contrôlée positive à l'EPO en septembre 2019.

La vidéo de rattrapage

Carlos Alcaraz marche toujours et encore sur les pas de Rafael Nadal, notamment en gagnant à Barcelone et entrant dans le Top 10 avant ses 19 ans. Son aîné majorquin a réalisé tout cela en 2005, avant de remporter Roland-Garros. Qu'est-ce qui rend ce joueur si spécial ? C'est la question posée à Arnaud Di Pasquale et ses comparses dans DiP Impact, émission à écouter en podcast

Le podcast du jour : Poulain Raffûte avec Benjamin Urdapilleta

Le Grand Récit : Paul Hunter, la tragédie du "Beckham du snooker"

Beau gosse, charismatique, apprécié de ses adversaires et aimé du public, Paul Hunter était devenu une star du snooker au début des années 2000. Il aurait pu, il aurait dû devenir le grand rival de Ronnie O'Sullivan. Triple vainqueur du Masters, le gamin aux faux airs de David Beckham a été emporté par un cancer à quelques jours de son 28e anniversaire.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Ligue des champions : Liverpool veut éviter le piège Villarreal

Tombeur de la Juventus et du Bayern Munich, Villarreal ne peut plus être considéré comme une anomalie dans cette Ligue des champions. La tâche qui attend Liverpool s’annonce donc compliquée dans cette deuxième demi-finale aller (21h), où les hommes de Jürgen Klopp tenteront de se mettre à l’abri devant leur public. Pour cela, il faudra forcer le verrou de la solide formation d’Uni Emery. Un match qui sera donc peut-être moins spectaculaire que le Manchester City – Real Madrid de mardi soir. Mais on ne demande qu'à se tromper.

Comment Liverpool est devenu un monstre sans faille apparente

2. Football - Serie A : L’Inter peut reprendre la tête

Trois jours après la victoire cruciale de l’AC Milan sur la pelouse de la Lazio, l’Inter a l’occasion de repasser devant son ennemi pour prendre la tête du classement. Les coéquipiers de Lautaro Martinez disputent à Bologne (20h15) un match en retard de la 20e journée de Serie A et ont l’occasion de pendre un point d’avance à quatre journées de la fin. Possiblement un tournant dans cette fin de saison.

3. Cyclisme - Tour de Romandie : Une première étape pour les puncheurs ?

Alors qu'Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) a remporté mardi le prologue du Tour de Romandie – son premier succès en World Tour - la première étape entre La Grande Beroche et Romont, longue de 178 kilomètres, présentera un profil bien différent avec les premières ascensions répertoriées dont la double montée du Massonnens (2,1 km à 6,1%). Les puncheurs devraient ainsi pouvoir se mettre en évidence. Un événement à suivre sur Eurosport.

Mais aussi sur nos antennes : la suite du tournoi ATP d'Estoril, et celle des quarts de finale du Championnat du monde de snooker.

