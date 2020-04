Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Rugby – Top 14 et Pro D2 : On repartira à zéro

Oubliez les histoires de bonus de points fixés sur le classement actuel en vue de l’année prochaine. Selon nos informations, les trente présidents du rugby pro ont décidé de remettre les compteurs à zéro la saison prochaine, si d’aventure l’actuelle venait à ne pas reprendre. Alors, une saison totalement blanche pour le rugby français ? On s’en rapproche.

Vidéo - "Depuis que Laporte a pris la tête de la FFR, il y a une guerre larvée avec la LNR" 04:25

2. Football – Ligue Europa : OL et ASSE déjà qualifiés ?

Pour la Ligue 1, la question est encore en suspens. Mais, selon le Parisien, l’OL et Saint-Etienne pourraient être reversés directement en Ligue Europa. La raison ? Leur présence en finale d’une coupe nationale face au PSG, qui aurait lui directement son strapontin en C1. Le scénario imaginé ne dit rien concernant le championnat, et notamment l’OM et Rennes, actuellement sur le podium… Pour Lyon, en tout cas, c’est une bonne nouvelle. Car, dans notre Ligue des champions simulée, ce n’est pas ça…

Vidéo - On a simulé la fin de la C1 : Chez lui, l'OL fait la grimace face à l'Atalanta 07:27

3. Golf : Plainte contre Woods et son caddie

Improbable. Tiger Woods et son caddie Joe LaCava font l'objet de poursuites de la part d’un résident de la Floride qui prétend que ce dernier l'a poussé, alors qu'il voulait être photographié aux côtés du golfeur lors d'un tournoi en 2018. Le plaignant Brian Borruso, qui réclame 30.000 dollars de dommages et intérêts, affirme que l'incident s'est produit au 13e trou du troisième tour du Valspar Championship, disputé près de Tampa Bay.

4. Athlétisme - Lavillenie et Martinot-Lagarde dans le Club Eurosport

Ils étaient en pleine forme et surtout impatients de reprendre. Dans le Club Eurosport, votre émission quotidienne avec des sportifs à 18h sur Eurosport, Pascal Martinot-Lagarde et Renaud Lavillenie ont évoqué la crise actuelle, les conséquences pour eux et les échéances à venir. Le perchiste est également revenu sur Rio et a été très sincère sur ce qu’il a vécu pendant et après ce concours hors-norme.

Vidéo - Lavillenie sur le "crève-cœur" de Rio : "On vous lance des tomates, on vous insulte…" 05:34

On a aussi retenu pour vous

Formule 1 : La saison 2020 de Formule 1, pour le moment à l'arrêt, pourrait démarrer par une course en Europe qui se disputerait à huis clos, a estimé mercredi le directeur sportif de la F1, Ross Brawn.

Football - Ligue 1 : Mediapro serait prêt à retransmettre la fin de saison de Ligue 1 si elle était retirée à ses diffuseurs actuels Canal+ et beIN, qui ont suspendu leurs versements, affirme son PDG Jaume Roures dans une interview à paraître jeudi dans L'Equipe.

Le tweet vintage

La vidéo de rattrapage

Dans Mercredi Mercato, votre émission 100% transferts, nos journalistes Martin Mosnier et Cyril Morin ont évoqué les possibles remplaçants d’Edinson Cavani, libre en juin prochain. Selon eux, un nom sort du lot et devrait obliger Leonardo à vite se positionner.

Vidéo - Pour remplacer Cavani, une opportunité en or tend les bras à Paris 05:45

Le podcast du jour

Trente minutes terribles, entre joies, rage et désespoir. Ce jeudi, Eurosport vous fait découvrir le tragique destin d’Alexis Vastine en podcast. Le 9 mars 2015, dix personnes ont trouvé la mort dans un double accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi eux, trois figures du sport français : Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. La carrière du boxeur, jalonnée de frustrations olympiques, avait touché le public. Sa disparition l’a bouleversé. Il laisse une empreinte dont il n'aurait pas imaginé l'importance.

Alexis VastineGetty Images

Ce qu’il ne faut pas manquer aujourd’hui

1. Football – Ligue 1 : Qui s’en sortira le mieux ?

Oui, le foot français court à la catastrophe avec cette crise sanitaire globale. Mais certains risquent de sentir la secousse encore plus nettement que d’autres. Venez découvrir qui a le plus de chances de souffrir et, à l’inverse, qui va le mieux s’en sortir économiquement avec Martin Mosnier. Spoiler : le trading, ça ne fait pas une stratégie viable…

Vidéo - "Si la Ligue 1 ne reprend pas, c'est une perte de 300 à 400 millions d'euros" 01:50

2. Football – Ligue des champions : Et l’OL fut étourdi par Mancini

C’est probablement une image qui va poursuivre Anthony Réveillère pendant plusieurs années. En 2007, l’OL est plus sûr que jamais avant d’affronter la Roma en 8e de finale de Ligue des champions. Mais un Brésilien fantasque va réduire Gerland au silence. Voici le quatrième volet de notre série consacrée à l'OL des années 2000.

Vidéo - Impressionnant : visualisez la domination de l'OL des années 2000 en un clin d'oeil 01:25

3. Tennis – Indian Wells : Tommy Haas dévoile les coulisses de l’annulation

Il a eu raison avant tout le monde. Invité de notre vodcast Tennis Legends, Tommy Haas, directeur du Masters 1000 californien, est revenu sur les circonstances de l'annulation de son tournoi, première "victime" de la pandémie de coronavirus sur le circuit. L'Allemand dévoile notamment n'avoir pas été particulièrement aidé par les autorités locales au moment de prendre cette sage mais délicate décision.